Россия: Роскомнадзор хочет заблокировать Facebook и Twitter?

Роскомнадзор начал добиваться от Facebook и Twitter переноса данных российских пользователей на территорию России. Если эти требования не будут выполнены, сети могут быть заблокированы.

Facebook в 2015 году отказывался переносить данные. Позже из-за несоблюдения аналогичного требования была заблокирована сеть LinkedIn.

Эксперты расходятся в вопросе трудозатратности исполнения запроса Роскомнадзора. Одни считают, что закупка или аренда оборудования в России — колоссальные затраты, другие полагают, что требование сложно осуществить организационно и юридически.

Чего хочет Росмонадзор

Роскомнадзор в январе 2018 года возбудил административные дела в отношении американских соцсетей Facebook и Twitter за неисполнение закона о локализации персональных данных.

Поводом для административного производства послужило то, что эти соцсети в ответ на запрос Роскомнадзора об исполнении федерального закона №242 предоставили «формальные ответы», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство. «Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — говорится в сообщении ведомства.

По этому закону, вступившему в силу 1 сентября 2015 года, компании, которые занимаются сбором персональных данных граждан России через интернет, должны «обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных» на территории России.

Представители правительства заявляют, что это необходимо для защиты безопасности данных, но активисты утверждают, что таким образом власти пытаются усилить контроль за активностью россиян в интернете.

Специальной статьи за неисполнение закона в российском законодательстве нет. Согласно статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях, штраф для компаний за непредоставление сведений по запросу надзорного органа составляет 3-5 тыс. рублей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал о сумме 5 тыс. рублей. При этом срок, который отводится Facebook и Twitter на исполнение закона, составляет от шести месяцев до года, уточнял он.

Насколько сложно исполнить требование

Для хранения данных российских пользователей на территории России необходима закупка или аренда оборудования. Специалисты по-разному оценивают сложность организации этого процесса. Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, речь может идти о «десятых или сотых долях процента в составе затрат».

«В плане расходов это очень несущественные суммы. Гораздо более сложно это реализовать с организационной и юридической точки зрения. Во-первых, им необходимо будет заняться арендой оборудования, — вряд ли они сами будут строить его, так как абонентская плата за аренду у нас очень маленькая в сравнении с общемировой. Во-вторых, по-видимому, необходимо будет юрлицо в России, и сотрудники, которые сдавали бы отчетность. В общем, все это — элемент бюрократии, совершенно бесполезный и неэффективный для компаний», — сказал Брюквин Eurasianet.org.

Советник юридической фирмы CMS в России Константин Бочкарев считает, что исполнение требований Роскомнадзора предполагает «колоссальные финансовые и организационные издержки», поскольку, помимо аренды или покупки серверов в России, компаниям придется «изменить принципы работы с данными и их территориально разделить». «Легкого способа сделать это не существует», — сказал он РБК.

Facebook и Twitter уже исполняют требование европейского регламента General Data Protection Regulation, согласно которому данные европейских пользователей должны храниться на территории Евросоюза, сообщил изданию старший юрист фирмы GMT Legal Станислав Соколовский. Для соблюдения и европейских, и российских правил компаниям придется менять структуру хранения персональных данных.

«Они должны будут сначала выделить из своей базы данные российских пользователей. Потом создать российское юридическое лицо и разместить на территории России отдельные серверы. Это очень сложный процесс», — считает Соколовский. Штраф за нарушение европейского регламента, по его словам, может достигать 20 млн евро.

В декабре 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что Twitter начал работу по переносу данных в Россию, писали «Ведомости». При этом никаких подробностей не сообщалось. В 2017 году ведомство сообщало, что Twitter сделает это к середине 2018 года, однако этого не произошло. На сегодня известно, что представители Twitter хотели встретиться с сотрудниками Роскомнадзора в январе 2019 года, чтобы обсудить российские требования, но, по сообщению ТАСС, эта встреча отложена из-за того, что американская делегация не смогла приехать. Никаких данных о планах Facebook по исполнению требований нет.

Перспективы блокировки

В декабре 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «в повестке вопроса о блокировке Facebook нет», но ведомство намерено добиваться исполнения компанией российских законов.

В том же духе в январе 2019-го высказался вице-премьер РФ Максим Акимов. «Будем настойчиво проводить эту политику, но так, чтобы не разрушить базовые сервисы для пользователя. Мы понимаем, что для очень многих сред это чувствительная вещь», — цитирует его ТАСС.

В то же время в апреле 2018 года Жаров в интервью «Известиям» заявил, что если какие-либо из требований Роскомнадзора не будут выполнены (помимо локализации данных пользователей, это требования к удалению запрещенной информации), то ведомство поднимет вопрос о блокировке Facebook.

В 2015 году «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщили, что Facebook не намерен переносить данные пользователей в России, поскольку считает это экономически нецелесообразным, а также потому, что компания не считает данные пользователей персональными данными.

Из-за отказа в переносе данных пользователей в Россию ранее была заблокирована сеть деловых контактов LinkedIn. Ведомство через суд заблокировало доступ к сети в августе 2016 года, после чего в марте 2017 года сеть официально сообщила ведомству о том, что не намерена исполнять его требования.

«Теоретически Facebook и Twitter в случае отказа тоже могут быть заблокированы. Аналогия правильная. LinkedIn посчитал, что смысла переносить данные пользователей нет, так как в России абонентская база у нее маленькая, и не стали усложнять себе жизнь. Но, скажем, Facebook — все-таки широкая сеть. Если произойдет блокировка подобного ресурса, это очередной минус для Росси будет. Критики получат еще один аргумент в пользу того, что в стране развивается интернет-цензура и все в таком духе», — отметил Юрий Брюквин.

Учитывая технические сложности по переносу данных пользователей в Россию, Facebook и Twitter могут проигнорировать требования Роскомнадзора и пожертвовать российскими пользователями, сказал РБК старший юрист фирмы GMT Legal Станислав Соколовский.

По данным на сентябрь 2018 года, количество пользователей Facebook в мире составляло 2,27 млрд человек. В октябре 2018 года у Twitter было 326 млн пользователей.

Количество пользователей в России соцсети не раскрывают, но, судя данным в рекламных приложениях Facebook, этой соцсетью в РФ пользуются как минимум 13 млн человек (т.е. из каждой тысячи пользователей примерно шесть человек находятся в России).

Отметим, что Facebook принадлежит сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, которые не хранят данные на территории России. Теоретически, блокировка Facebook может впоследствии быть распространена и на принадлежащие ему сервисы, но Роскомнадзор на эту тему пока не высказывался.

Кто подчинился Роскомнадзору

Некоторые крупные зарубежные интернет-сервисы все же начали подчиняться требованиям Роскомнадзора. Например, компания Google начала удалять из результатов поиска ссылки на контент, запрещенный в России. Так, например, если, находясь в России, искать в Google фильмы, из результатов поиска оказываются изъяты ссылки на сайты, транслирующие фильмы в нарушение авторских прав. В пояснениях к каждому подобному случаю Google дает ссылку на подробности, где можно увидеть адрес заблокированного сайта, а также скачать документ с юридически обоснованным требованием Роскомнадзора, послужившим основанием для удаления.

Хранение персональных данных в России организовала компания Microsoft. Как сообщал «Интерфакс», ее российское подразделение «Майкрософт рус» в 2016 году полностью исполнило требования Роскомнадзора и предоставило ведомству «исчерпывающий» отчет о проделанной работе. Госорган в результате полностью снял ранее выдвинутые к компании претензии.