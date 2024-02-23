Россия: Скорбь, смерть и репрессии

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российское общество – во всяком случае его незараженная путинизмом часть – продолжает переживать гибель оппозиционера Алексея Навального, чье тело власти до сих пор не отдают матери убитого политика. Однако, несмотря на потрясение, которое вызывала смерть узника президента РФ Владимира Путина, жизнь в России идет своим чередом. В стране который год подряд фиксируется убыль населения, растут подтвержденные потери вооруженных сил на войне против Украины, а репрессии в отношении граждан за последний срок Путина побили почти все рекорды времен СССР. Если же добавить к этому экономический кризис и обнищание, которое проявилось, например, в рекордной статистике ломбардов, то реальная ситуация в РФ совсем не соответствует той картинке, которую Кремль пытается навязать гражданам.

Смертельно и опасно

Даже после смерти Алексей Навальный остается проблемой для Кремля. Вслед за очередями, которые выстраивались по всей стране, чтобы поставить подписи за несостоявшегося антивоенного кандидата в президенты Бориса Надеждина, уже неделю в России то и дело возникают народные мемориалы в память об убитом политике. Часть общества, желающая для страны, вероятно, отличной от деградации, обнищания и диктатуры судьбы, за последние два месяца уже дважды получала возможность показать себя.

Самовыражение демократически настроенных россиян прорывается наружу, несмотря на невероятный размах репрессий, устроенный путинским режимом.

Как выяснило издание «Проект», изучив уголовные и административные дела, поступившие в российские суды в 2018–2023 годах, из-за политических статей за время четвертого срока Путина пострадали не менее 116 тыс. человек. При этом, если сравнивать с временами СССР, то нацлидер по масштабу репрессий умудрился превзойти всех советских генсеков, кроме Иосифа Сталина. Журналисты сравнили уголовные дела за «экстремизм» и критику властей при Путине и за «антисоветчину» при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе и насчитали 5613 человек, пострадавших по репрессивным статьям в 2018–2023 годах, тогда как в 1956-1961 годах при Хрущеве по репрессивным статьям были осуждены 4883 человека. Если же добавить к цифре 5613 обвиненных в госизмене, шпионаже, а также отказавшихся воевать в Украине, то этот показатель взлетит до 11442 человек, в прямом смысле слова репрессированных, а не просто оштрафованных по политическим статьям, при нынешнем «вожде».

По мнению экспертов, чем сильнее власть давит, тем больше запрос у населения на перемены, а убийство Навального потенциально создает риски для Путина внутри системы. Неудивительно, что в такой ситуации Кремль не отдает тело оппозиционера его матери, которая рассказала, как следователи начали ее шантажировать, пытаясь выбить согласие на тайные похороны.

Ряд комментаторов считают, что таким образом власти РФ просто-напросто издеваются над родными оппозиционера. Конечно, ждать человечности от путинского режима было бы странно. Однако, вероятнее, Кремль, прежде всего боится, что из похорон Навального выйдет массовая политическая акция, поэтому и пытается найти решение, лишь укрепляя образ Путина-диктатора.

Между тем по прихоти президента умирают не только его политические оппоненты. Согласно очередным подсчетам «Медиазоны» и Русской службы «Би-би-си», проведенных на основе открытых источников, с уверенностью можно сказать, что за два года войны против Украины погибли 45 тысяч 123 российских военных. При этом 6614 погибли с октября 2023 года по февраль 2024-го. Журналисты подчеркивают, что речь идет лишь о тех, кого удалось идентифицировать, а реальное число убитых на войне россиян значительно выше (по данным американских военных, потери РФ на середину февраля составляли 315 тысяч человек убитыми и ранеными).

Но даже ограниченные цифры «Медиазоны» и «Би-би-си» позволяют увидеть тенденцию: потери российской стороны в 2023 году выросли по сравнению с первым годом войны на 57%, а среди погибших наблюдается резкий рост тех, кого выдернули из гражданской жизни и отправили умирать на полях соседнего государства не то чтобы по их воле.

В целом же в Росстат семь лет подряд фиксирует вымирание России, в которой в 2023 году естественная убыль населения составила 495 тыс. человек. Страна два года подряд – оба пришлись на войну против Украины – ставила антирекорд по рождаемости. В итоге в 2023-м на свет появились 1,264 млн младенцев – минимум с 1999 года, а без аннексированного в 2014 году Крыма и без Чечни, по которой нет данных за 1993–2003 годы, число родившихся детей оказалось 1,215 млн. И так низко Россия в современной истории еще не падала. Всего же с 2000 года, то есть за все время правления Путина, в результате превышения смертности над рождаемостью страна недосчиталась более 11 млн человек.

Правда, президент нашел объяснение глубокой демографической яме, в которую всю глубже засасывает Россию. По мнению Путина, причина снижения рождаемости кроется в росте благосостояния и доходов населения, а с «особыми событиями в мире» и в РФ это не связано. «По мере роста доходов возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний, потом все рождение ребенка откладывается и откладывается», – пояснил нацлидер.

