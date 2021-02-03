Россия: слабость экономики питает вдохновленное Навальным протестное движение

Последние несколько недель показали, что у многих россиян тревоги по поводу хлеба насущного начинают пересиливать страх перед репрессиями. Этот сдвиг позволяет антикоррупционному активисту Алексею Навальному ширить ряды массового протестного движения, которое стало самым серьезным вызовом власти Кремля за последнее десятилетие.

Недовольство по поводу неуклонного снижения уровня жизни находится всего в нескольких градусах от точки кипения, повышая вероятность того, что протестные настроения сохранятся даже в условиях, когда Навальный будет за решеткой.

По многим оценкам, вдохновленное Навальным протестное движение уже сумело объединить очень разные слои российского общества, включая образованных горожан, сельскую бедноту, прогрессивных демократов и сохранившихся сторонников коммунизма. Недовольство экономическим курсом страны – это общая нить, связывающая данное движение.

Выступая на судебном заседании 2 февраля, после которого его отправили в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения, Навальный подчеркнул ту важную роль, которую сыграли экономические проблемы в процессе, побудившем россиян к участию в протестах.

«У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, десятки миллионов живут не имея ни малейших перспектив, – заявил он. – В Москве-то жизнь еще более-менее, а отъедете за 100 километров – полный швах, и вся страна живет в этом швахе».

«Мы только по количеству миллиардеров в мире растем, все остальное падает, – продолжил Навальный, обрушившись с критикой на кремлевских лидеров. – Я сижу в своей камере и слышу репортажи о том, как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. Вы этих людей лишили перспектив».

Даже государственная статистика в целом подтверждает утверждения Навального. Однако в то же время официальные данные, судя по всему, значительно занижают серьезность трудностей, с которыми сталкивается большинство россиян, говорят независимые аналитики.

Например, Росстат сообщил, что официальный уровень инфляции в России в 2020 году составил 4,9 процента, что является самым высоким показателем за последние четыре года Но, согласно исследованию, проведенному исследовательским холдингом «Ромир», рост цен на товары повседневного спроса, включая основные продукты питания и другие предметы первой необходимости, составил 14 процентов за 12 месяцев с октябре 2019 по октябрь 2020 года. При этом по состоянию на октябрь прошлого года средний россиянин тратил на подобные товары почти 43 процента своего ежемесячного дохода. Опрос, проведенный в декабре Центральным банком РФ, также зафиксировал инфляцию на уровне 12 процентов.

Схожая картина в вопросе о безработице. По информации Росстата, в декабре 2020 она составила 5,9 процента, что является самым высоким показателем за несколько лет. Но статистическое агентство при этом утверждает, что безработица с начала 2020-го выросла всего на 1 процент, несмотря на масштабные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19.

Даже информация, собранная самим Росстатом, ставит его данные по безработице под сомнение. В январе-ноябре 2020 года (данных за декабрь пока нет) сальдированная прибыль организаций снизились на 31,9 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самое резкое падение с начала века. Кроме того, в отчете Росстата отмечается, что около трети организаций были убыточными.

Данные Федеральной налоговой службы также подрывают доверие к официальным выкладкам по безработице. Доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, позиционирующего себя в качестве независимой некоммерческой исследовательской организации, указывает на падение деловой активности в 2020 году. Например, в 2020-м было зарегистрировано всего около 243 тыс. новых юридических лиц, включая как коммерческих, так и некоммерческих работодателей, что на 24 процента меньше, чем годом ранее.

В рамках опроса, проведенного рекрутинговым сервисом Rabota.ru, более двух третей руководителей российских компаний, которым удалось удержаться на плаву несмотря на пандемию, назвали 2020 год худшим или одним из худших в истории их фирм. Почти половина респондентов заявили, что самым тяжелым ударом в течение года была необходимость увольнять сотрудников или снижать им зарплаты.

Даже если в 2021 году экономика начнет восстанавливаться и показатели занятости улучшатся, безудержная инфляция, вероятно, сохранится. Согласно статистике ЦБ, денежная масса (то есть общий объем рублей – наличных и безналичных – в обращении) в России увеличилась на 13,5 процента в 2020 году, и на 21,5 процента с октября 2019 года.

Идею о том, что к протестам людей побуждает экономическое недовольство, подтверждают данные опросов, которые показывают, что к недавним вдохновленным Навальным митингам присоединилось множество новых участников. Как отмечает петербургский социолог Ирина Козлова, согласно предварительным результатам проведенного на днях опроса, почти половина из 400 респондентов присоединились к протестам впервые или во второй раз в этом году. По данным Козловой, значительную часть новых протестующих составляет молодежь, и многие опрошенные говорили, что вышли на улицы, чтобы выразить озабоченность по поводу собственного будущего, я не потому, что поддерживают повестку дня Навального.

«У меня есть чувство, что градус возмущения растет, – сказала Козлова, говоря о результатах опроса. – Растет раздражение тем, что (как это часто говорит молодежь) нет возможности реализовать себя, найти достойную работу. Невозможность нормально жить, в том числе экономически, угнетает и раздражает людей».

В ответ на социальные и экономические вызовы, лежащие в основе недавних протестов, правительство прибегло к советским методам, решив остановить рост цен на ключевые продукты питания при помощи госрегулирования и ужесточить репрессивные меры. Но такой подход может скорее обострить напряженность, чем разрядить ее. Советский опыт показал, что госрегулирование цен заканчивается пустыми полками магазинов и ростом черного рынка.

Тем временем последние протесты оказались устойчивыми к запугиванию. Власти не только отправили Навального в тюрьму примерно на два с половиной года по формальным причинам, но и развернули беспрецедентную волну арестов как демонстрантов, так и журналистов. Но пока что граждан, похоже, не испугали ни грозные публичные предупреждения не участвовать в протестах, ни масштабная демонстрация силы.

В зале суда Навальный заявил, что применение властями запугивания с целью подавления критики в конечном итоге обернется против них же.

«Я очень надеюсь, этот процесс не будет воспринят людьми как сигнал, что они должны больше бояться, – сказал Навальный. – Это же демонстрация слабости. И я надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. Потому что вы не посадите всю страну».

Учитывая, что в обозримом будущем способность Навального распространять свои идеи и подстегивать общественное недовольство, вероятно, будет серьезно ограничена, сложно сказать, как будет развиваться ситуация с протестами. Но как экономические реалии, так и некоторые другие свидетельства указывают на то, что протестные настроения вряд ли быстро сойдут на нет.

По словам московского писателя, музыканта и активиста Кирилла Медведева, нынешние протесты отличаются от прежних проявлений недовольства, включая массовые демонстрации на Болотной площади в 2011 году.

«Отличие [от предыдущих волн протестов], которое бросается в глаза, – не количественное, – сказал он. – Во-первых, в [нынешних] протестах участвуют люди гораздо более разных слоев. Когда едешь по Москве на автобусе, кто-то рядом обязательно обсуждает Навального, дворец Путина, участие в митингах и так далее».

«В конце 2011 года [накануне протестов на Болотной площади] мои, до тех пор аполитичные, друзья вдруг стали говорить о политике, – добавил Медведев. – Это было на тот момент серьезное новшество. Но ощущения, что весь город говорит об этом, я не помню. Сейчас оно есть».