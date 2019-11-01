Россия: роботы из Петербурга учат детей в 16 странах мира

Выпускник петербургского Политеха Павел Фролов создал компанию, которая развивает у детей инженерные навыки с помощью конструирования и программирования роботов.

Компания Robbo разработала и выпускает конструктор, с помощью которого сегодня обучаются робототехнике и программированию более 50 тыс. детей в школах и кружках 16 стран мира.

С чего все началось

Выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Павел Фролов с 2000 года занимался проектами, связанными со свободным (бесплатным) программным обеспечением (часто с открытым исходным кодом).

По его мнению, такие проекты — лучший вариант для обучения детей робототехнике и программированию. Потому что изделия с закрытым ПО можно только разобрать и собрать заново, а как это все работает, остается для ребят загадкой. Свободное ПО дает возможность разобрать, улучшить и собрать принципиально новое устройство.

Сначала Фролов открыл интернет-магазин Linuxcenter, где продавались диски с ПО и специальная литература. Через 5 лет, обнаружив потребность в информации о свободном ПО, стал издавать журнал Linux Format. Именно в нем появилась статья о микроконтроллере Arduino (итальянский производитель средств для робототехники и автоматики), предназначенном для создания простых роботов.

«Увидели большие перспективы этой платформы и стали первым дистрибьютером Arduino в России», — вспоминает Фролов.

Затем Флоров участвовал в проекте по внедрению операционной системы Linux в школах. С подачи Ярослава Быховского, который в тот момент работал в компании Intel, начал продвигать в России язык программирования для детей Scratch. Этот визуальный язык, разработанный в Массачусетском технологическом институте, позволяет обучать программированию детей с 5 лет. Соратник Фролова Евгений Патаракин перевел его на русский.

В 2010 году у сотрудника Robbo Алексея Казанцева родилась идея совместить устройство Arduino и язык Scratch. Так появился робототехнических конструктор ScratchDuino (в дальнейшем названный Robbo), с помощью которого можно сконструировать и запрограммировать робота. Сегодня, по данным компании, по продуктам компании учатся около 50 тыс. детей в 16 странах — в 200 школах и 110 кружках «Robbo клуб».

Государственные и частные гранты

Развитие ScratchDuino во многом стало возможно благодаря грантам. В 2011 году компания подала заявку на грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) и получила 4,3 млн рублей на научные разработки.

Добавив столько же собственных средств, компания создала первые устройства: «Робоплатформу» (программируемый конструктор с датчиками) и «Лабораторию» (устройство, собирающее данные об окружающей среде — «интернет вещей» для детей). В конце 2012 года «Робоплатформы» стали продавать в интернет-магазине Linuxcenter, первый набор был куплен 31 декабря.

В 2013-2016 годах компания получила еще два гранта Фонда Бортника на общую сумму 23,4 млн рублей — на коммерциализацию проекта и создание новых продуктов. Robbo поддерживали и другие организации.

Компания дважды побеждала в конкурсе Google RISE Awards. Гранты в общей сумме 100 тыс. евро (около 4 млн рублей) пошли на продвижение проекта в России. В 2014 году Robbo получила премию правительства Петербурга за лучший̆ инновационный̆ продукт (0,5 млн рублей). В 2015 году компания стала резидентом инновационного центра Сколково.

Школы и кружки

Изначально конструкторы штучно покупали любители робототехники. А в 2013 году компания Google устроила Robbo турне по России, в котором сотрудники компании проводили робототехнические мастер-классы и презентовали свои продукты. Это стало отправной точкой для начала поставок в школы: конструкторы начали заказывать для инженерных классов. Сегодня 130 российских школ закупили «Robbo классы» — комплексное решение для образовательных учреждений, которое включает оборудование, ПО и методику обучения.

Параллельно партнеры самостоятельно начали обучать детей робототехнике. Первый кружок состоял из детей друзей и знакомых, он быстро стал популярным, и пришлось открыть вторую площадку. В течение года — еще две. Увидев перспективы рынка инженерного образования для детей, Павел Фролов решил развивать сеть клубов по франшизе.

