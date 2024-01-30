Россия сделала ставку на грязные источники энергии

Россия – одна из стран, наиболее подверженных глобальным изменениям климата. В силу своего географического положения она нагревается вдвое быстрее, чем остальной мир (примерно на полградуса за десятилетие), а темпы накопления парниковых газов в её атмосфере – выше, чем в среднем по миру, констатируют учёные.

Всё это чревато многообразными разрушительными последствиями, включая таяние вечной мерзлоты, более частые лесные пожары, засухи, наводнения и так далее.

Но хотя в последние годы Кремль отказался от публичной риторики в духе отрицания антропогенной природы глобального потепления, присоединился к Парижскому соглашению и продолжает позиционировать себя как «ответственного участника глобальных усилий по борьбе с изменениями климата», его реальные дела плохо вяжутся с декларациями.

То, что Россия называет климатической политикой, находится в резком противоречии с международной климатической повесткой, и сводится к фактическому отказу от развития экологически чистой возобновляемой энергетики и стремлению продлить жизнь индустрии ископаемого топлива.

От отрицания – к обещаниям

Хотя первая Климатическая доктрина РФ была принята почти пятнадцать лет назад, в президентство Дмитрия Медведева, за прошедшие с тех пор годы страна так и не продвинулась в деле сокращения выбросов парниковых газов.

В 2021 году (последние доступные данные) их было произведено 2,15 млрд тонн CO2-эквивалента, практически столько же, сколько и в 2012-м.

В итоге Россия остается в пятерке стран, вносящих наибольший вклад в климатический кризис – после Китая, США, ЕС и Индии.

Не претерпел существенных изменений и вклад основных отраслей-загрязнителей, что свидетельствует об отсутствии серьезных технологических изменений. В этой связи неудивительно, что на РФ приходится около 5% мирового объема выбросов, но менее 3% мирового ВВП.

На долю энергетического сектора в 2012-м падало 80% выбросов, а в 2021-м – 78%; удельный вес промышленности за то же время вырос с 11 до 12%, сельского хозяйства – с 5 до 6%, а свалок – с 3,5 до 4,5%.

Одна из причин отсутствия прогресса – разделяемое властями убеждение, что РФ уже выполнила и даже перевыполнила свои международные обязательства по сокращению выбросов до 70% к уровню 1990 года (что было следствием постсоветской деиндустриализации, а не целенаправленных усилий государства). В итоге, принятая в 2021-м Стратегия низкоуглеродного развития предусматривает не снижение, а рост эмиссии парниковых газов до 2030 года.

Впрочем, учитывая мировой тренд на декарбонизацию, делать вид, что обязательства по уменьшению выбросов не касаются РФ, становится всё сложнее. Поэтому в последнее время российские чиновники сделали ряд заявлений, свидетельствующих если не о заинтересованности в проблеме, то о желании продемонстрировать такую заинтересованность.

«Реальных действий – нет, но появляются обещания, которых раньше не было», – отмечает эксперт Коалиции за устойчивое развитие страны (КУРС) Василий Яблоков.

В зеленое будущее на ископаемой тяге?

В ноябре 2023-го Минэнерго анонсировало сокращение выбросов парниковых газов в нефтегазовом секторе через шесть лет на 10-13% к уровню 2021 года. Так как вклад энергетики, по данным Росстата, составлял 1,7 млрд тонн СО2-эквивалента, можно заключить, что снижение может составить 168-218 млн тонн.

Этот прогноз базируется на программах устойчивого развития, принятых большинством гигантов энергосектора, включая «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Мероприятия, о которых идёт речь в этих документах, включают ремонт газопроводов (чтобы минимизировать утечки), энергосбережение, утилизацию попутного нефтяного газа, повышение доли возобновляемых источников в энергобалансе, высадку деревьев и тому подобное.

Если верить отчётам корпораций, они уверенно движутся к намеченной цели. Например, в 2022 году «Роснефть» заявила о сокращении выбросов на 11% к предыдущему году, а «Газпром» – на 12%.

