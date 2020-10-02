Россия: сложную экономическую ситуацию в стране усугубляют внешние риски

Падение экономики по итогам 2020 года будет не таким глубоким, как прогнозировалось ранее. В этом — с некоторой разницей в цифрах — сходятся как российские ведомства, так и международные эксперты. Правительство разработало план дальнейшего спасения экономики за 6,4 трлн рублей.

Основное внимание в сентябре было приковано к пикированию рубля. По отношению к доллару российская валюта подешевела почти на 8%. Эксперты винят внешние политические факторы, ведь цены на нефть остаются стабильными.

Растет количество бедных, и в то же время бьют рекорды объемы кредитования. При этом 90% кредитов на новое жилье выдано по льготной госпрограмме. В малом бизнесе настроения остаются довольно пессимистичными.

Оценки экономической ситуации улучшаются

Опубликована первая оценка Росстата ВВП страны за второй квартал 2020 года. Падение экономики составило 8%. За первое полугодие ВВП снизился на 3,4%.

По прогнозу Минэкономразвития, представленному в середине сентября, падение экономики по итогам года составит 3,9%. В июне ведомство было более пессимистично, ожидая провала в 4,8%. По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, улучшение экономической ситуации связано с «беспрецедентными мерами поддержки экономики и граждан».

Международное рейтинговое агентство Fitch также представило более оптимистичный прогноз по ВВП России в 2020 году. Согласно опубликованному в сентябре обзору Global Economic Outlook, падение составит 4,9%, а не 5,8%, как ожидалось двумя месяцами ранее.

Рубль в свободном падении

Падение рубля, наблюдавшееся в течение сентября, ускорилось к концу месяца. Если на 1 сентября официальный курс доллара составлял 73,8 рубля, а евро — 87,2 рубля, то в последний день месяца основные валюты стоили 79,7 и 93 рубля соответственно. По данным Альфа-Банка, рубль подешевел сильнее всех валют развивающихся рынков. Наталья Орлова, главный экономист банка, считает, что падение обусловлено, в первую очередь, политическими причинами: ситуацией вокруг Беларуси и Нагорного Карабаха, возможными санкциями из-за дела Алексея Навального и влиянием выборов в США на взаимоотношения двух стран.

Орлова обращает внимание на то, что курс рубля значительно отклонился от цены на нефть, которая остается стабильной в течение последних трех месяцев ($40-45 за баррель). При такой цене курс рубля должен находится на уровне 72 рублей за доллар. Позиции национальной валюты вполне могут вернуться к этой отметке к концу года, если снизятся геополитические риски, отмечает Орлова.

Бедность за время карантина выросла

Во втором квартале до 19,9 млн человек выросло число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. По сравнению с 2019 годом армия бедных выросла на 1,3 млн человек, сообщил Росстат в середине сентября. При расчете доходов учитывались социальные выплаты семьям с детьми (около 360 млрд рублей), что, вероятно, несколько улучшило общую картину.

Во втором квартале 2020 года покупательская способность по 12 из 24 основных продуктов упала до минимальных значений за последние 10 лет, подсчитали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Реальные доходы населения снизились на 8,8% по отношению к первому кварталу, говорится в сентябрьском обзоре центра.

Разработан план спасения

23 сентября утвержден общенациональный план восстановления экономики, рассчитанный до декабря 2021 года, сообщает ТАСС. Документ пока не опубликован официально. По информации агентства, он включает три этапа, первый из которых — адаптация — уже завершился (июнь-сентябрь 2020 года). Второй этап — восстановление — пройдет с октября 2020-го до июня 2021 года. Предполагается, что за эти 9 месяцев удастся снизить безработицу, вернуть ВВП и доходы населения на уровень 2019 года. Третий этап, в рамках которого прогнозируется рост экономики, продлится до конца 2021 года. Уточняется, что такой план возможен при нормализации эпидемиологической обстановки.

Среди предложенных мер — адресные денежные выплаты, продолжение кредитной программы под 2% годовых для малого и среднего бизнеса, поддержка наиболее пострадавших отраслей, инвестиции в дорожную сеть, цифровизация государственного управления и упрощение различных процедур.

По информации «Коммерсанта», план включает более 500 мероприятий на сумму свыше 6,4 трлн рублей.

Малый бизнес просит продлить меры поддержки

67% компаний малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с падением спроса на продукты и услуги. 40,5% опасаются, что не смогут выплатить отложенные до конца года налоги и платежи, а большинство предпринимателей ждут, что 10-20% компаний из их сферы обанкротятся. Такие данные приводит в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он просит продлить отсрочку по налогам, которая завершится в декабре 2020 года, а также предусмотреть такие программы не только для предприятий из пострадавших отраслей, но и всех МСП, кто столкнулся с падением выручки более 30% по итогам второго и третьего кварталов. Кроме этого, Титов считает необходимым продлить кредитные каникулы еще на 3-6 месяцев.

Ипотека бьет рекорды

Летом 2020 года зафиксирован резкий рост ипотечного кредитования: в июле выдано 362 млрд рублей жилищных кредитов, в августе — 375 млрд рублей. Это рекордные цифры за всю историю ипотечного рынка, говорится в опубликованном в сентябре сообщении компании ДОМ.РФ и агентства Frank RG. По их оценке, в августе выдано 148 тыс. жилищных кредитов. Это на 38% больше, чем в августе прошлого года. В денежном выражении рост еще больше — 59%. За 8 месяцев 2020 года заемщики оформили ипотеку на 2,2 трлн рублей (+26% год к году).

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, ипотечный рынок стабилизировался. Это произошло благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Именно на нее приходится более 90% всех займов на первичном рынке.

Розничное кредитование растет

На подъеме не только ипотека, но и весь сектор розничного кредитования. Так, по оценке газеты «Коммерсант», объем кредитования граждан в августе превысил 1 трлн рублей, что является рекордным показателем для рынка. Кроме ипотеки на динамику займов повлияли и другие факторы, например, желание рефинансировать кредиты по более выгодным ставкам. «В июне—июле многие банки начали активно снижать процентные ставки по программам рефинансирования, поскольку конкуренция за качественных заемщиков обостряется», — сказала изданию директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Однако эксперты отмечают, что тенденция не стабильная: в случае второй волны пандемии и новых ограничений ситуация может измениться в худшую сторону.

Деньги перекладывают в недвижимость

На фоне экономической нестабильности и ослабления рубля вырос спрос на недвижимость, сообщает ТАСС. По данным руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева, доля покупателей, приобретающих недвижимость в качестве инвестиций, увеличилась в 2-2,5 раза с начала года. По оценкам опрошенных агентством экспертов, доля инвестиционных сделок на рынке выросла с 10% до 20%. Эксперты объясняют это тем, что люди, опасаясь обесценивания своих сбережений, стараются «переводить накопления в квадратные метры».