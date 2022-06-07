Россия: розничный рынок умирает, да здравствует барахолка!

Домашняя страница Avito.ru. Площадка, в основном специализирующаяся на продаже бывших в употреблении вещей частными лицами, переживает бум, несмотря на резкий спад розничной торговли в РФ.

В то время как розничная торговля переживает спад, крупнейший в России сервис бесплатных объявлений Avito отчитывается о рекордах. Площадка, в основном специализирующаяся на продаже старых вещей, заявляет, что число размещенных на ней (в основном, частными лицами) активных предложений достигло 100 млн.

За последние пять месяцев на Avito публиковали в среднем 760 тыс. объявлений в сутки, впятеро больше, чем в прошлом году. Суточная аудитория Avito за то же время увеличилась на треть – до 22 млн человек.

Хотя компания и сообщает о росте показателей в январе-мае (то есть как после, так и до начала российского вторжения в Украину), самых впечатляющих успехов она добилась именно во время войны. В марте количество новых объявлений подскочило на 50% по сравнению с февралем, а среднесуточный прирост – до 900 тыс. против 700 тыс. в начале года, писал замглавы Avito Иван Гуз в заметке для «Ведомостей». К концу мая среднесуточный прирост уже перевалил за 1 млн.

Частично успех компании объясняют переходом на Avito предпринимателей, ранее продвигавших свои товары в других соцсетях (таких как заблокированный в России Instagram) и ажиотажным спросом на услуги установщиков и ремонтников импортной техники (на фоне массового бегства западных брендов). Однако услуги составляют лишь около 2% предложений на Avito, а фирмы –лишь три из двадцати миллионов продавцов на платформе.

Таким образом взлёт популярности сервиса, скорее всего, обеспечили не бизнесмены и неформально занятые, а граждане, продающие и покупающие вещи с рук.

О значительном росте продаж сообщают и другие площадки, специализирующиеся на продаже подержанных вещей. Более того, на рынок б/у товаров рвутся новые крупные игроки, включая, например, Яндекс.Маркет.

Успехи онлайн-барахолок контрастируют с болезненной лихорадкой, охватившей розничный рынок. Согласно апрельскому опросу «Левада-центра», меньше половины (42%) россиян готовы делать крупные покупки для дома, такие как мебель и бытовая техника. Ещё в феврале таких было 62%. В целесообразности приобретения квартир и машин убеждено лишь 47-58% потребителей – минимум с 2009 года. Отложить серьезные траты планирует 55% опрошенных: больше, чем в первые месяцы пандемии.

Потребительский пессимизм в сочетании с разрывом международных цепочек поставок делает ситуацию в некоторых секторах катастрофической. Например, продажи легковушек в апреле упали на 78% в годовом исчислении (худший результат за всю историю), смартфонов – на 30%, одежды и мебели – примерно вдвое.

Магазины иностранных компаний или зависящие от импорта закрываются один за другим. По подсчетам издания «Фонтанка», в петербургских торговых центрах пустуют 20% точек. Схожая ситуация наблюдается и в других городах.

Расцвет Avito и прочих подобных сервисов, скорее всего, свидетельствует о серьезной перестройке потребительского рынка. Столкнувшись с дефицитом импортных товаров и сжатием реальных доходов, россияне обращаются к традиционному подспорью в трудные времена – барахолке.

Граждане распродают нажитое, чтобы удержаться на плаву

Одна из причин популярности онлайн-барахолок – бедственное положение, в котором оказались россияне из-за войны. Столкнувшись с ростом цен, перспективой потери заработка или необходимостью эмигрировать многие из них спешно распродают имущество.

Например, владельцы иномарок избавляются от них, так как в условиях нехватки импортных запчастей ремонт машин может влететь в копеечку или вовсе оказаться невозможным. Предложение на рынке авто с пробегом заметно опережает спрос, что уже привело к снижению цен.

Нечто подобное происходит и на вторичном рынке жилья. Ещё недавно россияне азартно скупали квартиры в строящихся домах, стремясь вложить деньги в надежнейший (как казалось) из активов. Сегодня многие пытаются сбыть их с рук, причём даже себе в убыток.

«Мне – сорок, и от государства я ничего не жду. Пора задуматься о пассивном доходе на старости лет. Поэтому год назад я продала машину, взяла кредит в 3 млн рублей и купила самую дешевую квартиру на уровне котлована», – рассказывает Ирина, сотрудница иностранной компании, расквартированной в Санкт-Петербурге.

Ежемесячный платеж по ипотеке (20 тыс. рублей в месяц) казался ей подъемной суммой, а инвестиция в недвижимость – беспроигрышным вариантом.

