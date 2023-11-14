Россия: расходы на войну переложили на население

Российские власти убеждают россиян, что экономика отлично справляется с «давлением Запада». Страна восстановилась после санкций, ВВП и доходы населения растут, уверяет Путин.

На деле экономическая ситуация далека от благостной картинки, рисуемой пропагандой. В связи с увеличившимися в разы расходами на «безопасность» – читай войну и репрессивный аппарат – Кремлю приходится искать дополнительные триллионы новых доходов, и он добывает их привычным способом – достает из карманов россиян.

Во-первых правительство разгоняет инфляцию за счет мер, пополняющих бюджет, но больно бьющих по карманам населения. Во-вторых, власти ввели или подняли различные тарифы и сборы, на которые также прямо или косвенно приходится раскошеливаться всем жителям страны. Даже налоги с бизнеса – которые некоторые пропагандисты преподносят как не вредящие простым людям сборы с «жирных котов» – на самом деле в конечном итоге неизбежно перекладываются на всех граждан.

Таким образом, за развязанную Кремлем войну платят кровью, деньгами и упущенными возможностями все россияне.

Ненасытный фронт

Война уже пожирает треть госрасходов, пишет агентство Reuters: в текущем году траты на «оборону» составят около $100 млрд – вдвое больше, чем в прошлом. А в 2024-м расходы вырастут ещё сильнее – до $108 млрд (хотя недавно министр финансов Антон Силуанов говорил, что дальнейшее увеличение «просто невозможно»). Если прибавить к этому $35 млрд на нацбезопасность (то есть функционирование МВД, Росгвардии, спецслужб и прочих силовых структур), получится, что на содержание репрессивного аппарата в будущем году пойдёт почти 40% казны – почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения.

Из-за этого, а также сокращения нефтегазовых доходов (которые за первое полугодие упали в полтора раза к прошлогоднему уровню), возник рекордный дефицит бюджета. В начале лета он составил почти 3 трлн рублей, что эквивалентно совокупной годовой прибыли всех российских банков.

В итоге власти вынуждены были изобретать всё новые источники пополнения казны, при этом стараясь не слишком раздражать население и бизнес в преддверии президентских выборов.

Помог рост мировых цен на нефть, но главные доходы казне обеспечили ослабление рубля, меры экономии и повышение на 20% собираемости налогов с ненефтяных отраслей.

Налоги вводят для бизнеса, а платит население

В начале августа Путин подписал закон о разовом налоге для ряда крупных компаний – так называемом windfall tax. Он обязывает крупный бизнес, чья прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей, заплатить в бюджет 10% от сверхприбыли, то есть прибыли выше среднеарифметической за прошлые годы. Минфин ожидает, что мера принесет бюджету около 300 млрд рублей и уверяет что деньги пойдут не на войну (большинство комментаторов не сомневаются в обратном).

Скидываться на «СВО» придется также иностранным компаниям, в том числе – планирующим покинуть российский рынок. Последним российские власти и вовсе угрожают национализацией, если те при уходе не продадут активы со скидкой в размере половины от рыночной стоимости.

Налог на сверхприбыль – самая громкая, но далеко не единственная фискальная мера, рассчитанная на крупный бизнес. В октябре правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий спектр товаров (включая металлы, удобрения, взрывчатые вещества, рыбу, бумагу, резину и так далее). Если курс доллара поднимается выше 80 рублей (на момент написания статьи он составляет 93 рубля – прим. ред.), экспортеры должны заплатить пошлину в размере 4-7% от таможенной стоимости товара. Таким образом, чем слабее рубль, тем больше получит казна. Эффект от мероприятия составит 50 млрд рублей ежемесячно, ожидают в правительстве.

Официально нововведение объясняют защитой внутреннего рынка. Действительно, рост мировых цен на те или иные продукты часто приводит к их дефициту в России и, соответственно, скачку цен. Например, повышенный спрос на арматуру, листовое железо и так далее в Китае привели к подорожанию металла в РФ.

«Производитель (по замыслу) от этого налога будет уклоняться, продавая внутри страны. Насколько действенной будет эта мера, и повлияет ли она на внутренние цены, затормозив их рост – сказать пока трудно. Зависит от эластичности спроса и предложения на этих рынках», – отмечает экономист Татьяна Михайлова.

Однако забота об отечественных потребителях – не единственный мотив правительства. Так, по словам источника РБК, изъятие курсовой ренты необходимо Минфину, чтобы собрать 500-700 млрд рублей для балансировки бюджета.

Рост налогового бремени для бизнеса отразится не только на доходах компаний. «Безусловно, рост любых налогов так или иначе перекладывается на потребителя. Причём надо сказать, что он перекладывается в той степени, в какой люди не могут отказаться от потребления какого-либо товара», – говорит экономист Николай Кульбака.

Налоги «из под полы»

Поскольку прямые налоги – вроде НДФЛ, НДС и налога на имущество – правительство пока поднимать опасается, в приоритете у него менее откровенный механизм взимания денег с населения – тарифы и акцизы.

