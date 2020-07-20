Россия: сокращение числа трудовых мигрантов бьет по экономике?

Остановка предприятий на время карантина и закрытие границ привело к оттоку трудовых мигрантов из России. В результате аграрии недосчитались тысяч сезонных работников; не хватает рабочих рук и в строительстве и ЖКХ. Заменить их трудно: местное население не готово к тяжелой работе при невысокой оплате и отсутствии социальных гарантий.

В связи с кризисом предприятия сокращают штат или вовсе закрываются, растет безработица среди граждан РФ. Конкуренция за рабочие места толкает власти на ограничение въезда для трудовых мигрантов: с 1 июля приезжать в Россию легально смогут только иностранцы, подобранные агентствами под конкретные запросы бизнеса.

Сложности статистики

Официальных данных о том, как изменилось число трудовых мигрантов в России в первом полугодии 2020 года, пока нет. В середине июля появились данные Росстата о миграционном приросте в январе-мае 2020 года – это разница между прибывшими (как минимум на девять месяцев) и уехавшими из страны. По данным ведомства, прирост сократился в три раза по сравнению с тем же периодом 2019 года (с 116 тыс. до 38 тыс. человек). Эти данные могут косвенно свидетельствовать и о снижении количества трудовых мигрантов.

Точных сведений, сколько иностранцев приезжает в Россию на заработки, не существует. По данным МВД, в 2019 году на миграционный учет в России встали более 19,5 млн человек. Из них 5,5 млн приехали работать. Еще 2,5 млн человек прибыли с «частной» целью, что тоже не исключает возможность заработка. С целью туризма и обучения приехало 4,9 млн иностранцев.

«Действительное количество работников-мигрантов в стране определить трудно, — сказал корреспонденту Eurasianet.org Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. — Показатели официальной статистики по этому вопросу многие эксперты считают неточными и существенно заниженными. Не учитывается, например, значительное количество нелегальных трудовых мигрантов. Многие иностранцы не смогли вернуться в свои страны из-за пандемии, но данных, сколько именно их осталось в России, тоже нет, как и точной информации о масштабах сокращения их количества на занимаемых рабочих местах».

О том, что многие иностранцы работают нелегально, говорит руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований РАН, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева. По ее словам, в 2019 году в Россию для работы официально приехало около 5 млн иностранцев, а патенты получили меньше 3 млн.

«Где гуляют остальные 2 млн мигрантов, мы не знаем», — сказала Виктория Леденева в интервью газете «Московский комсомолец».

Некоторые эксперты считают, что трудовых мигрантов в России как минимум в два раза больше, чем учтено официально. Так, директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер в интервью «Коммерсанту» говорит о том, что в страну на заработки ежегодно приезжает порядка 10-11 млн иностранцев.

Аграриям не хватает рук

По данным исследования Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, в сельском хозяйстве России занято порядка 500 тыс. иностранных граждан. В основном это приезжие из стран СНГ, а также Китая, Кореи, Вьетнама.

С 18 марта 2020 года Россия закрыла въезд в страну трудовым мигрантам. С этого времени аграрии стали волноваться о возможной нехватке рабочих рук. Например, Союз производителей ягод и Картофельный союз России предупредили Минсельхоз о рисках, связанных с отсутствием сезонных рабочих из числа мигрантов, пишет «Коммерсант». Производители ягод просили Минсельхоз разработать особый порядок въезда иностранных граждан для работы в сельхозпредприятиях. Такие меры не были приняты.

Озабоченность также высказывали власти Астраханской и Волгоградской областей. В первом регионе призвали жителей выйти на сельхозработы, во втором — предложили организовать летнюю практику студентов аграрного института на овощных полях.

Минсельхоз в апреле сообщил, что для сезонных работ не хватает всего 23 тыс. человек, и обещал обеспечить трудовыми ресурсами уборочную кампанию. Прорабатывались варианты замены мигрантов не только студентами сельскохозяйственных ВУЗов, но и заключенными. Этот проект разрабатывался Минсельхозом совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН РФ), но пока не получил реализации.

Между тем сами аграрии не видят других способов собрать урожай, кроме как вернуть мигрантов.

«Меры должны быть одни — открыть границы для рабочей силы для сельского хозяйства. Наши предприятия почти всем обеспечены, но, если урожай яблок будет, как мы планируем, 2-3 тыс. тонн, мы их никогда не уберем, так как собственными силами отечественные садоводы смогут убрать порядка 500 тонн», — цитирует президента Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игоря Муханина издание DairyNews.ru.

Строительная отрасль «встанет» без мигрантов

Напряженная ситуация с трудовыми мигрантами в строительной сфере, где, по данным Росстата, занято 6,9 млн человек. Еще 2,4 млн человек трудятся в сфере ЖКХ. По оценке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, значительную долю работников в этих отраслях составляют мигранты из стран ближнего зарубежья — Узбекистана и Таджикистана. Их доля может составлять до 15-20%.

«Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны», — говорится в письме Минстроя от 31 марта 2020 года.