Насколько достоверны эти заявления – вопрос открытый. «Это – сложнопроверяемая история, так как системы верификации, которой доверяло бы гражданское общество – не существует. Мы можем лишь верить или не верить этим цифрам», – говорит исполнительный директор проекта «Земля касается каждого», эксперт в области возобновляемой энергетики Владимир Чупров.

По мнению Василия Яблокова, появление подобных ESG-стратегий – типично для всей индустрии ископаемого топлива в мире. Они позволяют крупным компаниям заявлять о декарбонизации процессов добычи, хранения и транспортировки углеводородов, не снижая их продаж.

Однако даже если представить, что усилия нефтегазовых корпораций не сводятся к гринвошингу, это не сделает Россию чемпионом в борьбе за климат.

«Речь идёт о сокращении выбросов в нефтегазовом секторе, а не о сокращении самого нефтегазового сектора. Между тем, на COP28 страны-участницы договорились уходить от ископаемого топлива. Реальная и эффективная климатическая политика – это сокращение ископаемой индустрии. У России нет таких планов. Наоборот, обсуждаются новые проекты трубопроводов, заводов и так далее», – объясняет эксперт КУРС.

О том, насколько российские власти далеки от идеи декарбонизации экономики, говорят их виды на будущее. Например, добыча угля – одного из самых грязных видов топлива – должна вырасти к 2030 году более чем на 20%, посчитал Институт проблем естественных монополий, проанализировав правительственные программы и инвестпланы компаний. Что касается нефти, то к началу нового десятилетия Кремль планирует сохранить ее производство на уровне свыше 500 млн тонн в год.

Показательно и то, что принятая в 2022 году новая российская Климатическая доктрина, ставящая целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, не содержит упоминаний об ископаемом топливе как основной причине климатического кризиса.

«Цель российской климатической политики – помочь основе российской экономики, экспорту ископаемого топлива. Российские делегаты на COP28 открыто говорили о том, что развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности необходимо, чтобы высвободить ресурсы для экспорта, то есть больше зарабатывать», – отмечает Василий Яблоков.

Особый путь?

Признавая (на словах) важность борьбы за климат, российские власти, яростно оспаривают тезис о том, что условием достижения цели является отказ от сжигания углеводородов.

Недавно в интервью медиакорпорации Китая Путин не сдержал раздражения, отвечая на вопрос о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. По словам президента, бедным странам Африки не по карману ВИЭ (это неправда, поскольку энергия солнца и ветра стремительно дешевеет, а африканский континент предоставляет широкие возможности для её использования) и «все решения [в сфере декарбонизации] должны быть сбалансированы».

Еще одним демонстративным жестом российского лидера стал его визит в Дубай в дни климатического саммита. На самой конференции Путин не появился, предпочтя обсуждать с шейхами вопросы нефтяной торговли.

«Россия активно продвигает идею о том, что “нельзя навязывать решения”. Она пытается сколотить коалицию развивающихся стран, зависимых от ископаемого топлива. Вместо того, чтобы сделать мерилом научные данные, они отстаивают важные для своей экономики вещи», – поясняет Василий Яблоков.

В самой России развитие ВИЭ – глубоко периферийная тема, хотя на словах этому уделяется довольно много внимания. С 2014 года (когда российской отрасли возобновляемой энергетики практически не существовало), в РФ, при господдержке, было построено 70 солнечных, 25 ветровых и 5 малых гидроэлектростанций. В результате совокупная установленная мощность возобновляемой энергетики выросла в 3,5 раза – с 1,6 до 6 ГВт. В начале декабря замминистра экономики Илья Торосов пообещал к началу нового десятилетия удвоить её мощность, доведя до 12ГВт.

Однако эти цифры выглядят внушительно только если не сравнивать их с другими отраслями энергетики и странами. Доля ВИЭ в энергобалансе России сегодня составляет лишь 0,8%, и к 2035 году, при сохранении нынешних темпов строительства, достигнет 3%. При этом удельный вес ВИЭ в мировой выработке электричества уже составляет 30%, а в сравнимых с РФ по уровню экономического развития странах – Бразилии, Турции и Чили – на ВИЭ приходится 50%, 70%, и 42% генерации соответственно.

