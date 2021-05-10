Россия: резкое ускорение утечки мозгов – национальное бедствие или «ничего трагичного»?

Количество ученых и других высокообразованных специалистов, ежегодно покидающих РФ, выросло впятеро с 2012 года. Такие данные озвучил главный учёный секретарь президиума Российской академии наук Николай Долгушкин, выступая на Общем собрании РАН.

Госстатистика подтверждает эти выводы. По информации Росстата за 2012 год, из России эмигрировали 13,9 тыс. человек с высшим образованием, в частности 234 кандидата и доктора наук. Спустя шесть лет, в 2018-м, число выехавших профессионалов с университетскими дипломами составило 68,7 тыс., то есть, действительно, выросло впятеро. При этом численность эмигрантов с научными степенями (437 человек) была почти вдвое выше, чем в начале 2010-х.

Правда, в 2019-м интеллектуалы покидали страну несколько менее активно. Согласно Росстату, в тот год уехало 62,3 тыс. выпускников вузов, в том числе 360 докторов и кандидатов. Однако это не меняет общей тенденции.

«Это (официальные цифры) только верхушка айсберга», – отмечает демограф Алексей Ракша, до июля прошлого года занимавший должность советника отдела демографических расчётов управления статистики населения и здравоохранения Росстата.

Дело в том, что госстатистика фиксирует лишь тех переселенцев, кто перед отъездом снялся с регистрационного учёта по месту жительства, но так поступают далеко не все.

«По данным стран, куда уезжают россияне, количество приехавших к ним на ПМЖ из России во много раз превышает официальное количество выехавших из РФ по нашим данным. По разным странам коэффициенты разные: есть и два, и пять, и семь, и тринадцать, и пятнадцать [раз]. Но в среднем разница где-то в пять-семь раз», – объясняет специалист.

Стоит ли бояться «утечки мозгов»?

Отъезд спецов и ученых за рубеж обычно считают угрозой национальной экономике. В частности, по мнению экспертов Всемирного банка, страны-доноры предоставляют «неявную бюджетную субсидию» государствам-реципиентам. Речь идет о средствах, затраченных на подготовку впоследствии эмигрировавшего профессионала.

Каждый уехавший профессионал обходится российской экономике в среднем в $300-400 тыс., отмечал Николай Долгушкин из РАН. Причем эта сумма не включает выгоду, упущенную из-за отъезда авторов потенциально прибыльных открытий, инноваций и так далее. В целом «потери нашей экономики за счет эмиграции человеческого капитала составляют десятки миллиардов долларов в год», сказал он.

Интеллектуальная миграция усиливает дефицит кадров в отраслях, требующих высококвалифицированных сотрудников. Например, общая численность научных работников в России сократилась между 2013 и 2020 годами на 35,5 тыс. человек. В результате за три последних года Россия опустилась с четвертого на шестое место в мире по числу исследователей. Тенденция противоречит целям нацпроекта «Наука» предусматривающего увеличение их численности на 35 тыс. человек к 2024 году.

Кадровый голод в науке объясняется не только и не столько эмиграцией, однако на его фоне ежегодная потеря сотен состоявшихся учёных вызывает беспокойство как в РАН, так и в профильном министерстве.

С другой стороны, международный обмен профессионалами может принести пользу обществу. В частности, рост количества отечественных публикаций в иностранных научных журналах и в международном соавторстве рассматривались как ключевые показатели эффективности российских университетов в «Проекте 5-100».

Власти, видимо, хотят представить миграцию отечественных ученых за рубеж частью процесса интернационализации российской науки.

«Ученые, они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются, и создаются наиболее комфортные условия ... и ничего трагичного в этой ситуации нет», – успокоил общественность пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опасения РАН.

Однако убедить удается не всех.

«В современном мире трансграничная миграция ученых – заметное явление. Если она не односторонняя, то это явление сугубо положительное, ведь наука – вещь космополитическая. Но если ученые уезжают и не возвращаются, или навстречу им не приезжают ученые из других стран, это чистая потеря для страны», – говорит сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», профессор Павел Кудюкин.

Обмен или потеря?

