Россия: рубль дешевеет, все дорожает, а за отказ воевать стоит готовиться к тюрьме

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российская экономика продолжает сдавать позиции под гнетом войны в Украине и санкций. Так, рубль, после пары недель сомнительной стабильности, продолжил резкое падение. Не выдерживают давления обстоятельств цены на товары широкого потребления, дорожает – в прямом смысле из-за развязанной Кремлем агрессии – стоимость железнодорожных билетов, а долги населения за услуги ЖКХ ставят исторический рекорд. Развернуть вспять негативные тенденции правительство, видимо, уже не может. Как не может и хваленая российская система противовоздушной обороны (ПВО) справиться с налетами беспилотников на Москву и другие регионы европейской части РФ.

Рубль – не для всех прибыль

В России продолжается обрушение национальной валюты. После мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня, который стал дополнительным фактором ослабления рубля, курс по отношению к доллару и евро несколько стабилизировался, хотя и почти не снизился. На этой неделе нацвалюта вернулась в режим свободного падения и 2 августа превысила показатели, казавшиеся месяц назад катастрофичными. В среду за «американца» давали 94,32 рубля, за «европейца» – 103. Столь дорого твердые валюты не стоили с конца марта 2022 года, когда страна переживала первый шок от начатой Кремлем войны в Украине и резко введенных Западом санкций. По мнению экспертов, причина – в дисбалансе между спросом и предложением на иностранные деньги, которых не хватает для обеспечения восстановившегося по сравнению с прошлой весной, но значительно подорожавшего импорта. Кроме того, продолжается отток капитала за границу. Всего с начала года доллар на Мосбирже подорожал на 33%, евро – на 37%.

Еще в понедельник, 31 июля, глава Минфина Антон Силуанов в интервью госагентству ТАСС заверил, что правительство не собирается никоем образом мешать девальвации нацвалюты. Он признал, что «бюджету хорошо от слабого рубля», поскольку таким образом у властей оказывается на руках больше денег на «индексацию пособий, зарплат, других социальных выплат». О том, что подобное ослабление нацвалюты ускоряет инфляцию и фактически обесценивает пресловутые «социальные выплаты», Силуанов, естественно, не стал упоминать.

Правда, нельзя сказать, что правительство совсем не обеспокоено ситуацией и надвигающейся инфляционной катастрофой. В конце июля Центробанк (ЦБ) уже поднял ключевую ставку на 100 процентных пунктов (п.п.) до 8,5%, остававшуюся неизменной с сентября 2022 года. В нынешнем сентябре аналитики ожидают еще одно повышение на 100 п.п. Другое дело, что в нынешних условиях многочисленных финансовых ограничений и отсутствия свободного движения капитала, решения по ключевой ставке могут и не оказать серьезной помощи слабеющему рублю. Параллельно ЦБ решил начать дополнительные продажи китайского юаня из ФНБ с 1 августа, чтобы хоть как-то поддержать нацвалюту. Кроме того, Минфин РФ ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в августе на 73,2 млрд рублей, из которых 40,5 млрд потратят на покупку валюты и золота с 7 августа по 6 сентября. С одной стороны, это могло бы стать еще одним фактором давления на рубль, с другой – операции Минфина окажутся в несколько раз ниже операций ЦБ по валютным интервенциям. К тому же министерство обещает поменьше залезать в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита бюджета. Как отмечает профильное независимое издание The Bell, «урезание финансирования дефицита из ФНБ и продолжение продаж валюты – хорошие новости для инфляции и рубля».

Впрочем, других хороших новостей кроме этой, которая еще не факт, что таковой окажется, российская экономика не заготовила. Сверхдоходы (от установленной механически границы), ожидаемые в ближайший месяц, – явление, скорее, временное. В целом же, по прогнозу ЦБ, РФ потеряет около 30% доходов от экспорта в 2023 году. Регулятор предполагает, что экспортеры заработают $414 млрд против $591 млрд в прошлом году. Причем, это уже не первый прогноз Центробанка – в феврале он ожидал экспортных доходов на $507 млрд, в апреле снизил планку до $435 млрд. Правда, еще надо учитывать тот факт, что 39% российского экспорта осуществляется «в рублях», что фактически означает торговлю бартером, 27% – в «дружественных валютах», которые можно использовать преимущественно в торговле с теми странами, откуда эти деньги пришли. Доллары и евро занимают лишь 34% российского экспорта. А значит приток твердой валюты в Россию рискует вернуться на уровни 2003-2004 годов и составить всего $140 млрд.

А чтобы «вражеские» страны ничего не поняли о положении дел в стране, депутаты предложили внести новую поправку, запрещающую исследование потребительского рынка РФ иностранными компаниями, такими как крупнейшие международные GfK Group, NielsenIQ и Ipsos, которых власти России внезапно записали в шпионы и пособники санкционного режима, поскольку те подозрительно не ушли с местного рынка, несмотря на войну.