Не предел падению

С такими выводами президента можно, конечно, не согласиться, однако благодаря им хотя бы прослеживается логика, зачем Кремль, особенно последние два года, только и занимается ухудшением социально-экономической ситуации в России. Таков, видимо, хитрый план.

Так или иначе россияне становятся беднее, а жизнь в стране все сильнее похожа на выживание. Очередным свидетельством обнищания населения стала статистика Центробанка, показавшая рекордный рост популярности ломбардов среди граждан. С января по 30 сентября 2023 года портфель займов населения в ломбардах вырос на 22% и составил 52,5 млрд рублей. За два года войны отметку в 50 млрд портфель ломбардных займов пробивал 30 июня 2022 года, после чего снижался до 43,1 млрд рублей на 31 декабря 2022-го, начав затем неуклонный рост. Как отмечает ЦБ, три четверти займов в ломбарде приходятся на сумму до 25 тыс. рублей до зарплаты, 61% договоров заключается на срок до 30 дней, а долгосрочные займы (более трех месяцев) составляют лишь 9%. Граждане, вынужденные выискивать средства для существования под залог имущества, несут в ломбарды ювелирные изделия, смартфоны, компьютеры и бытовую технику.

Как отмечает издание The Moscow Times, к ломбардам россияне обращаются уже от безысходности, исчерпав другие способы занять денег. Так, долг населения перед банками за прошлый год вырос на 7,1 трлн рублей – до 37,3 трлн.

В целом же признаков хоть какого-то улучшения ситуации в экономике нет. ЦБ недавно сохранил высокую ключевую ставку в 16% и заявил о необходимости и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики из-за непрекращающейся инфляции. Центробанк, правда, обещает, что годовая инфляция в 2024-м благодаря мерам регулятора снизится до целевых 4%–4,5%, но верится в это с трудом, поскольку буквально все говорит об ухудшении экономического положения РФ.

Например, тот же Центробанк спрогнозировал падение российского экспорта в текущем году. Учитывая, что в отсутствие иностранных инвестиций экспорт оказался чуть ли не единственным источником валюты для страны, ничего хорошего это не предвещает. Снижение экспорта ЦБ, впрочем, оценивает скромно – всего на 6,4% или $27 млрд – и ожидает, что он составит $414 млрд. Но как оно выйдет на самом деле в условиях усиливающихся санкций и продолжающейся войны, сказать сейчас сложно. Примечательно, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, рассказывая о торговых перспективах РФ, признала, что западные санкции все-таки работают, назвав их «дополнительными сложностями в проведении внешнеторговых операций в части расчетов и логистики». И если было тяжело, когда санкции «провалились», как утверждал Путин, то что же будет, когда они «заработали».

Все должны быть правильные

Впрочем, больше всего Кремль сейчас, очевидно, занимает война и удержание власти, и лишь только с этой точки зрения – экономика, которая должна поддерживать заданный курс, а не обеспечивать благосостояние населения. Неудивительно, что в такой ситуации власти куда больше заняты «промыванием мозгов» гражданам, чтобы, если не обеспечить им достойную жизнь, то хотя бы убедить их в нормальности происходящего.

Массово отравлять пропагандой решено детей. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, к концу 2024 года система «патриотического воспитания» должна охватить 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет. Чиновница отметила, что работа по превращению детей в «патриотов» ведется по непосредственному распоряжению Путина, который издал указ «об укреплении российских традиционных духовно-нравственных ценностей». При этом не вполне понятно, зачем власти так стараются, если, по словам Голиковой, сославшейся на ВЦИОМ, 95% российских школьников и так уже гордятся своей страной.

Не отставал и министр просвещения Сергей Кравцов, похваставшийся, что из детей будут ковать не просто патриотов, но и милитаристов. Он напомнил, что с 1 сентября в школах появится урок «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого будет усилена начальная военная подготовка, а школьникам восьмых и десятых классов придется проходить выездные военные сборы. «Мы хотим, чтобы урок был интересен. Чтобы в том числе на урок приходили бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Потому что они, как никто другие, могут рассказать всю правду», – анонсировал скорое начало массовой работы с детьми бойцов, травмированных войной.

Тем временем взрослых, видимо, перевоспитывать поздновато. Поэтому власти просто продолжают вести учет неблагонадежных граждан. Среди прочего, как выяснили СМИ, у россиян при пересечении границы с Евросоюзом стали требовать отчитаться об отношении к войне и к «действиям руководства ЕС, поддерживающего националистический режим» в Киеве, а также сообщить информацию о близких родственниках, проживающих в РФ и в Украине. Ответы фиксируются письменно в виде анкеты из 16 вопросов, под которой гражданин обязан расписаться.

Правда, такие меры можно даже признать весьма щадящими по сравнению с тем, что, например, предлагает бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так, в интервью российским СМИ он предложил отправлять украинцев, проживающих на оккупированных Россией территориях, «в Сибирь на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря». И это, конечно, очень показательно, что такие слова слетают с языка у вечного «номера два» в стране, затеявшей «денацификацию».