Судить о том, полезна или вредна миграция ученых для науки и экономики, можно, сравнивая количество их отъездов и приездов.

Власти рисуют относительно благополучную картину происходящего. Согласно Росстату, с 2012 по 2019 год в России наблюдался миграционный прирост как высокообразованных кадров в целом, так и ученых со степенями в частности. В предкризисном 2015-м тенденция достигла пика: +68 тыс. и +349 соответственно, затем стала ослабевать, и только в 2019-м сменилась на противоположную. В позапрошлом году миграционная убыль образованных профессионалов составила 20,3 тыс. человек, а специалистов с научными степенями – 102.

Однако, по мнению демографа Алексея Ракши, данные ведомства не заслуживают доверия.

«Среди экспертов есть консенсус о том, что прибывающие [в страну] учитываются значительно лучше, чем выбывающие. Когда человек приехал, он должен встать на миграционный учет, прописаться. А если человек выбывает из России, он может не сняться с учета и продолжать здесь числиться… Вы можете число выбывающих умножить на пять (примерная разница между российской статистикой и данными принимающих стран), а число прибывающих – на полтора-два (так как она тоже может быть занижена), и тогда пропадет миграционный прирост», – объясняет бывший сотрудник Росстата.

Если применить этот метод, то окажется, что в самом «удачном» за десятилетие 2015 году миграционный прирост всех дипломированных специалистов составил лишь 26 тыс. человек, почти втрое меньше официального. При этом среди кандидатов и докторов наук наблюдалась миграционная убыль на полторы тысячи человек.

В 2019-м ситуация, по-видимому, стала критической.

«Если даже по официальным данным есть миграционная убыль людей с высшим образованием за 2019 год, то уж по реальным она, конечно, еще больше», – замечает Ракша.

Как миграция ученых влияет на науку?

Сухие цифры о количестве приехавших и выехавших ученых и преподавателей не дают полного представления о том, как подобная миграция влияет на науку и высшую школу.

Попытку оценить качественное воздействие «утечки» или «перетока» мозгов на научную систему предприняли исследователи Александр Субботин и Самин Ареф, проанализировав данные об аффилиации авторов 2,4 млн научных статей из международной базы Scopus. Уточненные результаты исследования были опубликованы в декабре 2020 года.

Применив математические методы, исследователи пришли к выводу о том, что эмигранты из России имеют значительно более высокую цитируемость (показатель, характеризующий качество научной работы) по сравнению с учеными, мигрировавшими в Россию, во всех областях, кроме социальных наук.

По мнению профессора Кудюкина, это может быть связано с формально-бюрократическим подходом к привлечению иностранных учёных.

«Для вузов привлечение зарубежных преподавателей и исследователей – один из показателей для оценки деятельности. Вопрос в их качестве. Когда удается привлечь действительно высококвалифицированного специалиста, это замечательно. Но часто это делается, чтобы выполнить формальное требование, нарисовать показатель», – считает собеседник Eurasianet.org.

Исходящий поток научных мигрантов направлен преимущественно на Запад: в США, Германию, Великобританию, Францию. Обратное течение (с Запада в Россию) – значительно меньше. Среди стран, которые поставляют в РФ больше учёных, чем принимают, лидируют Украина, Беларусь и Узбекистан.

Из-за утечки мозгов в России наблюдается «чистая потеря опыта» в таких областях, как нейробиология, математика, биохимия, фармакология, химия, информатика, химическая инженерия, материаловедение, психология, медицина и физика, констатируют Субботин и Ареф.

Почему Россия теряет учёных?

Несмотря на то, что майские указы 2012 года предписывали довести зарплаты научных сотрудников до 200% к средней по региону, повышение коснулось не всех.

Официально средняя зарплата ученого по стране составляет 111 тыс. рублей в месяц. Однако «средняя температура по больнице» скрывает разрыв в оплате труда управленцев и рядовых специалистов, а также хронические переработки.

В феврале новосибирский биолог Анастасия Проскурина удивила президента РФ Владимира Путина рассказом о том, что она и ее коллеги получают всего 25-30 тыс. рублей в месяц, так как указы выполняются формально.

