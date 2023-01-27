Россия резко критикует новую миссию Евросоюза в Армении

Россия выступила с резкой критикой объявленной Евросоюзом новой наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, тем самым обострив геополитическую конкуренцию вокруг попыток разрешения кавказского конфликта.

23 января Евросоюз объявил об отправке в Армению на двухлетний срок миссии из 100 человек для наблюдения за пограничными районами. Это произошло после очередного обострения напряженности, на фоне попыток международных посредников добиться согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Россия уже выражала недовольство планами Евросоюза, которые разрабатывались на протяжении нескольких недель. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что миссия ЕС «может быть только контрпродуктивной», так как против нее возражает Азербайджан. 26 января Москва обнародовала свою официальную реакцию в форме сообщения Министерства иностранных дел.

Авторы этого заявления не стесняются в выражениях. В нем говорится, что Евросоюз «переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».

Также ставится под сомнение утверждение Евросоюза о «гражданском» характере миссии: «Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии — она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями». Кроме того, МИД предупреждает, что 2000 российских миротворцев в соседнем Карабахе и российские пограничники, служащие в Армении, «будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации “на земле”».

Отправка миссии Евросоюза происходит на фоне негласного состязания между Брюсселем (при поддержке Вашингтона) и Москвой за дипломатические переговоры по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Существуют сразу две площадки для переговоров, одну из которых организовал Евросоюз, а другую — Россия. При этом как Армению, так и Азербайджан, по-видимому, больше интересует европейское посредничество. В заявлении ЕС говорится, что одной из задач наблюдательной миссии будет «обеспечение атмосферы, способствующей усилиям по нормализации».

Кроме того, все это происходит на фона растущего неверия армян в способность России, которую связывают с Арменией официальные союзнические отношения, защитить их от потенциальной агрессии Азербайджана. В сентябре возглавляемый Россией оборонный союз — Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — никак не ответил на предпринятое Азербайджаном наступление на территории Армении. Кроме того, российские миротворцы оказались неспособны открыть единственную дорогу в Нагорный Карабах, заблокированную Азербайджаном 12 декабря.

В начале января премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в этом году в Армении не будут проводиться совместные учения ОДКБ. Это прямо противоречило тому, что объявило всего неделей раньше российское Министерство обороны.

На следующий день после объявления о миссии Евросоюза ОДКБ заявила, что продолжает работать над планами отправки в Армению своей собственной наблюдательной миссии. Этот проект «находится в высокой степени готовности, однако принять этот документ на последней сессии СКБ ОДКБ не удалось», сказал российской газете «РБК» пресс-секретарь этой организации Владимир Зайнетдинов. На этой сессии, которая, к слову, проходила в Ереване, Пашинян наложил вето на резолюцию о сентябрьском обострении конфликта, так как в ней не было прямого осуждения нападения Азербайджана.

«Работа над [планом миссии ОДКБ] продолжается, — сказал Зайнетдинов. — По завершении процедуры согласования проект будет внесен на рассмотрение уставных органов организации».

Даже если этот план не был пустым жестом раньше, он явно кажется таковым теперь; трудно представить себе, чтобы наблюдательные миссии Евросоюза и ОДКБ одновременно занимались, по сути дела, одной и той же работой.

Предыдущая, более ограниченная наблюдательная миссия Евросоюза уже столкнулась осенью прошлого года с препятствиями со стороны России, сохраняющей в Армении значительное военное присутствие, в том числе пограничников на границах с Турцией и Ираном и крупную военную базу в Гюмри, возле турецкой границы.

«ФСБ [Федеральная служба безопасности России] присутствует в Армении повсюду, — сказал изданию «Politico» неназванный чиновник Евросоюза. — В нескольких случаях российские пограничники разворачивали наших наблюдателей, хотя они были в сопровождении представителей Министерства обороны Армении. Учитывая, что дело происходило на армянской территории, это вызывало озабоченность».

Зато заявление российского МИД дает новую надежду наблюдателям от ОДКБ: «Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении».

Хотя «эмоциональную» реакцию Москвы на организацию миссии Евросоюза можно понять, «размещение “миссионеров” на территории Армении не означает ни выхода этой страны из ОКДБ или ЕАЭС, ни крутых разворотов внешнеполитического курса Еревана», пишет в своем Telegram-канале аналитик Сергей Маркедонов. «Российские миротворцы будут стоять в Карабахе, 102-я база остается в Гюмри. И лучшим рецептом от активности Вашингтона и Брюсселя станет их эффективность», — утверждает он.

Маркедонов советует России не отказываться от планов отправки наблюдателей ОДКБ: «Попытки развернуть миссию ОДКБ рядом с ЕС-овской не надо прекращать, наоборот, стоит еще активнее работать над данным проектом. В политике нет […] раз и навсегда данного выбора. Выбор союзника, как нация по Эрнесту Ренану, — “ежедневный плебисцит”. Думать надо, как его выигрывать, а не репродуцировать обиды».