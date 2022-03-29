Россия ставит эскалацию в Карабахе в упрек Азербайджану

Столкновения между азербайджанскими и армянскими силами в Нагорном Карабахе еще более усилились. Россия выступила с редким для нее обвинением Баку в нарушении прекращении огня.

В центре боев оказалось село Парух (по-азербайджански используется написание «Фаррух»), расположенное километрах в пяти к западу от города Агдама, и близлежащая возвышенность Караглух. В результате столкновений трое армянских солдат погибли и еще 15 были ранены. Азербайджан не сообщал о каких-либо потерях.

24 марта село, находившееся под защитой российских миротворческих сил в Карабахе, было эвакуировано и на некоторое время перешло под контроль Азербайджана, что вызвало осуждение со стороны России.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — было сказано в заявлении Министерства обороны РФ от 26 марта. Кроме того, МО сообщило, что Азербайджан нанес по карабахским силам в этом регионе четыре удара с использованием дрона «Байрактар ТБ-2».

К 28 марта поступают противоречивые сообщения о том, под чьим именно контролем находится данная местность.

В заявлении Министерства обороны РФ от 27 марта говорилось, что Азербайджан отвел свои силы «из района населенного пункта Фурух» (был использован русский вариант написания армянского названия).

Азербайджан ответил на утверждения России задиристым опровержением: «Никаких изменений в позициях Азербайджанской Армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло», — говорилось в заявлении Минобороны этой страны, опубликованном позднее в тот же день. (Заявление заканчивалось критикой использованной Россией терминологии. «…нет села под названием “Фурух”, — было сказано в этом документе. — Название упомянутого села — ФАРРУХ. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме».)

Затем с собственным объяснением выступила армянская сторона. Де-факто власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские силы ушли из села и российские миротворцы вновь установили контроль над ним, но контроль над «основной частью» горы Караглух на 28 марта удерживают армянские силы.

Во время этих стычек в Карабахе возникли опасения, что может начаться более широкомасштабное столкновение. 26 марта де-факто руководитель региона Араик Арутюнян ввел военное положение, запретив демонстрации, забастовки и любую работу групп, «занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности» самопровозглашенного правительства Карабаха.

Хотя после окончания войны в 2020 году нарушения режима прекращения огня стали обычным делом, эта вспышка привлекла особое внимание, так как она произошла на фоне российского вторжения в Украину. Кто именно спровоцировал эти столкновения, было неясно, но Азербайджан пытается воспользоваться тем, что внимание России сосредоточено на Украине, а также создающимся впечатлением, что российские вооруженные силы — выступающие в роли гаранта прекращения огня в Карабахе — не так сильны, как считалось раньше.

Кроме того, возобновление боевых действий сопровождалось перебоями с подачей в Карабах природного газа. Армянские власти утверждали, что в этом виноват Азербайджан, проводящий кампанию запугивания этнических армян, живущих в регионе.

Власти Армении пошли на редкий для них шаг, возложив вину за столкновения на российских миротворцев. «Ожидаем также, что миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации и недопущения новых жертв и боевых действий», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении от 26 марта.

За последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян провел два телефонных разговора с российским президентов Владимиром Путиным. В одной из этих бесед, 25 марта, Пашинян «выдвинул вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции», — говорится в армянской расшифровке разговора.

Сообщается, что 25 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу разговаривал по телефону со своим азербайджанским коллегой Закиром Хасановым, и стороны обсудили «пути стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье».

Соединенные Штаты и Франция также выступили с заявлениями, возлагающими вину за обострение обстановки на Азербайджан. Эти страны, как и Россия, входят в Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая с 1990-х годов организует переговоры между армянской и азербайджанской сторонами.

«США глубоко озабочены нарушениями подачи газа и передвижениями азербайджанских войск. Армении и Азербайджану следует использовать прямые каналы общения для немедленной деэскалации», — говорится в заявлении Государственного департамента США.

«Франция осуждает инциденты, произошедшие в Нагорном Карабахе, в особенности вооруженные столкновения и передвижения воск в районе Паруха и Храморта, — говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел. — Она требует отвода выдвинувшихся войск на исходные позиции в соответствии с декларацией о прекращении огня от 9 ноября 2020 г.».

Азербайджан в долгу не остался: в ответ на американское заявление его Министерство иностранных дел пожаловалось, что Соединенные Штаты «не принимают никаких действенных мер по прекращению военной агрессии Армении против Азербайджана, продолжающейся уже почти 30 лет», и обвинил Вашингтон в доверии к «лживой армянской пропаганде».

Азербайджанские аналитики говорят, что контроль над высотами, окружающими село, дает стратегической преимущество. «Армянский контроль над горой Фаррух означает, что под их наблюдением оказываются все села в долине Коланли и город Агдам, — написал в Facebook военный журналист Сахават Мамед. — Они смогут наблюдать не только за Агдамом, но за несколькими районами. Контроль Азербайджана над горой Фаррух устраняет опасность, что другие территории также могут перейти в руки противника. Фаррух — одна из самых стратегически важных горных вершин в Карабахе».

В армянских СМИ появились сообщения, что армянские власти согласились на создание азербайджанского поста на Караглухе в обмен на возобновление подачи газа. Де-факто руководитель Карабаха Арутюнян отрицал правдивость этих сообщений.