Несмотря на тривиальность подобных историй, случай вызвал резонанс и заставил Минобрнауки задуматься о введении минимального должностного оклада для исследователей, «чтобы у нас не уезжали за рубеж».

Однако, вряд ли это сделает эмиграцию менее привлекательной для ученых. Ведь, например, средняя годовая зарплата исследователя в США ($80 тыс. или 500 тыс. рублей в месяц) или Германии (EUR55 тыс. или 400 тыс. рублей в месяц) в четыре-пять раз выше, чем официально приукрашенный средний заработок ученого в РФ.

Очковтирательство – не единственный непредвиденный эффект майских указов.

«Чтобы платить зарплату, которая бы, пусть не у всех, но в среднем соответствовала бы требованиям указов, замораживают зарплату вспомогательного инженерного персонала, что приводит к утечке кадров. Начинают экономить на оборудовании. Для естественных наук это критически важно», – подчеркивает Павел Кудюкин.

По мнению президента РАН Александра Сергеева, недофинансирование фундаментальных исследований, проявляющаяся в нехватке современного оборудования – главная причина утечки мозгов.

Для переоснащения лабораторий требуются обширные и дорогостоящие импортные закупки или развитие производства отечественных аналогов, которое нередко отсутствует или пребывает в зачаточном состоянии.

Однако общий объем государственных ассигнований на гражданскую науку в 2021 году составит 563,5 млрд рублей (около полупроцента ВВП). Для сравнения, США расходуют на научные исследования вчетверо, а ФРГ – вшестеро большую долю национального богатства (если учитывать, что ВВП этих государств гораздо выше, то конечные суммы, направляемые на науку в этих странах, больше в десятки раз).

К отъезду за рубеж ученых побуждают не только экономические, но и политические мотивы. Известно, что россияне с высшим образованием чаще придерживаются оппозиционных взглядов, а удельный вес специалистов, студентов и интеллигенции среди участников протестных акций в защиту Алексея Навального значительно выше, чем их доля в населении.

О так называемом «путинском исходе талантов» после 2012 года говорилось в докладе Атлантического совета (2018). Его авторы подчеркивали политические причины новой волны эмиграции: авторитаризм, репрессии, цензура и так далее.

Среди «новых мигрантов» больше всего студентов, менеджеров, айтишников и творческих работников, в основном придерживающихся либеральных взглядов. Подавляющее большинство из них не собирается возвращаться в Россию и даже «старается как можно меньше быть русскими», утверждают авторы исследования.

Гнетущая политическая атмосфера влияет и на аполитичных ученых.

«То, чего наши власти не понимают, – что даже если ученый политически неактивен или индифферентен, для него общая атмосфера завинчивания гаек все равно ощутима. Политическое замораживание отчасти связано непосредственно с наукой: это и общее нарастание мракобесия, и последние поправки в закон об образовании, ограничивающие просветительскую деятельность и, кстати, международные контакты [вузов]. Дышать становится тяжелее, и люди, особенно более молодые и подвижные, всё чаще поглядывают в сторону границы», – говорит Павел Кудюкин.

Что будет дальше?

Закрытие границ из-за COVID-19 приостановило утечку мозгов из РФ, но не ослабило «чемоданные настроения». Как показал проведенный во второй половине 2020 года опрос ВЦИОМ, желание уехать из страны разделяли в среднем 16% респондентов: на треть больше, чем в 2017-2018 годах.

По мнению экспертов, опрошенных изданием Octagon.media, падение доходов вследствие пандемии подстегнуло миграцию из регионов в столицы. Можно предположить, что наиболее квалифицированная часть переселенцев предпочла бы Москве Западную Европу или США, если бы имела такую возможность.

Политическая ситуация, характеризующаяся «охотой на ведьм» – в том числе в академических кругах – тоже ничего хорошего не предвещает.

В итоге, после открытия границ с западными странами, ожидаемого в конце лета, Россия может столкнуться с тем, что отложенный спрос на эмиграцию выльется в еще более массовое, чем раньше, бегство «мозгов и талантов».