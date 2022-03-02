Россия: санкции обрушили рынки и отправили страну в изоляцию

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину – и это событие стало переломным для экономики РФ.

Многие государства мира, включая США, страны ЕС, Канаду и Японию, в последние дни февраля вводили самые жесткие экономические санкции. Заморожены активы Центробанка РФ, крупнейшие банки страны лишились доступа к зарубежному капиталу и международным платежным системам, фондовый рынок обрушился и отправился в отпуск, рубль стремительно обесценивается, иностранные компании заявляют о прекращении поставок в Россию технологий, товаров и комплектующих. Остальные события февраля теряют актуальность на фоне разворачивающейся экономической катастрофы.

Власти РФ заявляют, что страна готова к санкциям и выдержит удар. Однако эксперты говорят, что рецессия практически неизбежна. Экономика России сократится на 20% во втором квартале, а по итогам года – как минимум на 3,5%, сделали предварительный прогноз в JP Morgan.

Россияне массово снимают деньги со счетов, сообщается о нехватке наличных в банкоматах. Резко выросли цены на бытовую технику и электронику. Чтобы стабилизировать ситуацию, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 20%. Банки сразу заявили о росте ставок на кредиты и ипотеку.

Финансовые санкции

Совет Евросоюза и США запретили любые транзакции, связанные с управлением золотовалютными резервами и активами Банка России (исключение составляют операции «необходимые для финансовой стабильности» членов ЕС). По данным на середину 2021 года, ЦБ РФ обладал резервами размере $643 млрд. Из них $311 млрд – в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд – в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом, $132 млрд – в золоте на территории России, $30 млрд – в резервах в Международном валютном фонде (МВФ). Санкции против банка России не позволят ему обеспечить необходимую поддержку резко падающему рублю, считают в Минфине США.

Под санкции попали крупнейшие банки страны. Наиболее жесткие ограничения коснулись ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка. Минфин США внес их в список SDN, что предполагает полный запрет на ведение любых экономических отношений гражданами и компаниями США, пишет Forbes. Это отрезает их и от международных платежных систем Visa и Mastercard. Картами этих банков теперь невозможно воспользоваться за границей, в том числе оплатить товары в интернет-магазинах. Сервисы Apple Pay и Google Pay также недоступны. На территории России платежи обрабатывает Национальная система платежных карт, поэтому карты физических лиц продолжат работать, уточняет Банк России.

Ряд других банков попали под секторальные санкции США и будут ограничены только в привлечении финансирования на международных рынках. Это касается Альфа-банка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Газпромбанка.

США и Великобритания ввели санкции против Сбера, закрыв его корреспондентские счета. Финансовая организация распространила заявление, что это «не окажет существенного влияния» на клиентов банка.

Западные страны уже договорились отключить банки, попавшие под санкции, от системы международных платежей SWIFT. Какие именно, пока не уточняется. Это значительно затруднит международную торговлю РФ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина сообщила, что систему SWIFT в пределах России может заменить Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Фондовый рынок отправлен в отпуск

Рынок акций РФ в четверг 24 февраля пережил рекордное падение за всю свою историю. Индекс МосБиржи на момент закрытия торгов составил 2058,12 пункта (-33,3%), индекс РТС снизился до 742,91 пункта (-39,4%), а в течение дня индексы падали более чем на 50% и 45% соответственно (в прежние годы даже в самые острые периоды кризисов падение индексов не превышало 25%).

ЦБ РФ сначала запретил краткосрочные операции с ценными бумагами, а 28 февраля и вовсе закрыл торги на биржах до 2 марта.

24 февраля акции многих частных компаний России потеряли в цене более $38 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, на которые ссылается РБК. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял за день $6,2 млрд, Владимир Лисин, владелец НМЛК, – $3,8 млрд, Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, «Сибур» «Стройтрансгаз» и «Трансойл»), которого считают другом Путина, потерял $3,78 млрд, глава «Северстали» Алексей Мордашов – $4,2 млрд.

Потеряли средства и многие обычные инвесторы, число которых росло в связи с разгоном инфляции. Так, только в третьем квартале 2021 года число брокерских счетов выросло на 15%, а их владельцами стали 17,1 млн россиян. Стоимость их активов на тот момент составляла 7,7 трлн рублей.

Обвал рубля

Курс российской валюты, находившийся в начале месяца на уровне меньше 80 рублей за доллар, начал падение с 23 февраля – на новостях о признании ДНР и ЛНР российскими властями. На фоне ввода войск в Украину 24 февраля курс доллара подскочил до 90 рублей, но затем, благодаря валютной интервенции ЦБ, несколько упал. Однако 27 февраля некоторые банки предлагали американскую валюту уже по 150-170 рублей. Правда, 28 февраля марта властями удалось опустить курс ниже 100 рублей за счет введения законодательных ограничений. Европейская валюта в эти дни двигалась по той же траектории.

Россияне, спасая свои рублевые накопления, 24-25 февраля активно скупали валюту и снимали наличные. В СМИ писали, что в банкоматах наблюдались очереди, порой не хватало наличных. Банки в своих комментариях заявляли, что ситуация под контролем и перебоев с наличными рублями и валютой нет.