Несмотря на микроскопические масштабы развития ВИЭ, российские чиновники считают, что доля «зеленой» энергетики в стране уже составляет 38% и вырастет к 2030 году до 40%. Секрет подобных калькуляций кроется в том, что к «зеленым» технологиям власти относят атомную и газовую энергетику, что расходится с мнением значительной части специалистов и граждан.

Принятая в 2021-м Стратегия низкоуглеродного развития делает ставку на строительство АЭС. Она предполагает, что к середине века доля «мирного атома» в энергобалансе вырастет на 71%. В итоге энергетика будущего будет на 40% – газовой, на 25% – атомной и только на 12% – возобновляемой.

Специалисты сомневаются в том, что ставка на атом оправдает себя. «Атомная отрасль – мертва. Причем это связано не с санкциями, а с тем, что строить АЭС – долго и дорого. Построить ветропарк – в семь-десять раз быстрее, чем атомный реактор такой же мощности», – говорит Владимир Чупров. Однако идеологическая неприязнь российской элиты к энергии солнца и ветра, по-видимому, блокирует подобные аргументы.

Надежды на лес

Ещё одна ставка Кремля в вопросах климатической политики – поглощающая способность российских лесов и прочих природных экосистем. Стратегия низкоуглеродного развития утверждает, что к 2050 году она должна вырасти с 535 до 1200 млн тонн СО2-эквивалента.

Имеющаяся статистика не дает никаких оснований для подобного оптимизма. По данным Росстата, поглощающая способность российской природы снизилась между 2012 и 2021 годами на 27%, что, видимо, связано с хищнической вырубкой и катастрофическими лесными пожарами.

При этом процесс абсорбции парниковых газов экосистемами недостаточно изучен, что позволяет чиновникам жонглировать цифрами. Например, один из руководителей Рослесхоза утверждал, что возможности российского леса недооценены на 35%.

В действительности, российские власти даже не знают, сколько в России леса. По данным Счетной палаты, сведения о лесах на 967 млн гектаров (84% их территории!) – неактуальны, то есть неясно, в каком они состоянии и существуют ли вообще. То же ведомство сообщало, что между 2010 и 2020 годом в РФ исчезло 7 млн гектаров хвойного леса.

Не заметно пока и масштабных усилий по лесовосстановлению. Первый лесоклиматический проект, стартовавший в 2023 году на Сахалине, охватил всего 6 тыс. гектаров болот, на которых высажены лиственницы. При этом, по оценке властей, дополнительное поглощение углекислого газа начнется здесь лишь в конце 2030-х, а специалисты (в частности, Чупров) сомневаются, что высадка лесов на болотах, также поглощающих углерод, является хорошей идеей.

По мнению экологов, лучшим решением были бы лесопосадки на заброшенных землях сельхозназначения, однако Минсельхоз, озабоченный наращиванием агропроизводства, противится инициативе.

Высадка деревьев сама по себе не приблизит Россию к климатической нейтральности, так как любая политика восстановления лесов нивелируется пожарами, убежден Василий Яблоков.

«Система лесопользования и сохранения лесов организована из рук вон плохо, и положение становится хуже. Управление лесами – в кризисе из-за проблем с кадрами, переформирования ведомств и недофинансирования… То, что за последние два года были влажными, и не повторилась катастрофа 2021 года – счастливая случайность, а не показатель того, что власти справились с пожарами», – констатирует эксперт.

В итоге, убежден собеседник, российскую климатическую политику нельзя назвать иначе как имитационной. Элита, вероятно, осознает, что пик потребления углеводородов в мире пройдет в течение ближайшего десятилетия, и старается выжать максимум из этих последних лет. Однако попытки Кремля затормозить декарбонизацию на международной арене и отказ от поиска альтернатив углеводородам у себя дома дорого как нынешним, так и будущим поколениям россиян.