Дорого и совсем не богато

С «обывательскими» экономическими показателями тоже не все в порядке. По последним данным исследовательского холдинга «Ромир», в июне товары широкого потребления (включающие продукты питания, средства личной гигиены, бытовую химию, лекарства и т.д.) подорожали на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Данные не отражают повышения цен, вызванного ослаблением рубля в июле и августе, усиливающимся эффектом санкций и прочими факторами, в результате которых «ценовое цунами начинает сметать все на своем пути» в России.

Впрочем, это лишь одна из многочисленных проблем, свалившихся на население из-за геополитических амбиций Кремля. Так, европейскую часть России продолжают атаковать беспилотники. Одну лишь Москву, по подсчетам издания «Верстка», за последние три месяца «проведали» минимум 28 дронов. Причем за последние дни дважды под ударом очутился комплекс небоскрёбов Москва-Сити, где располагаются офисы многих министерств и ведомств. Под прицелом оказываются и другие регионы, например, соседняя с Московской областью и столицей – Калужская, не говоря уже о приграничных. Власти, похоже, считают эти атаки как минимум неприятными и стараются замечать по минимуму – во время налета 30 июля федеральные телеканалы проигнорировали «приземление» беспилотников в одну из башен Сити, не желая омрачать новости о параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина.

Зато участившиеся прилеты БПЛА и другие «хлопки» заметили в госкорпорации «Российские железные дороги». Как выяснила газета «Коммерсантъ», РЖД запросила у правительства дополнительное повышение тарифов в 2024 году для обеспечения защиты от терактов и дронов. По словам одного из источников издания, расходы на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей. Теперь их хотят переложить на плечи пассажиров, а не потребовать поддержки от государства. При этом в 2022-го тарифы и так были проиндексированы по сравнению с 2021 годом на 18,6%, в 2023-м – еще на 8%, а затем дополнительно на 1% на капитальный ремонт.

Другое дело, что в этом случае у людей есть хотя бы условный выбор, поскольку, естественно, не всё население поголовно передвигается на поездах. Зато про услуги ЖКХ то же самое сказать нельзя. Их так или иначе приходится платить всем, только не у всех есть, чем платить. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на эксклюзивно предоставленные ей данные Росстата, долги россиян за ЖКХ по итогам первого квартала 2023 года составили космические 876,4 млрд рублей. За последний год общая задолженность выросла на 72 млрд рублей. Эксперты поясняют, что основная причина происходящего – падение доходов граждан. При этом долги в сфере ЖКХ копятся уже много лет и не имеют сроков давности, отмечают специалисты. Что, впрочем, не останавливает правительство от ежегодного повышения стоимости услуг ЖКХ.

Тем временем необходимость экономии бюджетных средств из-за войны может оставить россиян без жизненно важных лекарств. Так, правительство все никак не соберется на специальную комиссию, чтобы расширить список препаратов, закупаемых по федеральным программам. С конца 2022 года комиссия Минздрава рекомендовала дополнить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств только одной позицией. Эксперты поясняют, что перенос заседаний комиссии и отсутствие лекарств в специальном списке приведет к снижению доступа пациентов к современной инновационной терапии, поскольку вне перечней они закупаются «очень скудно».

Правда, такие проблемы Кремль явно волнуют в меньшей степени. Его главная забота и интерес – война с соседним государством, из-за которой все эти трудности и свалились на головы россиян. Не успели российские власти опробовать в деле принятые недавно новые милитаристские законы, откровенно намекающие на скорую новую волну мобилизации, как уже приступили к их ужесточению. Теперь за уклонение от службы во время мобилизации и военного положения предлагается не только наказывать граждан многотысячными штрафами, но и сажать в тюрьму. Автор мобилизационных поправок депутат Андрей Картаполов еще в прошлом году вместе с группой других законодателей предложил штрафовать нежелающих воевать и убивать в Украине до 500 тыс. рублей, а также отправлять за решетку до пяти лет. С тех пор судьба этой поправки была неизвестна, однако теперь выяснилось, что профильная комиссия правительства одобрила предлагаемую норму.

И, кажется, россияне начинают что-то понимать. Во всяком случае то, что находиться внутри страны стало как минимум небезопасно. Лишь за первое полугодие 2023-го 2 млн 819 тыс. 860 граждан РФ решили оформить и получили в итоге загранпаспорта. За аналогичный период 2022-го документом, позволяющим выезд из страны, обзавелись 2 млн 472 тыс. 623 человека, а за первые полгода довоенного 2021-го – 1 млн 702 тыс. 911 граждан. По мнению экспертов, большинство россиян решили заняться оформлением загранпаспортов «на всякий случай». И судя по мобилизационным тенденциям, такой случай вот-вот может представиться.