«Я хотела либо дождаться, пока квартира будет почти готова, и переуступить её тем, кто хочет [купить жильё] быстрее, но на готовую к заселению однушку денег нет, либо оставить себе и сдавать», – вспоминает свои тогдашние планы собеседница.

Война всё изменила. Теперь Ирина боится потерять работу. Если это произойдёт, ей будет трудно обслуживать кредиты. Уже два месяца петербурженка пытается продать строящуюся квартиру, но покупателей всё нет, а прогнозы не обнадеживают. Получить выгоду от сделки она уже не надеется – вернуть бы вложенные деньги.

В схожей ситуации оказались многие. Одни, как Ирина, хотят облегчить кредитное бремя, другие опасаются, что жилье не будет достроено или ждут дальнейшего обвала цен, некоторые – уезжают из страны и жгут за собой мосты.

Кто победнее, закладывают украшения, меха, бытовую технику и тому подобное в ломбарды, спрос на услуги которых в марте-апреле резко вырос вследствие скачка цен на золото и дефицит. Выкупить ценности многим уже не по карману. Если до войны россияне оставляли в ломбардах от 10 до 20% залогов, то теперь – около 25%, и эта доля, по прогнозу участников рынка, будет расти.

Дефицит подстегнул торговлю с рук

Когда началась война, ремонт в квартире другой петербурженки, Валерии, был в самом разгаре. В итоге её попытки купить кухонную мебель или плитку превратились в изматывающий и разорительный квест.

«Ушла IKEA, на которую был большой расчет, и некоторые другие магазины для ремонта. Икеевской мебели нигде, кроме Avito, не найти. У нас не производится ничего, а всё, что было [в магазинах], моментально раскупили. Рост цен – чудовищный, на 50-100%. Привычную жизнь среднего класса теперь вести непросто. Дизайнерский шкаф больше нигде не возьмёшь, приходится опускать планку», – сетует собеседница. Подобные наблюдения сделали многие.

Бум перепродаж отчасти компенсирует нехватку иностранных товаров. Львиная доля предложений на Avito и аналогичных ресурсах приходится на вещи, которые в последнее время стало трудно купить иным способом: мебель, бытовую технику, электронику и тому подобное.

В частности, количество предложений бэушной мебели из IKEA на сервисе «Юла» выросло на 40% с тех пор, как шведская компания решила свернуть свой российский бизнес. Вторичный рынок электроники увеличился на 10-15%. Продажи в секонд-хендах – удвоились.

Дефицит закономерно порождает спекуляцию. В марте перекупщики выставляли на Avito даже сахар по сказочным ценам. И хотя ажиотаж вокруг продукта вскоре угас, цены на другие редкие товары, продающиеся с рук – немногим ниже, а иногда и выше, чем в магазинах до войны.

Например, диван Beddinge, стоивший зимой 22 тыс. рублей, сейчас можно купить на Avito за 33 тыс., а ставшую мемом «акулу из IKEA» – за 5 тыс. рублей, то есть втрое дороже, чем раньше. Популярный iPhone 11, перед войной продававшийся в салонах за 45 тыс., сегодня может стоить столько же на Avito (хотя покупать бэушный гаджет – заведомо рискованно).

«Мы вернулись в старые времена – девяностые и нулевые, когда новые вещи были людям не по карману или их привозили “челноки”, чуть ли не поштучно. [Новые] фирменные шмотки тогда стоили втридорога. Их могли себе позволить только «новые русские», а остальные закупались в секонд-хенде. Сегодня секонд для всего снова становится нормой», – говорит Валерия.

Некоторые эксперты разделяют подобное мнение. «Подавляющее большинство [ушедших с российского рынка иностранных] компаний (в том числе – потребительские бренды) не вернутся, по меньшей мере до смены режима, а, может быть, и после. Первую боль они перенесли и вряд ли готовы рисковать [деньгами и репутацией, возвращаясь в Россию]. В итоге потребление и экономика в целом примитивизируются. Скоро мы откатимся в 1990-е с поправкой на новые технологии, вроде Avito, и будем жить так десятилетиями», – считает политолог Илья Матвеев, изучающий политическую экономию постсоветской России.

Легализация параллельного импорта (по сути, контрабанды) лишь отчасти решит проблему дефицита. Цены на оригинальные товары, которые удастся ввезти окольными путями, против воли правообладателей, вероятно, окажутся запредельными для большинства граждан. Рынок, как в 1990-е годы, заполонят низкосортные подделки. В итоге, купить подержанную иномарку или диван с рук будет большой удачей, убежден собеседник Eurasianet.org.