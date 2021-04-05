Россия рискует провалить и «вакцинную дипломатию», и вакцинацию внутри страны

Российские власти прилагают неимоверные усилия на самом высоком уровне, чтобы проложить путь российской антиковидной вакцине «Спутник V» на мировой рынок: активно рекламируют ее, раздаривают, стимулируют ее одобрение в других странах, заключают контракты на поставки и пр. Они рапортуют о растущем доверии к вакцине на международной арене и гордятся, тем, что ее эффективность признал авторитетный медицинский журнал Lancet (хотя безопасность вакцины пока не подтвердило Европейское агентство по лекарственным средствам).

Между тем по темпам вакцинации внутри страны Россия скатилась на 65 место в мире, значительно отстав не только от развитых стран, но даже от небольших развивающихся государств вроде Бутана или Уругвая, не имеющих собственных вакцин и не обладающих сравнимыми с Россией ресурсами. По темпам вакцинации РФ обгоняют даже многие из тех государств, которым она поставляет или намерена поставлять свои вакцины.

Приоритизация российскими властями «вакцинной дипломатии» за границей на фоне серьезных проблем с вакцинацией внутри страны вызывает вопросы. Между тем из-за избранной стратегии, а также ряда технических и организационных проблем, Кремль может потерпеть неудачу как в РФ, так и за рубежом: производство российских вакцин критически отстает как по времени, так и по масштабам, в то время как другие страны стремительно наращивают производство и могут насытить рынок вакцинами гораздо раньше России.

По плечу ли России спасение мира?

Антикоронавирусный препарат «Спутник V» центра им. Гамалеи одобрен 59 странами. По количеству государств, зарегистрировавших российские вакцины, РФ действительно может претендовать на роль одного из лидеров рынка. Станет ли она им на практике, далеко не так очевидно.

Большинство партнеров РФ составляют бедные и некрупные африканские, азиатские и латиноамериканские государства с невысоким качеством здравоохранения и, как правило, сложными отношениями с Западом. В Европе «Спутник V» пока зарегистрировали лишь Беларусь, Молдова, Венгрия, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия и Черногория.

По утверждениям российских властей, выходу вакцины на западные рынки мешают политические осложнения, в частности, раздражающие Кремль подозрения, что российская инновация является инструментом внешнеполитической экспансии Москвы.

Но вряд ли дело сводится лишь к козням и протекционизму геополитических соперников, как утверждает Владимир Путин. Возможно, Россия просто не в состоянии произвести достаточное количество доз препарата.

За первое полугодие Россия планирует произвести 89 млн комплектов или (поскольку комплект «Спутника V» включает два компонента) 178 млн доз антикоронавирусных вакцин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За то же время правительство обещает вакцинировать 30 млн россиян, то есть внутри страны будет израсходовано 60 млн доз.

Даже если планы выполнят на 100%, РФ будет способна поставить на внешние рынки 118 млн доз или 59 млн комплектов вакцин отечественного производства. Между тем суммарное население государств, одобривших «Спутник V», в 25 раз больше – 1,5 млрд человек. В этой связи эти страны, скорее всего, будут ориентироваться на производителей, демонстрирующих более высокие темпы выпуска.

Например, Аргентина, считающаяся крупнейшим импортером «Спутника V» в мире, рассчитывает на 10 млн флаконов, и, по данным местных СМИ, получила 2,5 млн к концу марта (с большим отставанием от графика поставок). Для сравнения, англо-шведская компания AstraZeneca обязалась поставить в Аргентину 22,4 млн доз своей вакцины (из них уже ввезено 5,5 млн), а китайский Sinopharm – 30 млн.

В большинстве других государств Латинской Америки также доминируют вакцины западных и китайских производителей, утверждает международная организация AS/COA (Американское общество/Совет Америки).

Более того, Соединенные Штаты стремительно наращивают производство трех вакцин – Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson – и планируют полностью покрыть внутренние нужды к концу мая. После этого развернутые в США огромные производственные мощности, в марте вышедшие на уровень в 132 млн доз в месяц и намеренные увеличить эту цифру в разы к середине года, дадут возможность поставлять на мировой рынок сотни миллионов доз ежемесячно.

Между тем российским вакцинам далеко до подобных масштабов.

«В настоящий момент (по моим оценкам, основанным на открытых данных и цифрах, которые нам озвучивают) производится порядка 6-7 млн доз (“Спутника V”) в месяц. Этого недостаточно для удовлетворения ни зарубежного, ни внутреннего спроса», – говорит независимый аналитик открытых данных Александр Драган.