С 2016 года Robbo предоставляет желающим оборудование, методику обучения, маркетинговую и техническую поддержку для открытия кружка. Инвестиции для франчайзи составляют от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Фролов говорит, что вложения окупаются в течение одного-полутора лет, а через год работы кружок выходит на оборот в 450 тыс. рублей в месяц.

Под брендом «Robbo клуб» сегодня работает 110 кружков в России и других странах мира, где обучаются дети в возрасте 5-15 лет. По данным Kartoteka.ru, российская выручка ООО «Роббоклуб» с 2016 по 2018 год выросла с 642 тыс. до 17,1 млн рублей.

Экспорт технологий: от Финляндии до Японии

В Robbo продолжили разрабатывать новые продукты для расширения возможностей обучения робототехнике. В 2015 году выпустили детский 3D-принтер, благодаря которому стало возможно самостоятельно печатать детали для роботов. Позже появился универсальный центр 3D-прототипирования: кроме 3D-печати он дает возможность осуществлять фрезерную резку и наносить лазерную гравировку.

В 2015 году компания продала более тысячи наборов на сумму 40 млн рублей. В 2018 году выручка составила уже около 70 млн рублей, сказали в компании. Видимо речь идет об общей выручке не только в России, потому что выручка АО «Роббо» по РСБУ, согласно данным Kartoteka.ru, составила 45,6 млн рублей в 2018 году.

Рост стал возможен в том числе благодаря выходу на зарубежные рынки. В 2014 году компания победила в конкурсе правительства Финляндии Finlanding, благодаря которому бизнесмены смогли наладить сотрудничество с образовательными учреждениями этой страны. В 2016 году компания поставила «Robbo классы» в 40 школ Финляндии. Сегодня для работы в Европе открыто представительство Robbo Finland, а продукцию компании закупают школы Великобритании, США, Испании, Таиланда и Вьетнама.

В начале 2019 года по франшизе открылся первый заграничный кружок свободной робототехники и программирования Robbo Club в Финляндии. Сегодня кружки работают в Казахстане, Беларуси, Украине, Таджикистане, Таиланде и Китае.

Теперь Robbo выходит на японский рынок. В 2019 году компания при поддержке бизнес-инкубатора «Ингрия» («Технопарк Санкт-Петербурга») выиграла конкурс технологических проектов правительства Японии Fukuoka Startup Day и получила приглашение создать совместное предприятие в Японии. Процедура регистрации японского подразделения должна начаться в ноябре 2019 года. Были достигнуты предварительные договоренности о продаже франшизы робототехнических кружков и о поставке «Robbo классов» в школы Японии в 2020 году на сумму около 500 тыс. евро.

Кадровый вопрос

По словам Павла Фролова, основной сложностью для развития компании стало отсутствие преподавателей. Учителя, работающие с детьми, не обладали необходимыми знаниями в сфере свободной робототехники и программирования, а хорошие IT-специалисты не имели навыков взаимодействия с детьми. Поэтому в Robbo разработали собственную систему обучения преподавателей, предпочитая брать людей без опыта, но с хорошим потенциалом. Так готовятся кадры для всей сети кружков.

На рынке есть и другие конструкторы для создания роботов, например Lego, Fischertechnik, VEX, ТРИК, Huna-MRT, RoboRobo, «Амперка». Всего в стране, по словам Фролова, около 2 тыс. робототехнических кружков (например, сетевые кружки «Лига роботов» и StartJunior).

Отличие подхода Robbo в том, что все устройства можно «разобрать до винтика», говорят в компании.

«Большинство программ составлено по принципу "черного ящика”: детей учат нажимать готовые кнопки и соединять готовые блоки, — говорит Фролов. — Мы изначально позволяем детям докопаться до сути всех процессов. Например, плата с датчиками и сенсорами упакована в прозрачный картридж, чтобы можно было разобраться в микроэлектронной части».

Перспективы рынка образовательной робототехники представляются Фролову радужными. По его мнению, в ближайшие 5 лет рынок вырастет как минимум в 10 раз. И Robbo готовится удовлетворить растущий спрос на детские инженерные образовательные программы.