Например, после значительного падения выручки «Газпрома» (из-за которого бюджет не досчитался $28 млрд) власти решили рекордно повысить тарифы на газ для населения. К 2025 году они вырастут на 20%. Если же считать с начала полномасштабной войны, то повышение составит 34% (в прошлом году тарифы уже индексировались дважды). И это – без учета роста тарифов на электроэнергию, до 70% которой вырабатывается с помощью природного газа.

Формально деньги пойдут «Газпрому», который примет на себя общественное недовольство, но благодаря повышению налоговой ставки на газ деньги россиян в итоге окажутся в казне.

Россияне компенсируют военные потери бюджета и платя на заправках. В стране с колоссальными запасами нефти в нынешнем году наблюдался сильнейший за последние десятилетие подъем цен на бензин. Причина – снижение госсубсидий нефтяникам при продаже топлива на территории РФ.

Учитывая, что доля налогов в розничных ценах на автомобильное топливо составляет в среднем 70%, а в некоторых случаях даже превышает 100%, рост расходов на бензин – по сути, повышение налогов для всех россиян. Даже если у человека нет автомобиля, ему все равно придется платить, т.к. горючее используется для перевозки практически всех товаров, и рост расходов на него неизбежно обернется ростом цен на все вокруг.

Восполнять военные потери бюджета власти планируют также за счет повышения косвенных налогов на товары массового потребления. Например, на автомобили.

Санкции, логистические проблемы и уход западных автоконцернов привели к тому, что в прошлом году цены на машины в России оказались чуть ли не самыми высокими в мире.

Самый дешевый автомобиль — Lada Granta – стоит от 692 тыс. руб. Это больше, чем средняя годовая зарплата по стране. До войны отечественные модели были доступнее и стоили от 598 тыс. рублей, а цены на импортные модели были на 30-75% ниже нынешних.

Несмотря на это, власти решили сделать авто еще дороже. Со следующего года Минфин повысит акцизы на 5% (ранее ожидалось лишь четырехпроцентное повышение), а также увеличит утильсбор на импортные авто. Аналогичное требование вводится и для импортного IT-оборудования.

Платить больше россияне будут и за алкоголь и табак. Так, акцизы на вино внепланово вырастут в три раза. И это притом, что рост таможенных пошлин уже привел к росту цен на импортные вина на 20%.

Также Минфин прорабатывает идею госрегулирования цен на слабоалкогольные напитки. Пока минимальная стоимость неизвестна, но эксперты считают, что за пиво и сидр россияне скоро заплатят на 5-10% больше.

Аналогичная ситуация с водкой, минимальные цены на которую увеличатся на 7%, помимо ожидаемой индексации акциза на 5%. Между тем подорожание легального алкоголя обычно приводит к тому, что часть потребителей переходит на дешевые и смертельно опасные суррогаты.

На 30% будет поднят косвенный налог на сигареты.

Кроме того, с 1 июля действует акциз на сладкие напитки, а с 1 октября – повышен (на 20%) налог на гамбургеры и чизбургеры. За все это, в итоге, тоже заплатит покупатель.

Действуя так, власти прикрываются заботой о здоровье населения, но подобные внеплановые повышения на фоне нехватки денег в бюджете наводят на мысль о том, что это очередная попытка профинансировать войну из кармана граждан.

Дотянулась рука правительства и до тарифов на пользование радиочастотами для мобильных операторов (из-за «изменения методики расчета» они могут увеличиться в разы). В случае, если Минцифры реализует свои намерения, можно ожидать резкого повышения цен на сотовую связь для граждан.

«До тех пор, пока (из-за войны – прим. ред.) будут расти расходы бюджета, ... государство будет так или иначе пытаться всё это переложить на потребителей. Поэтому косвенные налоги, а также штрафы и прочие платежи в пользу государства будут повышаться. Власти будут стараться это делать аккуратно, опасаясь возмущения граждан. В некоторых случаях будет тестироваться поведение людей: если они терпят – ОК, мы это соберём. Если начнут сильно возмущаться, будет попытка если не откатить назад, то по крайней мере замедлить [изменения]», – убежден экономист Николай Кульбака.

Впрочем, если ситуация на фронте или в экономике серьезно ухудшится, власти могут решиться и на повышение базовых налогов, полагают экономисты, опрошенные Reuters.

По мнению экономиста Антона Авраменко, изобретательность российского правительства в сфере налогового администрирования, возможно, позволит ему решить сиюминутные проблемы, порожденные войной и санкциями. Однако в долгосрочной перспективе такая политика является разрушительной.

«С технологической точки зрения правительство поработало на удивление хорошо. Но с точки зрения морали и целеполагания – это катастрофа. Те налоги, которые власти собирают, могли бы быть перераспределены в обществе (например, для решения проблемы неравенства или для поддержки незащищенных социальных групп), или потрачены на инвестиционные программы, региональное развитие и прочее. Но все эти налоги, к сожалению, тратятся на войну, то есть сжигаются», – считает собеседник Eurasianet.org.