Таким образом на каждую поступающую за рубеж российскую вакцину будут поставляться десятки других вакцин, и в результате РФ не сможет сыграть сколько-нибудь ощутимой роли в мировой вакцинной гонке.

Сравнительно низкая производительность российской фармы, по-видимому, объясняется недостаточным развитием отрасли, еще десять лет назад пребывавшей в кризисе.

Согласно исследованиям, в конце нулевых её производственные мощности были изношены на 60%, а доля импортных лекарств на российском рынке достигала 76%. В 2010-х ситуация в некоторой степени изменилась к лучшему, а пандемия COVID-19 дала мощный импульс развитию индустрии: в 2020-м в России запущено 11 новых заводов, выпускающих лекарства, говорится в ежегодном отчете компании DSM Group.

«Предприняты беспрецедентные меры по развитию производства вакцин: сделаны большие инвестиции и построена за короткий срок новая инфраструктура. Развитие происходит в рамках сразу нескольких инновационных компаний: “Биокад”, “Фармстандарт”, “Герофарм”, “Нанолек”, “Р-фарм”, “Фармасинтез”, группа компаний “Биннофарм”», – отмечает президент фармацевтической компании «Активный компонент» Александр Семёнов.

Однако, по мнению Драгана, развертывание новых мощностей нередко пробуксовывает, что снижает темпы производства вакцин.

«Открываются новые производственные линии, однако нет достоверных и регулярных цифр [отражающих фактические объемы выпуска антикоронавирусных препаратов в РФ]. В марте, наконец, открылась производственная площадка “Р-фарм”, на которую возлагают много надежд. Это будет главное производство “Спутника” на территории России. По обещаниям, на “Р-фарме” в Москве будет производиться порядка 10-12 млн доз в месяц. Но производство планировали запустить еще во второй половине января. Этого, однако, не произошло. До марта не было никаких новостей по “Р-фарму”. Это типичная история для всех [подобных] производств. С одной стороны, на открытие и налаживание производства уходит время, а с другой есть проблема с качеством вакцины. Значительная доля произведенных доз, особенно на начальном этапе, не проходит контроль качества на центральном складе», – констатирует собеседник Eurasianet.org.

Поможет ли трансферт технологий?

Поскольку Россия не может обеспечить всех желающих нужным количеством вакцины, она стремится наладить ее изготовление за границей: в Южной Корее, Сербии, Индии, Китае, Беларуси, Казахстане, Италии, Германии и других странах.

В некоторых из них выпуск препарата еще не начался, в других уже происходит.

«Сейчас идет речь не о глобальном экспорте, а о технологическом трансфере и постановке производства российской вакцины за рубежом», – отмечает Александр Семенов.

Некоторые наблюдатели выражают скепсис по поводу результативности подобной стратегии. По прогнозу издания Deutsche Welle, даже при самом благоприятном для РФ развитии событий, «Спутник V» сможет выйти на европейский рынок лишь во втором полугодии и не окажет существенного влияния на ход вакцинации в ЕС.

Александр Семёнов не согласен с такой оценкой. По его мнению, регистрация препарата в Евросоюзе сдерживается лишь политическими соображениями и произойдет в самое ближайшее время. При этом развитие пандемии может не оправдать надежд оптимистов.

«Сейчас все пребывают в ожидании того, что [скоро] все барьеры будут сняты и ковид закончится. С другой стороны, мы видим, что во Франции, Германии, Великобритании до окончания пандемии еще далеко. Я доверяю мнению [директора Института им. Гамалеи] академика [Александра] Гинцбурга, который сказал, … что вирус очень мутагенный, быстро видоизменяется, и пока мы видели ковид-эпидемию применительно к людям, но не к животным. Надо быть готовым к любому развитию событий, и, если некоторые страны подстрахуются и зарегистрируют у себя сразу несколько разных вакцин, они окажутся в выигрыше», – считает промышленник.

Если участие в спасении Европы сулит Кремлю высокие политические дивиденды, то наиболее перспективными с коммерческой точки зрения являются азиатские рынки.

В проекте по созданию российско-китайского производства «Спутника V» речь идет о выпуске 60 млн флаконов, того же количества, какое РФ собирается изготовить для внутреннего потребления за полгода.

Однако на пути реализации этих планов стоит немало препятствий. Одно из них – необходимость в кратчайшие сроки наладить на новом месте сложный технологический процесс.

