Россия: рейтинг одобрения Путина рекордно упал

Лишь 59% опрошенных россиян выразили одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина, что является рекордно низким показателем с тех пор, как он сел в президентское кресло в 2000 году, согласно опубликованным 6 мая результатам опроса «Левада-центра», являющегося одной из крупнейших в России организаций, занимающихся социологическими и маркетинговыми исследованиями.

Более того, в своем докладе по этому поводу центр уточнил, что в этот раз в связи с пандемией проводил опрос по телефону, а в таком формате респонденты «демонстрируют большую лояльность власти и могут чаще высказывать позитивные мнения», и «расхождения такого рода могут составлять 4-6 процентных пункта», т.е. даже показатель в 59% может быть заметно завышенным.

Раньше рейтинг Путина ни разу не опускался ниже отметки в 61%. Например, примерно на этом уровне он находился во время «Болотных протестов» 2011-2013 годов – самых массовых антиправительственных выступлений россиян в путинский период.

Более того, согласно тому же опросу «Левады», рухнули показатели доверия россиян к президенту. Например, в ноябре 2017 года, отвечая на просьбу назвать «5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете», 59% опрошенных назвали Путина. В апреле 2020-го число выбравших Путина россиян сократилось до 28%.

Многочисленные признаки роста недовольства среди населения наблюдаются уже некоторое время, и результаты опроса «Левады» стали очередным тому подтверждением.

Между тем в Кремле заявили, что не доверяют результатам опроса.

«Насчет опросов “Левада-центра” мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов», – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.