Россия сочла торговый разворот на Восток состоявшимся

Российский нефтяной танкер. России в значительной степени удалось переориентировать поставки нефти из Европы в Азию, но в результате Москва потеряла по деньгам и оказалась в опасной зависимости от двух региональных покупателей. (Фото: Wikipedia)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Российское правительство самопровозгласило разворот внешней торговли на Юг и Восток состоявшимся и, очевидно, решило считать его успешным. Сухие цифры статистики говорят о том, что в некоторых областях действительно фиксируются рекорды. Так, Китай закупил исторические для себя объемы российских газа и нефти – на пару с Индией позволяя Кремлю сбыть по дешевке национальные богатства, которые до войны в Украине можно было продать широкому кругу покупателей за вполне высокую цену. В регионе это замечают и не комплементарно для Кремля констатируют: Россия скатывается в безальтернативную зависимость от региональных игроков. Политически Россию продолжают терпеть из-за уж больно приятных цен на ресурсы, однако стараются при возможности избегать лишних контактов. Президента Владимира Путина отказались видеть в ЮАР на саммите БРИКС, а теперь и его участие во встрече лидеров «Большой двадцатки» в Индии под вопросом.

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Россия стала лидером по поставкам нефти не только в Индию, но и в Китай. По расчетам газеты The Financial Times, основанных на данных Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2023-го объем поставок «черного золота» из РФ вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в среднем составив 2,13 млн баррелей в сутки. В июне двусторонняя торговля нефтью и вовсе побила исторический рекорд, достигнув 2,57 млн баррелей в сутки. Предыдущий был зафиксирован в мае на отметке 2,3 млн баррелей. Таким образом Россия обогнала Саудовскую Аравию (среднесуточно 1,88 млн баррелей) в списке главных поставщиков этого ресурса в Китай. Однако заработала она при этом всего $28 млрд – примерно на $10 млрд меньше, чем могла бы без санкций.

Впрочем, экономисты отмечают, что пробудившийся у Пекина аппетит к российской нефти не связан с желанием помочь Москве, фактически потерявшей западные рынки сбыта из-за войны в Украине и вынужденной терпеть введенный Западом потолок цен в $60. Все дело – в огромных скидках на российский ресурс, который, например, в июне для КНР обходился в $67,9 за баррель, тогда как саудовская нефть стоила на $10,7 дороже. По мнению экспертов, нет никаких признаков, что Китай решил переориентироваться в этом вопросе на РФ, а его единственное желание – по дешевке запастись «черным золотом» пока есть такая уникальная возможность. Подтверждением этому служит то, что уже в июле, на фоне попытки Москвы повысить цены, Пекин тут же резко сократил импорт российской нефти (кстати, так же поступил и Дели).

В первом полугодии был побит рекорд и по поставкам российского газа, которые только за май в трубопроводном и сжиженном виде составили исторические для торговли двух стран 3,09 млрд кубометров (всего в мае Китай закупил на внешних рынках 13,51 млрд кубометров). По «Силе Сибири» в Китай ушло почти 2 млрд кубометров, СПГ поступило 1,1 млрд кубометров. Такие показатели вывели РФ на первое место среди экспортеров «голубого топлива» в КНР.

Таким образом общая статистика наглядно демонстрирует, что, хотя Россия и вышла на первое место по поставкам, ее доля не дотягивается даже до половины, а Пекин строго придерживается политики диверсификации. А главное, что даже столь бурное развитие газового взаимодействия между КНР и РФ даже близко не способно компенсировать объемы и доходы, которые Москва до войны получала от экспорта этого ресурса в Европу, которая в довоенном 2021 году закупила почти 150 млрд кубометров газа, а в нынешнем может не дотянуть и до 50 млрд.

Впрочем, Москва старается игнорировать очевидные минусы подобной «взаимовыгодной» торговли и спешит объявить стране и миру о ловкой победе Кремля вопреки «козням» Запада. Так, врио главы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным торжественно заявил: «Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся».

С одной стороны, спорить с этим сложно, учитывая практически закрытые для РФ западные рынки. С другой, об издержках такого поворота говорить не принято, а попытки ввезти в страну побольше товаров из «вражеских» государств через серые схемы с помощью контрагентов на Востоке сами за себя говорят, в чем именно состоит этот «разворот» и насколько Россия на самом деле «независима» от продукции былых партнеров.

В регионе это понимают и не стесняются рассуждать о реальном месте России в мире. Так, индийское издание Business Insider в одной из последних публикаций отметило: «Недавно Россия прочно занимала место крупного экспортера энергоносителей и ключевого игрока на мировых рынках. Но спустя 16 месяцев “специальной военной операции” в Украине позиции Москвы в мировой торговле сильно провалилась». Журналисты со ссылкой на открытые данные и экспертов пришли к выводу, что все это поставило «режим Владимира Путина в большую зависимость от Китая».