«Изначально все вакцины делались в лабораторных условиях и о глобальном, многомиллионном, промышленном производстве никто не говорил… Поставить лабораторный синтез активных фармсубстанций достаточно просто по сравнению с его масштабированием и производством, например, одного килограмма. Сделать из килограмма тонну еще сложнее. [К тому же в случае] с вакцинами … ты должен постоянно выдерживать температурный режим», – объясняет предприниматель.

Насколько эффективно решаются технологические проблемы, судить сложно, так как сведения о реальных объемах производства российской вакцины за границей не разглашаются.

«Мы знаем только о бесконечных планах и обещаниях РФПИ произвести сотни миллионов доз в Южной Корее, Индии, Бразилии и так далее. При этом достоверно известно только, что запущено пилотное производство в Южной Корее. [Директор РФПИ] Кирилл Дмитриев еще месяц назад обещал раскрыть цифры [производства “Спутника V” за рубежом], но до настоящего времени этого не сделал», – констатирует эксперт Александр Драган.

Чем объясняются низкие темпы вакцинации в РФ?

Между тем, темпы иммунизации населения в самой России остаются низкими, что контрастирует с обещаниями властей довести долю привитых взрослых до 60% к концу июля. В результате страна скатилась до 65 места в мире по масштабам вакцинации.

Полноценной официальной статистики, отражающей ход вакцинации, не существует. По данным сайта GOGOV, агрегирующего разрозненные сведения, исходящие от оперштабов по борьбе с инфекцией и СМИ, число полностью вакцинированных россиян по ситуации на 5 апреля составляло 4,7 млн или чуть больше 3% населения (данные по трем регионам отсутствовали). С учетом тех, кто сделал хотя бы одну из двух инъекций, оно составляет 7,7 млн человек (около 5,2%). Такими темпами для вакцинации 60-70% взрослого населения, составляющего около 120 млн человек, потребуется больше года.

Для сравнения, в США, по информации Министерства здравоохранения, все необходимые прививки сделали уже 61,4 млн человек (18,5% населения), а одну из двух инъекций –108 млн (32%). В ЕС через три месяца после начала кампании полностью привито 6% населения, частично – 14,2%. Мировой лидер – Израиль – вакцинировал больше половины населения.

Прирост количества привитых от коронавируса россиян не ускоряется (как следовало бы ожидать, исходя из оптимистических заявлений чиновников), а замедляется, делится опасениями Александр Драган.

«Если за февраль, по моим расчетам, в России привили как минимум первой дозой около 3 млн человек, то в марте темпы снизились процентов на шестьдесят, и вакцинировали уже меньше двух миллионов… На пике прививочной кампании, в феврале, шла довольно бодрая динамика. Сначала темпы выросли в 2,5 раза, потом за неделю еще в 2,5 раза, потом в 1,5 раза... Затем произошел перелом, и темпы начали снижаться. Сейчас вакцинируются порядка 70-80 тыс. человек [в сутки] по всей стране. Если сравнивать с первой неделей марта, темпы сократились раза в полтора», – говорит аналитик.

Если верить информации GOGOV, в двадцатых числах марта ежесуточное число введенных доз вакцины резко выросло после продолжительного спада. Скачок совпал с моментом вакцинации Владимира Путина. Некоторые эксперты полагают, что его пример оказался заразительным. Александр Драган не разделяет этой точки зрения.

«Если крупный регион отчитывается на протяжении двух месяцев, что вакцинировал, скажем, 700 тыс. человек, а потом [обновляет данные и] отчитывается, что вакцинировал миллион, то GOGOV добавляет эти дополнительные 300 тыс. человек в график. Получается “ступенька”. Было две такие крупные “ступеньки”, связанные с Москвой и Московской областью», – объясняет эксперт.

Большинство комментаторов, включая госчиновников, подчеркивают «вакцинный нигилизм» россиян, не спешащих на прививочные пункты.

«В Европе или США нужно отстоять большую очередь, чтобы получить вакцину… В России ситуация другая. Я на своем производстве должен убеждать сотрудников в том, что нужно пройти вакцинирование, которое можно сделать бесплатно в любой точке Санкт-Петербурга», – сетует Александр Семёнов.

Действительно, готовность привиться российской вакциной изъявляли лишь 30% граждан, опрошенных «Левада-центром» месяц назад. Аналогичное исследование, проведенное в Татарстане компанией «Промрейтинг», показало, что 57% жителей республики «уверенно не планируют» вакцинироваться.

