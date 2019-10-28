Россия: реален ли рост промышленности, о котором говорят власти?

За 9 месяцев 2019 года, согласно данным Росстата, промышленное производство в РФ выросла на 2,7%. Именно оно, как считают в Минэкономразвития, в этом периоде внесло основной вклад в рост ВВП — 1,2% с начала года. В третьем квартале экономика выросла на 1,9% (по сравнению с 0,9% во втором квартале).

Добывающая промышленность за январь-сентябрь выросла на 3,6%, обрабатывающая — на 2,2%, утверждает ведомство. При этом если в сфере добычи рост наблюдается во всех сегментах, в обрабатывающей промышленности показатели распределены неравномерно. Больше всего в ней выросло производство неметаллической минеральной продукции (5,5%) и химический комплекс (на 4,9%), при этом машиностроение и легкая промышленность сократились (на 3,8% и 2,4% соответственно).

Несмотря на данные Росстата и Минэкономразвития, исследователи не так однозначно оценивают ситуацию в этой сфере. Некоторые с оговорками отмечают некоторый рост, другие прямо заявляют о стагнации.

В мониторинге экономической ситуации в России специалисты РАНХиГС и Института Гайдара заявили, что в пяти сферах обрабатывающей промышленности рост в первом полугодии 2019 года действительно произошел — в результате господдержки и благоприятной рыночной конъюнктуры. Однако остальные сферы, в которых наблюдался рост в первом квартале, к середине года вернулись к околонулевым темпам роста или медленному спаду, говорится там.

«Слабый внутренний спрос, падение частных инвестиций и отток капитала не дают на данный момент оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается», — пишут авторы исследования.

Индекс HIS Markit PMI, который характеризует положение обрабатывающих производств в России, в сентябре оказался на минимуме с мая 2009 года (когда он составлял около 34 баллов). Он опустился с августовского показателя 49,1 балла до 46,3. Состояние отрасли считается хорошим, когда индекс выше 50 баллов.

Индекс основан на ежемесячном опросе руководителей около 300 российских промышленных предприятий, ответы анализируются по пяти категориям: новые заказы, объемы производства, занятость, сроки поставок сырья и материалов, их запасы на производствах.

«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет, — приводятся в пресс-релизе слова Шиана Джонса, экономиста компании IHS Markit. — Ослабление спроса как со стороны внутренних, так и зарубежных клиентов отразилось на деловых ожиданиях относительно роста объемов производства в ближайшем [2020-м] году, поскольку степень оптимизма [опрошенных] упала до минимального уровня с декабря 2017 года».

В сентябрьском выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» специалисты ВШЭ проанализировали сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) различных отраслей экономики. В частности, общий результат добывающего сектора промышленности в январе-мае 2019 года сократился на 2,2% (до 1 трлн 715 млрд рублей), а его доля в сальдированной прибыли всей экономики уменьшилась до 24,2% (с 32,3% годом ранее). В частности, на 12,2% сократилась прибыль в сфере добычи сырой нефти из-за снижения мировых цен на нефть.

Общий финансовый результат обрабатывающих производств в этом периоде, наоборот, вырос на 50,1% (до 1,8 трлн), а его доля во всей экономики — до 26,5% (с 24,7%). Основной рост пришелся на нефтепереработку и производство химии.

Тем не менее доля всей промышленности в прибыли экономики сократилась до 59,9% (с 68,6% годом ранее), а темпы ее роста замедлились, оказавшись минимальным результатом среди базовых отраслей экономики.

Однако рост или падение прибыли не всегда означает рост отрасли.

«Промышленный подъем умеренными темпами, наблюдавшийся с 2016 года, по нашим оценкам, прекратился в начале осени 2018-го, — сказал изданию «Эксперт» в конце августа 2019 года Владимир Бессонов, заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ. — В добывающих производствах в последние три месяца наблюдается небольшой спад. В обрабатывающих — сезонно скорректированные объемы производства в первом приближении стабильны на протяжении последнего года».

С осени 2018 года в промышленности скорее наблюдается «стагнация с небольшими колебаниями», считает он.