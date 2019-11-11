Россия: скорую помощь в Москве признали одной из лучших среди мегаполисов мира

По данным PwC, система скорой помощи в Москве занимает второе место среди мегаполисов мира. Однако, по словам представителей этой системы, не все так радужно.

В октябре этого года консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), проанализировав работу служб скорой помощи в 15 крупнейших городах мира, в том числе Париже, Шанхае, Мехико, Сеуле, Сан-Паулу, Дели и Нью-Йорке, назвала систему организации скорой помощи в Москве одной из лучших. Анализ включал в себя такие показатели как скорость выезда и техническая оснащенность бригад, их число на душу населения и отзывы пациентов.

С учетом комплексной оценки, скорая помощь Москвы заняла второе место среди мегаполисов мира. Московские бригады, по оценке PwC, тратят меньше всего времени на приезд к пациенту (14,3 минуты), занимая по этому параметру первое место. По числу бригад на 100 тысяч жителей московская скорая помощь находится на втором месте, по уровню оснащенности – на третьем. В результате, по оценке PwC, индекс удовлетворенности работой скорой помощи в городе среди его жителей достигает 95%.

Сейчас, по данным мэрии Москвы, в городе работает более тысячи бригад скорой помощи, которые за год совершают 4 миллиона выездов к пациентам. Это возможно за счет автоматизации приема и обработки вызовов, а также подключения каждой бригады к Единой медицинской информационно-аналитической системе города. Как ранее заявлял руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, определенная доля оборудования и самих машин скорой помощи в городе обновляются ежегодно.

Существенные изменения в работе московской скорой помощи начались в 2011-2012 годах – ее реформирование стало частью более масштабной реформы здравоохранения в стране. Как поясняет главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, ряд новшеств в организации системы скорой помощи появился благодаря внедрению программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно они занимают первое место в структуре причин смертности россиян – по данным Росстата, от них ежегодно умирает 842 тысячи жителей РФ. Эти программы предполагали строительство по стране специализированных учреждений для таких пациентов, до которых скорая помощь может доставить их в течение «золотого» часа – первых 60 минут с момента инсульта или инфаркта.

Возможность стандартизировать все аспекты функционирования московской скорой помощи по протоколам, говорит гендиректор ФБГУ Минздрава «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Виталий Омельяновский, является одной из причин высокого уровня ее работы.

«Этим сектором здравоохранения сравнительно легко управлять – в Москве же, за счет автоматизации и информатизации этот процесс постоянно совершенствуется», – говорит он.

В тоже время, по его словам, столичная скорая помощь неэффективно расходует свой главный ресурс – число вызовов.

«В ряде случаев бригада скорой приезжает по пустяковому поводу – перелом пальца или слегка повышенная температура у ребенка. То есть у службы нет возможности отсортировать те случаи, когда пациент должен был бы обратиться в поликлинику или вызвать на дом обычного врача», – говорит Омельяновский.

Именно такие вызовы, по словам главы московского профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, создают на систему скорой помощи непосильную нагрузку и приводят к постоянной «текучке» врачей.

«Мы вынуждены приезжать поднять пьяного с лавочки, потому что главный показатель эффективности нашей работы – рост числа выездов к пациентам», – говорит он.

По словам Белякова, из-за этого сотрудники скорой помощи вынуждены работать сутками и выезжать на 15-20 вызовов в день – зачастую неполноценными бригадами.

«Неудивительно, что на такой работе у совсем молодых людей бывают инсульты от напряжения или аварии на дороге от недосыпания. Если что-то случится – это ответственность сотрудника, ведь с 2011 года у работников скорой помощи нет страхования от несчастных случаев и травм на работе», – отмечает он.

С другой стороны, рассуждает глава профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, высокие результаты работы московской системы скорой помощи могут как минимум частично объясняться манипуляцией статистикой.

«Всегда есть возможность скорректировать ее для лучшей картины. Так, если бригада доезжает за три часа и ее услуги уже не нужны, вызов не учитывается системой, которая формирует данные. Также, если, приехав по вызову, медики оказали помощь еще кому-то в квартире, то это засчитывается за два вызова», – говорит он.

То же касается отмеченной Беляковым практики выезда на вызов неполных бригад. По статистике бригада есть, в реальности – не совсем так. Между тем рейтинги основаны именно на статистике.

По словам Коновала, результаты работы скорой помощи в Москве выглядят особенно удивительно на фоне практики в регионах.

«Как к профсоюзу, к нам обращаются медики со всей страны, и во многих местах ситуация выглядит сложной. Так, не соблюдаются нормативы по числу бригад на численность населения – одна на 10 тысяч человек. Например, Петрозаводск и прилегающую к нему область, где проживает более 300 тысяч жителей, обслуживает всего 18 бригад, из-за чего страдает и качество, и скорость их работы», – говорит он.

Схожую оценку ситуации за пределами столицы дают и другие эксперты.

«Скорая помощь [в Москве] сильно изменилась внешне: она стала именно скорой, где время доезда – 15 минут. Иногда мне жалуются, и я всегда спрашиваю: «какой город?» и слышу «Самара», «Углич», «где-то еще». Из Москвы никто не жалуется. Поэтому, когда начинают говорить, что скорая час ехала, я точно знаю, это не Москва», – сказал PwC Мясников Александр, главврач московской Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

Коновал также отмечает, что во многих регионах постепенно исчезают специализированные бригады скорой помощи – психиатрическая, реанимационная.

«Нет денег содержать необходимых специалистов. Зачастую не хватает сотрудников даже для обычных выездов и вместо трех человек могут отправить одного фельдшера – и дополнительных денег за совмещение нагрузки он не получит», – отмечает он.

Из-за таких условий работы, по словам Коновала, работники скорой регулярно инициируют акции протеста в различных регионах страны.

«Только за этот год против произвола на работе выступили медработники в Башкортостане, Петрозаводске, Пензе – и добились от властей хотя бы частичных улучшений», – отмечает он.

Сделанные в Москве наработки можно было бы перенести и на другие регионы РФ, тем более, что Минздрав с 2020 года планирует начать модернизацию первичного звена здравоохранения по всей России, работу которого власти признали провальной. На инициативу выделят дополнительно 550 миллиардов рублей на пять лет, но конкретные очертания реформы пока неизвестны.