В этом документе глава ведомства Владимир Яковлев утверждает, что отрасль столкнется с дефицитом трудовых ресурсов. Более того, по его мнению, для выполнения национальных проектов в сфере строительства до 2024 года строительной сфере России потребуется еще дополнительно порядка 1,8 млн человек.

«Источник один — трудовая миграция и главная надежда на потенциал стран СНГ, включая участников Евразийского экономического союза», — говорится в документе за его подписью.

В период карантина с 28 марта по 13 мая 2020 года официально стройки в России не работали. Это также привело к оттоку мигрантов, которые в поисках заработка, даже нелегального, покидали стройплощадки.

Есть рабочее место — будет разрешение

Указом президента мигрантам, «запертым в России», до 15 сентября 2020 года не нужно продлевать регистрацию, а РВП, ВНЖ и другие статусы в РФ аннулировать не будут. До конца июня въезд иностранцев в Россию был запрещен, с 1 июля трудовые мигранты официально смогут въехать в страну только при посредничестве частных агентств занятости. Задумано, что они станут отбирать сотрудников под конкретные запросы российских работодателей прямо в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, сообщает «Российская газета». Декларируемая цель инициативы – дать приоритет в трудоустройстве безработным российским гражданам, сократить конкуренцию за рабочие места.

По данным Центробанка РФ, в 2019 году работавшие в России граждане Таджикистана отправили домой $2,5 млрд, что эквивалентно 35% ВВП этой центральноазиатской страны. Уроженцы Кыргызстана переслали $2 млрд (30% ВВП). Узбекистанцы перевели $4,7 млрд (15% ВВП). Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение объема транзакций из России в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан в 2020 году на 28%. По расчетам экспертов организации, по меньшей мере 20% трудовых мигрантов в России потеряют работу, а у остальных существенно сократится зарплата.

А нужны ли трудовые мигранты?

В России тем временем растет внутренняя безработица. По официальным данным Росстата, в июне 2020 года в РФ зарегистрировано 2,8 млн безработных, что в 3,7 раза больше, чем в июне 2019-го. Общее количество неработающих россиян составило 4,6 млн человек, что на треть больше, чем годом ранее.

Эксперты предполагают, что количество безработных граждан существенно выше их официально зарегистрированного числа. В исследовании сервиса по поиску работы SuperJob говорится, что реальное количество безработных втрое больше. По словам президента SuperJob Алексея Захарова, две трети людей, потерявших работу, не состоят на учете в центре занятости. То есть к официально зарегистрированным безработным смело можем прибавлять 5 млн, которые находятся в активном поиске, считает он.

Более того, по данным предпринимательских объединений ОПОРА России, ТПП и «Деловая России», до августа 2020 года закроется 1 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Они не выдержат кризиса, связанного с пандемией, пишут «Известия». Сократится и количество рабочих мест.

На этом фоне звучат мнения, что ограничения для мигрантов не являются критичными для экономики России. Риски, возникшие из-за снижения числа иностранных работников, можно исключить за счет развития и перераспределения внутренних ресурсов. Но это требует усилий и денежных затрат.

По мнению профессора РАНХиГС Александра Щербакова, которое он высказал корреспонденту Eurasianet.org, проблема нехватки рабочих рук довольно относительна. Чаще всего она возникает в условиях недостаточной производительности труда и решается, прежде всего, за счет ее повышения, а также развития внутренней миграции.

«Для этого важно не только повышать оплату труда на производствах, но и, например, решать в разных регионах страны вопросы обеспечения работников жильем, в том числе съемным, — считает Щербаков. — В условиях возросшей безработицы в России эта проблема должна решаться, прежде всего, через увеличение полноценной занятости ее граждан».

Цель достижима при активном государственном содействии повышению оплаты и производительности труда, считает эксперт.

Между тем, по мнению многих экспертов, безработные граждане России не смогут полноценно заменить трудовых мигрантов.

Министр труда РФ Антон Котяков считает, что при одновременном росте безработицы внутри России, растет и спрос на кадры. Проблема «в несоответствие навыков безработных граждан востребованным работодателями компетенциям».

«Учитывая текущий рост числа безработных, конечно, часть регионов сможет найти замену мигрантам в лице российских граждан. Но такие крупные города, как Москва и Петербург, где по-прежнему сохраняется достаточно большое количество незакрытых вакансий, будут нуждаться в притоке иностранной рабочей силы. Кроме того, многие россияне, даже потерявшие заработок, не готовы переходить на ту работу, которую часто выполняют мигранты в сферах строительства, клининга, услуг ЖКХ», — сказал «Коммерсанту» Никита Муров, генеральный директор компании «Бронка Групп».

Схожей позиции придерживается и генеральный директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, на предприятии которого каждый год собирают клубнику 200 мигрантов.

«Сбор ягоды — тяжелая ручная многочасовая работа под палящим солнцем, — сказал Грудинин радиостанции «Бизнес FM». — Поэтому местные жители, что в России, что в Европе, что в США на нее обычно не соглашаются».