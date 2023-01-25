Россия реализует газовые планы в отношении Узбекистана и Казахстана

Узбекистан подчеркивает, что «Газпром» не будет контролировать местную инфраструктуру. (Фото: «Узтрансгаз»)

Когда Россия выдвинула план создания трехстороннего газового союза с Казахстаном и Узбекистаном, особого энтузиазма он не вызвал.

Идею раскритиковали как попытку бывшей колониальной метрополии Центральной Азии усилить свое политическое и экономическое влияние. Интереса к проекту не проявила ни одна из двух стран.

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко предупредил, что Казахстан «не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций» и будет иметь это в виду «при оценке любых потенциальных новых инициатив».

Ответ правительства Узбекистана был не менее откровенным.

«Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого, торгового договора, — сказал в декабре министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. — Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ».

Но теперь правительства обеих стран подписали с российским газовым гигантом, компанией «Газпром», новые соглашения о сотрудничестве, скрепляющие их партнерство с Москвой.

«Дорожные карты» сотрудничества между «Газпромом» и двумя правительствами составлены на двусторонней основе, и это позволяет предположить, что идея трехстороннего союза может больше не рассматриваться — во всяком случае, пока.

Правда, посвященный новостям энергетики российский веб-сайт Neftegaz.ru предложил другую, несколько более замысловатую трактовку.

«Переговоры по этому направлению [т. е. относительно трехстороннего союза] продолжились на уровне Газпрома, профильных министерств и правительств 3 стран в 2-стороннем формате», — говорится в материале сайта, намекающем, что Россия продолжает скрытно осуществлять прежние планы, но под другим названием и в другом формате.

Если отвлечься от вопросов о союзе — и о том, что именно он означал бы, — соглашения показывают, что Россия развивает энергетическую торговлю в Центральной Азии: таким образом Москва ищет новые рынки для своего газа, которым из-за российской войны в Украине теперь брезгует Европа.

О содержании дорожных карт мало что известно за исключением того, что обе они предусматривают экспорт газа из России в вышеупомянутые страны Центральной Азии.

В лаконичном заявлении, которое «Газпром» выпустил 24 января, говорится только, что Мирзамахмудов и глава компании Алексей Миллер «подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», но не приводится никаких других подробностей.

В тех же словах «Газпром» объявил 18 января о подписании дорожной карты с Казахстаном, но правительство этой страны, хотя и скупо, сообщило некоторые дополнительные детали.

В число тем, которые затрагивает этот документ, входит переработка казахстанского газа на российском газоперерабатывающем заводе в Оренбурге и «возможности поставок российского газа в Казахстан», заявила Астана.

Из заявления Министерства энергетики Узбекистана от 25 января следует, что его соглашение также предусматривает поставки российского газа в Узбекистан.

Дорожная карта описывает «технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по трубопроводу “Центральная Азия — Центр”», который связывает Россию с Казахстаном и Узбекистаном, говорится в этом заявлении.

Однако министерство сделало особый акцент на том обстоятельстве, что все будет делаться с обеспечением «полной защиты национальных интересов».

Оно посчитало необходимым «отдельно подчеркнуть», что переговоры с российской стороной и разработанная в результате дорожная карта ставят своей целью «поставки необходимых объемов природного газа на внутренний рынок [Узбекистана] с полным сохранением прав собственности (полным сохранением прав управления) в отношении существующей газотранспортной системы Республики Узбекистан».

Это заявление было выпущено после появления в СМИ со ссылками на анонимные источники неподтвержденных сообщений, в которых утверждалось, что Россия требовала передачи ей контроля над газотранспортными системами Центральной Азии.

Нет «ни опасности передачи кому бы то ни было газотранспортной системы, ни угрозы нашему суверенитету», заявило Министерство энергетики Узбекистана.

Хотя и Казахстан, и Узбекистан сами добывают газ, они уже импортируют некоторое его количество из России, а в прошлом месяце Москва сообщала, что ведет с обеими странами, просившими дополнительных поставок на фоне зимнего энергетического кризиса в Центральной Азии, переговоры об увеличении объемов экспорта.

Казахстан в отличие от Узбекистана также экспортирует газ в Россию.

Обычно бóльшая часть газа, экспортируемого из обеих стран, направляется в Китай, но и Астана, и Ташкент заявляют, что этой зимой приостановили экспорт газа, чтобы сохранить запасы для внутреннего потребления.

Узбекистан обязался полностью прекратить экспорт к 2025 году, а Казахстан рассматривает возможность прекращения экспорта уже в этом году.