Достаточно посмотреть на тот факт, что КНР для нынешней России – крупнейший торговый партнер и по импорту, и по экспорту. Однако такое положение дел не взаимно: со всеми государствами «коллективного Запада», которому Москва себя активно противопоставляет, Китай наторговал более чем на $1 трлн, т.е. почти в 10 раз больше, чем с РФ. Ситуация, когда Москва нуждается в Пекине гораздо больше, чем он в ней, позволяет последнему диктовать Кремлю свои условия.

Добавить к этому укрепившееся мнение, что и торговля с Индией, ушедшая в бурный рост после начала войны (хоть и с большими потерями для РФ), в целом достигла своего предела, и вырисовывается совсем отчетливая картина: Россия, может, и развернулась на Восток, вот только вынужденно, а долгосрочность отношений ей никто не гарантирует.

Держитесь подальше

Тем временем в политическом плане на глобальном Юге у Москвы тоже не все гладко. Наконец-то разрешилась эпопея с поездкой Путина в ЮАР на августовский саммит БРИКС, где помимо него должны были собраться бразильский, индийский, китайский и южноафриканский лидеры. Кремль всячески пытался демонстрировать, что его не волнует выданный Международным уголовном судом (МУС) ордер на арест президента РФ, которого в ЮАР, подписавшей Римский статус, должны были арестовать. Но в итоге страх перед Гаагой оказался сильнее желания прослыть смельчаком, и по договоренности с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Йоханнесбург вместо себя Путин пошлет главу МИД Сергея Лаврова. Российский президент примет участие в саммите по видеосвязи, избавив коллег за столом от своей токсичной персоны.

Кстати, когда Кремль в итоге решил не рисковать свободой президента, правительство ЮАР призналось, что согласилось арестовать Путина, если он когда-либо появится на территории республики.

Впрочем, другого, видимо, и ожидать не стоило. Любитель бункеров, кажется, не сможет посетить даже Индию, которая никакими обязательствами Римским статутом не связана. А там, между прочим, 9-10 сентября состоится очный саммит G20, куда приглашены все лидеры «двадцатки». Тем не менее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 июля, когда ЮАР уже призналась в решении в случае чего арестовать российского лидера, отметил, что президент пока не знает, будет ли очно принимать участие во встрече мировых политиков в Индии. Кроме того, ранее в этом месяце саммит глав-государств ШОС, который должен был состояться в Дели, был перенесен в онлайн-формат – по сообщениям, из-за нежелания встречаться с Путиным лично.

Такими темпами, чего доброго, скоро Путину и в Китай будет небезопасно ездить: если не арестуют, то как минимум вопросы зададут. После выхода Москвы из зерновой сделки Россия начала массированные обстрелы портовых украинских городов на Черном море, в один из которых досталось и генконсульству КНР в Одессе. По старой российской традиции инцидент можно было бы объявить фейком – коль скоро первоисточником новости стали представители властей Украины, но МИД Китая подтвердил, что «ударной волной снесло часть поверхности стены и выбило оконные стекла».

И хотя Кремлю повезло, что никто из китайских дипломатов не пострадал, а здание избежало прямого попадания, объясниться перед Пекином все равно пришлось. В скупом сообщении, опубликованном МИД России, говорится, что китайскому посольству в Москве «в связи с информацией об ущербе, понесенном Генконсульством КНР в Одессе», предоставили «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции». В ведомстве заверили, что «все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно», а кроме того, стороны «условились продолжать тесное взаимодействие по всем соответствующим вопросам».

Инцидент, скорее всего, стороны публично замнут, но сухой тон короткого отчета российского МИД, где китайские партнеры ни разу даже не были названы «китайскими друзьями», дает повод предположить, что в Пекине этому инциденту не особо обрадовались.

Кстати, выход РФ из черноморской инициативы КНР тоже встретила без энтузиазма. В первый же день, когда Москва объявила, что выходит из стамбульских соглашений и больше не собирается гарантировать безопасный проход торговых судов через коридоры в Черном море, груженых украинским зерном, в МИД Китая недвусмысленно выразили надежду на продление зерновой сделки. Из данных ООН также выяснилось, за почти год существования черноморской инициативы Китай стал главным потребителем украинского зерна, закупив 8 млн тонн из поставленных на мировые рынки 33 млн тонн через гуманитарные маршруты в Черном море.

Несмотря на то, что Пекин призывает реализовать и российскую часть сделки, предполагающую снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ, ущерб его интересам из-за развала договоренностей вряд ли нуждается в дополнительном подтверждении. Это дает повод Западу и Украине рассчитывать, что Китай еще скажет свое слово в устроенном Россией зерновом кризисе. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на российские дипломатические источники, давления со стороны КНР опасаются и в Кремле, т.к. если Пекин решит давить по-настоящему, то попавшая в глубокую зависимость от него Москва будет вынуждена уступить.