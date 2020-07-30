Россия: смогут ли семьи покупать жилье?

Снижение доходов населения уже привело к росту долгов по ипотеке: объем просроченных платежей по жилищным кредитам с начала 2020 года вырос на 2,42 млрд рублей. Около 30 тыс. семей не могут оплачивать свои обязательства.

Эксперты не ожидают быстрого восстановления финансового положения: нарастающим итогом к 2024 году реальные располагаемые доходы населения упадут как минимум на 6,8% по отношению к 2019 году, подсчитали в ВШЭ.

Правительство запускает новые программы льготного ипотечного кредитования для того, чтобы поддержать падающий рынок и снижающиеся темпы жилищного строительства. На льготную ипотеку приходится половина от объемов ипотеки в последние месяцы.

Ипотеку оплачивать нечем

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Росстат. Это рекордное квартальное падение за время статистических наблюдений.

Эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики считают, что по итогам года этот показатель не улучшится: по их прогнозам падение составит 8,2% в базовом сценарии, и 17,4% — в пессимистичном. Самый большой провал ожидается по доходам от предпринимательской деятельности — как минимум минус 40% в 2024 году по отношению к 2019-му.

Растет безработица: ее уровень в июне 2020 года составил 6,2%, что на 1,8% выше прошлогоднего показателя. В июле 2020 года Росстат насчитал 4,6 млн безработных, что на 1,2 млн человек больше, чем в прошлом году. По словам министра труда РФ Антона Котякова, 25% из зарегистрированных в службе занятости безработных были уволены в пандемию.

Падение доходов сказалось на рынке ипотечного кредитования, следует из статистики Центробанка. Количество выданных кредитов снизилось на 40%: со 145,4 тыс. в январе до 85,6 тыс. в июне 2020 года. Объем выданных кредитов упал на 42,5% — с 345,5 млрд до 198,9 млрд рублей в месяц.

Просроченная задолженность увеличилась на 2,42 млрд рублей (+3,6%) — с 66,76 млрд до 69,18 млрд рублей. При этом Центробанк включает в этот показатель только те кредиты, по которым нет поступлений в течение 90 дней. То есть реальный размер просрочки в июле можно будет оценить только осенью и, вероятно, она существенно выше имеющихся сейчас сведений.

По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита в июне составил 2,49 млн рублей. Это значит, что как минимум 27,8 тыс. семей сейчас испытывают трудности с погашением ипотеки.

Реанимация за госчет

За первое полугодие 2020 года в России, по данным Росстата, введено в эксплуатацию 26,7 млн м2 жилья в многоквартирных домах, что на 11,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. В июле президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях, перенеся срок их реализации с 2024 на 2030 год. Теперь выйти на темпы роста в 120 млн кв.м в год нужно через 10 лет. Для сравнения: в 2019 году построено 80,3 млн кв.м, из них 36,8 млн кв. м — частные жилые дома.

Прогнозы о доходах граждан, которые продолжат снижаться в ближайшие годы, ставят реализацию этих целей под сомнение, даже с учетом переноса сроков. Без платежеспособного спроса на квартиры увеличивать объемы жилищного строительства вряд ли получится.

Поддержать спрос может снижающаяся ставка по ипотеке: средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в январе составляла 9,01%, в июне — 7,40%. Снижение ключевой ставки по итогам заседания Центробанка 24 июля до 4,25% поддержит тенденцию к снижению стоимости пользования кредитом. К концу 2020 года ипотечные ставки могут упасть ниже 7% благодаря политике ЦБ и льготным программам государства, пишет РБК со ссылкой на экспертов Moody's.

Так, 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит 5 млрд рублей на компенсацию 35% стоимости жилья для молодых семей с детьми. «Это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей», — заявил он.

Ранее, с 20 апреля 2020 года, запущена программа льготного жилищного кредитования под 6,5% годовых. В рамках этой программы одобрено 197 тыс. заявок и выдано кредитов на общую сумму 182 млрд рублей, сообщил Владимир Якушев в интервью радиостанции «Комсомольская Правда» в середине июля. Если соотнести эти цифры с данными Центробанка за этот период, то получится, что на льготную ипотеку приходится половина от общей суммы жилищных кредитов (за май-июнь 2020 года выдано 400 млрд рублей).