Ажиотаж может быть вызван страхом потерять хранящиеся в банках деньги. Так, депутат госдумы от КПРФ Николай Арефьев не исключил конфискацию сбережений россиян из-за санкций. «Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», – сказал он. По данным ЦБ РФ на февраль 2022 года, общий объем вкладов россиян в банках – 34,45 трлн рублей.

Реагируя на кризис, ЦБ заявил, что «Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», и сообщил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов, в том числе и в выходные дни.

28 февраля Банк России повысил ставку рефинансирования с 9,5% до сразу 20%, что привело к росту процентов по кредитованию. Сбербанк увеличил ставки по ипотеке до 18,6%, но увеличил и ставки по депозитам до 18%.

Инфляция набирает скорость

Еще в середине февраля Минсельхоз предупредил о новой волне роста цен на хлеб, овощи, молоко и сахар. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний в середине февраля. По данным ЦБ, на начало февраля продовольственная инфляция в России разогналась до 11%. Экономические санкции только усилили и так негативный тренд.

На фоне резкого падения курса рубля и введения санкций против России поставщики начали предупреждать рестораторов о росте цен на продукты и алкоголь на 10-20%, сообщает журнал Inc.Russia.

Сразу на 30% выросли цены в крупной сети магазинов электроники DNS, о чем написал в своем телеграмм-канале директор компании Дмитрий Алексеев. По его словам, санкции могут ограничить поставки большого перечня товаров. ФАС России проверит обоснованность повышения цен в этой компании. В последнюю неделю февраля средний чек в магазинах бытовой техники вырос на 80%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В начале и середине февраля в России уже на 1-5% подорожали новые автомобили, а в конце февраля все автопроизводители, не прекратившие поставки своей продукции дилерам, объявили об очередном росте достигающем 10%. В 2021 году цена на новые авто в России выросли в среднем на 20%.

Без технологий, товаров и комплектующих

США запретили ввоз в Россию полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов, произведенных с использованием американского софта и оборудования. Это может привести к дефициту высокотехнологичных товаров и снижению обороноспособности страны, считают эксперты, опрошенные Forbes.

Так, поставки приостановили крупнейшие американские производители процессоров AMD и Intel, сообщило РБК со ссылкой на свои источники. Следствием может стать рост стоимости и дефицит серверов. Скажется ли запрет на поставках потребительских товаров, где используются эти чипы, – компьютеров, смартфонов и другой техники, пока неизвестно.

Крупнейший производитель полупроводников, тайваньская компания TSMC, прекратила поставки в Россию, сообщает «Российская газета». Именно на этом предприятии производятся российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус», которые, по мнению властей страны, должны были со временем заменить иностранные чипы в госсекторе. «Эльбрус», в частности, используется в оборонном секторе и силовых ведомствах страны. По информации СМИ, производство российских процессоров в Тайване остановлено. Технологические санкции серьезно затруднят работу ИТ-сектора страны.

Сократится импорт готовой продукции. Приостановлена поставка в Россию автомобилей компании Volvo, General Motors, Volkswagen (марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati). Концерн Daimler Truck заморозил сотрудничество с КамАЗом и больше не будет поставлять российскому производителю комплектующих для сборки грузовиков.

Выход ищут в криптовалюте

Минфин РФ подготовил проект закона о криптовалюте, который сейчас проходит процедуру согласования с разными ведомствами. Правда, ЦБ РФ по-прежнему предлагает запретить любые операции с криптой, а также ввести ограничения на распространение о ней информации. Однако эту идею не поддерживает даже президент РФ Путин, а глава Минфина Силуанов сказал, что «если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет». По мнению министра, криптовалюта сегодня – это объективная реальность, с которой работают миллионы, и не замечать этого было бы неправильно.

Россияне владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб. Это примерно 12% мировых активов криптовалют, сообщает Bloomberg.

Изоляция финансовая и физическая

Президент России Путин 28 февраля подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Среди мер: обязательная продажа резидентами РФ 80% валютной выручки от внешнеэкономической деятельности, частичный запрет на операции с валютой между резидентами и нерезидентами, особые правила покупки собственных акций для публичных АО, смягчение порядка открытия счетов в банках для граждан РФ.

Евросоюз, Великобритания, Швейцария запретили российским самолетам летать через свое воздушное пространство, теперь маршруты в «незакрытые» страны авиакомпании РФ прокладывают через нейтральные воды Балтики. Полет из российского «анклава» – Калининградской области до Москвы стал длиннее на час.

Россия в ответ запретила использовать свое воздушное пространство самолетам 36 стран, включая ЕС, Швейцарию, Великобританию. Только 25 февраля, по данным Росавиации, авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России было запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва.

Остановились все переговорные процессы, которые составляли костяк экономической международной повестки в последние годы. Например, Германия отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2», мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он стоил 10 млрд евро, половину из которых инвестировало ОАО «Газпром».