Однако к убежденным «антипрививочникам» (сторонникам широко распространенной антинаучной теории о бесполезности или вредности вакцин) можно отнести лишь 10% из тех, кто не хочет делать инъекцию, констатировал «Левада-центр». Большинство скептиков опасались побочных эффектов вакцинации.

По мнению Семёнова, одна из причин такого отношения – стереотипы о качестве российской продукции.

«У среднестатистического россиянина есть ментальная боязнь отечественных лекарств, которая активно поддерживается зарубежными производителями… Это миф», – убежден собеседник Eurasianet.org.

Опросы не вполне подтверждают эту точку зрения. По информации «Ромир», три года назад российские лекарства предпочитали 69% респондентов. Но доля потребителей-«космополитов» может быть и выше, так как, вероятно, не все готовы в этом признаться.

Другое объяснение состоит в том, что население не доверяет призывам властей. По мнению политолога Ильи Будрайтскиса, многолетняя риторика Кремля, выдержанная в духе теорий заговора, приучила граждан во всем видеть «двойное дно». В итоге вакцинация воспринимается как мероприятие, вероятно, преследующее какие-то тайные цели.

Сомнения в пользе вакцинации могут укреплять и противоречивые действия властей в период пандемии – манипуляции со статистикой, решение ослабить карантин на время конституционного плебисцита, – а также убежденность населения в тотальной коррумпированности госаппарата.

Более лояльную аудиторию мог смутить тот факт, что Владимир Путин привился только 23 марта. При этом президент сделал это непублично, неуклюже объяснив свое решение тем, что, если бы хотел обмануть россиян, то обманул бы и перед телекамерами.

Однако «психологическое» объяснение низких темпов вакцинации – не единственное.

Дефицит вакцин и информации

Только за последнюю неделю СМИ писали о нехватке вакцин в Дагестане, Забайкалье, Ленобласти, Петербурге, Приангарье, Приморье, Смоленщине. Власти называют дефицит небольшим. Некоторые эксперты согласны с этим мнением, другие говорят о масштабном кризисе снабжения.

«Две-три недели назад пошел вал сообщений сразу из десятков регионов о том, что запасы вакцины подходят к концу или полностью исчерпаны. В частности, в Ленобласти оставалось 2% доз, в Петербурге из-за нехватки вакцины закрывались 30% прививочных пунктов… В Ростовской области из 109 тыс. доз оставалось менее 3 тыс. В Томской вакцина была израсходована на 99%. В ряде регионов возникли многотысячные очереди на вакцинацию… За последнюю неделю вакцина в регионы начала поступать, но пока в очень небольших количествах. Например, в Мурманскую область привезли порядка 3 тыс. доз… в Волгоградскую - 18 тыс… в Новосибирскую – 25 тыс. Это меньше, чем в середине февраля, когда многие регионы получили десятки тысяч доз и смогли развернуть активную кампанию», – комментирует Александр Драган.

Именно нехваткой вакцины, возможно, объясняется вялое (особенно в сравнении с мощным промоушеном российских препаратов за рубежом) информационное сопровождение вакцинации.

Социальная реклама на эту тему выглядит блекло, отмечают некоторые наблюдатели. Нарекания вызывает и разрозненность сведений о вакцинах, публикуемых на сайтах разных производителей и госорганов. Это существенно усложняет их получение обычными гражданами, отмечала аналитик Transparency International Анастасия Лапунова.

«Подстегивание темпов вакцинации приведет к резкому росту желающих, с которым большинство регионов попросту не справится из-за дефицита», – объясняет слабость PR-кампании Александр Драган.

Другая причина, по мнению аналитика, состоит в том, что государство готово обделить собственное население, лишь бы выполнить обязательства перед заграничными контрагентами и улучшить свою международную репутацию.

«В обстоятельствах, когда полномасштабное производство за рубежом еще не развернуто, [экспортные поставки “Спутника V”] подстегивают дефицит вакцин внутри страны и не способствуют тому, чтобы население стимулировали вакцинироваться», – делает вывод исследователь.

Если так, то Кремль воплощает в жизнь печально известную формулу, приписываемой одному из царских министров: «Недоедим, но вывезем».

В результате власти могут провалить как вакцинацию в России (которая, как следствие, может удержаться среди мировых лидеров по избыточной смертности от COVID-19), так и не добиться внешнеполитических целей.