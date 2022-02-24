Россия: реакция общества на войну

Многие россияне до последнего не верили в возможность начала войны, но события 24 февраля развеяли все сомнения. Судя по всему, реакция общества на конфликт была крайне негативной.

Хотя данных опросов пока нет, а в рамках более ранних исследований значительная часть опрошенных высказывалась в поддержку применения силы в отношении Украины и для противодействия «коллективному Западу», действия людей после начала войны говорят о возможности значительных расхождений между этими заявлениями и реальным отношением к конфликту и действиям российских властей.

«Россияне не имеют возможности публично высказывать свое мнение по многим вопросам. Мало кто решится открыто заявить о несогласии с действиями властей, поэтому результаты подобных опросов ненадежны», – сказал Eurasianet.org российский эксперт, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

Действия россиян, похоже, подтверждают подобное мнение. После появления сообщений о начале войны многие граждане бросились скупать и снимать со счетов доллары и евро. По сообщениям СМИ, в банковских отделениях и у банкоматов скопились огромные очереди, но многим не удалось ничего получить, т.к. банки не справлялись с резко возросшим спросом, и появлявшиеся деньги сметались за считанные минуты.

«Голосуя ногами», люди обрушили курс рубля до минимума за всю историю: российская валюта падала до уровня почти в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

Российский фондовый рынок тоже пережил самое сильное обрушение за всю свою историю: индекс РТС падал до 610, потеряв более 50%, а индекс Мосбиржи – до 1682, сжавшись примерно на 45%. Ранее в самые тяжелые периоды падение не превышало 25%. По данным Центробанка и Мосбиржи, число россиян, играющих на фондовом рынке, превысило 17 миллионов человек, или около 20% всего экономически активного населения РФ. На Мосбирже всего около 2 миллионов этих частных инвесторов в январе обеспечили по некоторым категориям свыше 40% всего объема торгов, т.е. действия всей армии частных игроков вполне способны привести к значительным колебаниям котировок.

Власти развернули масштабную интервенцию, залив рынок деньгами в попытке если не остановить, то хотя бы замедлить крушение. Это им удалось лишь частично: курс и биржевые котировки немного поднялись с минимальных значений, но отыграли лишь малую часть потерь. Например, на конец дня доллар стоил 87 рублей.

Между тем правительство действует не только пряником, но и кнутом. Следственный комитет и МВД заявили об «ответственности вплоть до уголовной» за участие в любых антивоенных протестах. Кроме того сообщается, что людей, способных влиять на мнение населения, – в частности, деятелей культуры – тоже предупредили, что «по информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии [о действиях властей] будут расценены как измена Родине».

По сообщениям, на улицах российских городов выставлены усиленные патрули и ведутся задержания участников акций. Согласно подстчету независимого правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по состоянию на 22:00 по московскому времени было задержано как минимум 1528 человек в 52 городах.

Также есть признаки того, что власти пытаются отграничить доступ к интернету или отдельным приложениям. В частности, стали недоступны сайты Кремля, Госдумы и ряда других правительственных структур. Последний раз подобный сбой произошел в начале 2021 года на фоне усилий Роскомнадзора по замедлению работы Twitter.

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