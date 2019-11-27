Россия: рост закредитованности несет угрозы для экономики и благосостояния населения

Растущие объемы кредитования населения перестали быть драйвером потребительской активности, объявило Минэкономразвития. Это может негативно отразиться на экономике: в первом квартале 2019 года рост ВВП на 0,5%, по оценке ЦБ, полностью был обеспечен беззалоговым кредитованием граждан, которое впоследствии трансформировалось в расходы.

Увеличивающаяся долговая нагрузка на фоне сокращения реальных доходов россиян может обернуться падением спроса и экономическим спадом, считают специалисты.

Рост задолженности на фоне падения доходов и отсутствия сбережений

Реальные располагаемые доходы (РРД) снизились в первом квартале 2019 года на 2,5%, во втором — на 0,1%, считает Росстат. В третьем квартале ведомство неожиданно объявило о росте РРД на 3%, но эксперты усомнились в достоверности этой цифры, т.к. она не подтверждается другими макроэкономическими показателями.

Как следует из опроса компании «Ромир», доля россиян, которые экономят, увеличилась с 76% в 2018 году до 83% в 2019-м.

Согласно результатам проведенных осенью 2019 года опросов, накопления отсутствуют у 60-70% россиян. За первые три квартала текущего года объем сбережений населения упал на 10,9% (до 666,8 млрд) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Стремясь поддержать приемлемый уровень жизни при сокращении доходов и отсутствии сбережений, россияне живут в долг. Летом 2018 года эксперты Института Гайдара и РАНХиГС объявили о смене потребительской модели поведения граждан со сберегательной на кредитную, что было «вполне естественно в условиях стагнирующих доходов».

«Ситуация пока не сверхкритичная. Однако в условиях низких зарплат и отсутствия развитой социальной системы (когда налоги идут не на блага для людей, а на инфраструктурные и военные расходы) [государство] провоцирует население тратить больше денег, например, обращаясь в частные клиники. Это сокращает доходы и раскручивает историю с [потребительским] кредитованием. Рано или поздно наступит момент, когда кредиты нужно [будет] возвращать, и спрос схлопнется. Видимо, этот момент наступает», — считает эксперт Конфедерации труда России, экономист Алексей Гаскаров.

Надувается ли финансовый пузырь?

К началу 2019 года задолженность россиян перед банками достигла, по данным ЦБ, рекордного за пять лет роста до 14,9 трлн рублей. К сентябрю 2019 года она выросла уже до 17 трлн. Причем около половины суммы составляют необеспеченные кредиты, по которым нет залога или другого обеспечения.

По данным ВЦИОМ, непогашенные кредиты есть у 51% россиян. При этом 33% испытывают трудности с выплатами, а еще 38% заявляют, что погашение кредитов вызовет у них существенные сложности в будущем.

По прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к концу 2019 года отношение общего объема задолженности физлиц к их годовым доходам (за вычетом обязательных платежей) вырастет до 34% (с 30% в начале 2019 года). В агентстве считают такую долговую нагрузку «умеренной в сравнении, например, с аналогичным показателем стран ЕС».

Рост розничного кредитования все же беспокоит сотрудников Центробанка, которые считают, что пока он «не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения», однако его дальнейший рост «может нести риски для благосостояния граждан».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что рост потребкредитования «явно несет и социальные, и экономические последствия», цитирует его «Банки.ру».

«Тот темп роста, который есть… абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — сказал Орешкин.

«Что касается потребительского кредитования… там нет пузыря сейчас… Но пузыри могут возникнуть», — ответила на это глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Начальник аналитического управления банка БКФ Михаил Осадчий полагает, что ситуация некритичная. Однако определить наличие «финансового пузыря» (который мыслится как предтеча долгового кризиса) крайне сложно: в прошлом даже выдающиеся экономисты считали, что пузыря нет, когда он уже готов был взорваться, а также, наоборот, ошибочно предсказывали скорый взрыв пузыря.

Люди не справляются с кредитной нагрузкой

Доступность потребкредитов поощряет малоимущих брать новые ссуды, чтобы гасить старые. Некоторые финансовые организации буквально навязывают свои услуги людям с плохой кредитной историей, обещая деньги быстро и без формальностей, пишет «Новая газета».

