Россия: ситуация в экономике ухудшается по всем фронтам

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в апреле 2020 года.

Вслед за первыми пострадавшими от пандемии отраслями — туризмом, общепитом и сферой развлечений — в воронку кризиса затягивает промышленность, автопром, банковский сектор и IT. Компании снижают зарплаты и сокращают персонал, без работы и дохода могут остаться миллионы человек.

Анонсированные правительством меры поддержки стоимостью 2,1 трлн рублей оказалась недоступными для половины предприятий. Потребители затягивают пояса и экономят на 90% категорий товаров и услуг.

Рецессия неминуема

Экономика России «практически неизбежно» войдет в состояние рецессии в сентябре-октябре 2020 года, говорится в апрельском докладе Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Рецессией считается снижение ВВП шесть месяцев подряд, уточняют авторы доклада. При этом угрозой экономической̆ безопасности исследователи считают не само падение экономики, а сокращение рабочих мест, снижение доходов населения, рост бедности и неравенства.

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку с 6% до 5,5% и опубликовал новый макроэкономический прогноз на 2020–2022 годы. По итогам нынешнего года ЦБ ожидает падения экономики на 4–6% и сокращения экспортных доходов на 40% (до $250 млрд с $419 млрд в 2019 году). Инфляция, по прогнозу, вырастет с 3% в 2019 году до 3,8–4,8% в 2020-м.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ждет снижения экономики на 7–8%, пишет РИА «Новости». По данным Национального рейтингового агентства, суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики составит 17,9 трлн рублей, без работы могут остаться 15,5 млн человек, сообщают «Известия».

Поддержка есть, получить ее сложно

В своем обращении 28 апреля президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил правительству разработать новые меры поддержки экономике и населению.

Стоимость принятых в марте и апреле мер поддержки правительство оценило в 2,1 трлн рублей. Среди действующих мер — отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС, и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, освобождение от уплаты процентов по кредитам, беспроцентные займы на выплату зарплат, выплаты малым и средним компаниям по МРОТ на каждого сотрудника (12130 рублей) и т. д.

Между тем Торгово-промышленная палата РФ выяснила в ходе опроса 21,6 тыс. предприятий малого бизнеса, что больше половины из них не смогли воспользоваться помощью, так как не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, банки без объяснения причин отказали трети бизнесменам в кредитных каникулах, займах на зарплату, выдаче кредитов и реструктуризации существующих. Около 50% предпринимателей не будут обращаться в банки, потому что не считают предлагаемые государством меры реальной помощью.

Нефть и дефицит бюджета

Цены на нефть 20 апреля впервые оказались отрицательными. Как сообщил РБК, цена фьючерсного контракта на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае упала ниже нуля (до минус $38 за баррель). То есть продавцы вынуждены были доплачивать покупателям за передачу фьючерсов.

Стоимость марки Brent 27 апреля опускалась ниже $20, это самое глубокое падение с 1999 года. Российская нефть в этот день снижалась до $15,3 за баррель. При таких ценах дефицит бюджета в 2020 году может достигнуть 8% ВВП, пишет Finanz.ru со ссылкой на экспертов ITI Capital. Это 8,8 трлн рублей, или 42% бюджета страны.

Бюджет России мог быть бездефицитным при среднегодовой цене барреля нефти не ниже $40–42,3, утверждают аналитики «Альпари». Теперь стране как минимум год придется жить при среднегодовой цене в $30–35 или ниже, считают они. В таких условиях бюджет не выдержит больших расходов, и многие амбициозные нацпроекты придется отложить.

Миллионы лишатся зарплат

По данным опроса Центра стратегических разработок, опубликованного в конце апреля, в 26% компаний уже произошли увольнения, еще в 35% сокращения допускают в ближайшее время. Также 27% предприятий перевели часть сотрудников на контрактную систему (вывели за штат), еще 32% планируют это в будущем. Кроме того, 30% сократили зарплаты, 37% готовы сделать это в скором времени.

В ходе презентации основатель Superjob Алексей Захаров сказал, что ситуация ухудшается каждый день: если режим самоизоляции продлят до конца мая, работу могут потерять до 20–25 млн человек.

В Сбербанке проанализировали, как изменился фонд оплаты труда. Выяснилось, что многие клиенты банка из сферы спорта, отдыха и развлечений урезали зарплаты на 33%, пишет РИА «Новости». Больше 35% компаний из этих сфер вообще прекратили выплаты сотрудникам, а 49% стали платить меньше.

Предприятия общепита урезали фонд оплаты труда на 24%, при этом около 18% из них вовсе не платят зарплату, а 68% сократили ее размер. Отели снизили фонд оплаты труда на 24%, образовательные учреждения — на 21%, компании из сферы аренды и лизинга — на 17%, розничная торговля — на 15%.

IT и автопром присоединяются к пострадавшим

По стрессовому сценарию PwC, который эксперты компании считают более вероятным, падение продаж новых легковых автомобилей по итогам 2020 года составит почти 30%. Группа «ГАЗ» (производит «Газели» и другие легковые коммерческие автомобили) ожидает сокращения производства и продаж на 50% за год, сказал в интервью ТАСС ее президент Вадим Сорокин.

IT-компании начали оптимизировать расходы, в том числе на персонал, пишет «Коммерсант». Треть компаний собираются отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, четверть провели увольнения либо собираются это сделать, рассказали изданию участники рынка.

Кризис в промышленности

В конце апреля Росстат сообщил о росте промышленности в марте на 0,3%, по итогам первого квартала — на 1,5%. И это была бы единственная хорошая новость апреля, если бы не трудности в этой сфере.

Индекс PMI, отражающий деловую активность обрабатывающих отраслей, в России в апреле упал до 31,3 пункта с 47,5 в марте, говорится в исследовании IHS Markit. Это максимальное снижение с 1997 года, оно обусловлено падением спроса и ростом цен на импортное сырье. Кроме этого, быстрыми темпами идет сокращение рабочих мест в отрасли, отмечается в докладе. По прогнозу IHS Markit, по итогам года промышленное производство в России упадет на 3,8%.

Опрос, проведенный Институтом экономической политики им. Гайдара, показал, что промышленные предприятия ждут дальнейшего снижения спроса, сокращения инвестиций и персонала, падения объемов производства и ухудшения финансового состояния, пишут «Ведомости».

Граждане затягивают пояса

Компания «Ромир» опубликовала совместное с Boston Consulting Group исследование потребительских настроений россиян: падение спроса наблюдается в 90% категорий продуктов и услуг.

Покупатели планируют тратить меньше денег на все, кроме свежих продуктов, лекарств, домашнего интернета и мобильной связи, а также коммунальных платежей. Наибольшее падение спроса ожидается в сфере путешествий и развлечений.

Банковский кризис ждут осенью

Треть кредитного портфеля банков может стать проблемной, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Это около 19 трлн рублей, которые выданы наиболее уязвимым заемщикам, чьи доходы сильно упали: физические лица, включая предпринимателей, а также компании наиболее пострадавших отраслей.

По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, в связи с этим банковский кризис может наступить осенью. По его словам, 16 трлн из 42 трлн рублей, выданных корпоративным заемщикам, приходятся на пострадавшие секторы экономики, передает «Интерфакс».