Рефинансирование старого долга за счет нового, полученного на лучших условиях, в определенных случаях действительно может быть разумным решением. Но часто заемщики пытаются погасить долгосрочные займы краткосрочными и более дорогими, сказал изданию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

«Это все равно что тушить пожар бензином… Такими поступками заемщик… загоняет себя в кредитную яму», — считает он.

«Есть большая группа населения, которая берет кредиты под будущие зарплатные доходы. Если происходит, например, сокращение, такие люди не могут больше платить [по обязательствам]. В условиях, когда [практически] отсутствует пособие по безработице [в РФ его размер для большинства людей не превышает 8 тыс. рублей в месяц], возникает безвыходная ситуация, ведущая к банкротству физлица», — отмечает Алексей Гаскаров.

За первое полугодие 2019 года зафиксировано в полтора раза больше случаев признания физлиц банкротами, чем за этот же период прошлого года. Рост числа несостоятельных должников может обернуться серьезными проблемами для экономики, считает экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин.

«В рыночной экономике надо жить по средствам. Если много людей берут кредиты, не могут расплатиться и перекредитовываются, в какой-то момент за них должны будут заплатить либо государство, либо честные вкладчики банков. Или все схлопнется, и в экономике начнется спад. Так, скорее всего, и произойдет», — сказал Травин.

«Массово выдавая кредиты, банки оценивают финансовое положение человека. Именно поэтому ставки по кредитам в России выше, чем в других странах, так как в них уже заложены риски невозврата. Но наш рынок со всеми этими коллекторскими агентствами, выбивающими долги, страшно нецивилизован. Банки и государство должны частично взять долговые риски на себя. Не должно быть ситуаций, когда человек с кредитами вообще лишается доходов», — отметил Гаскаров.

Удастся ли сдержать рост потребкредитования?

С 1 октября 2019 года Центробанк установил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам с учетом нового показателя — существующей (на момент взятия кредита) долговой нагрузки заемщика. Это нововведение заставит банки создавать намного большие резервы на возможные потери, чем раньше, и, как следствие, ограничить выдачу займов должникам с высокой долговой нагрузкой, пишет ЦБ.

В первом полугодии 2019 года, по данным Центробанка, доля выданных кредитов с долговой нагрузкой выше 80% дохода должника достигла 9,7%.

В краткосрочной перспективе ужесточающие меры приведут к сокращению вклада потребительского кредитования в рост экономики, считают в ЦБ, но в долгосрочной поспособствуют более устойчивому росту ВВП. При этом даже с учетом ужесточающих мер потребительское кредитование останется более привлекательным для банков, чем корпоративное.

Руководство банка «Санкт-Петербург» (15 место в России по объему активов, единственный крупный частный банк, оставшийся в этом городе) допускает, что меры ЦБ могут оказаться неэффективными, и единственным инструментом для снижения долговой нагрузки граждан останется мораторий на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой, говорится в рекламном материале банка, опубликованном в интернет-газете «Фонтанка.ру».

«Нормально, что этот процесс [ограничение темпов потребкредитования] происходит, потому что кредиты не решают проблемы низких доходов и неравенства. Если с [ростом кредитования] ничего не делать, будет кризис. Как правило, такие кризисы гасятся увеличением социальных расходов и перераспределением [доходов] через налоги», — считает Алексей Гаскаров.

«В российской экономике нет жестких рыночных ограничений, удерживающих банки от авантюрных действий. Госбанки — это [неэффективно управляемые] бюрократические структуры, частные банки имеют обыкновение лопаться, а их руководители — уходить в бега. Политика кредитования чуть ли не всех подряд [банков] позволяет некачественному менеджменту имитировать деятельность [показывая формально высокие результаты]», — считает Дмитрий Травин.

По мнению экономиста, опасность столь такой кредитной политики сознают и банкиры, и чиновники. Но, возможно, она их устраивает, поскольку финансовый сектор рассчитывает, что в случае кризиса государство поддержит его за счет денежной эмиссии или резервов бюджета.