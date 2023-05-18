Россия становится ловушкой для трудовых мигрантов

На стройках, по разным оценкам, не хватает от 250 тыс. до 5 млн человек. (Фото: mos.ru)

Миграционная политика военного времени представляет собой странное сочетание «либерализации» и террора. С одной стороны, власти заинтересованы привлечь в страну как можно больше иностранцев, чтобы восполнить обострившийся дефицит рабочей силы и поднимать из руин «освобождённые» территории. Отсюда многочисленные послабления для приезжих и желающих получить российское гражданство.

С другой, стремление любой ценой пополнить армию новыми рекрутами нередко делает мигрантов жертвами обмана, шантажа и насилия, превращая рутинную поездку на заработки в смертельно опасную лотерею.

Спрос на рабочие руки растет

Перед войной в России наблюдалась острая нехватка рабочих рук, вызванная как демографической «ямой», так и пандемией. В 2020-м иностранные трудящиеся жестоко пострадали от «коронавирусных» увольнений и режима самоизоляции. В результате многие из них уехали, а закрытие границ на время остановило приток новых искателей заработка.

Однако вскоре спрос на рабочую силу в отраслях, привлекающих кадры из-за рубежа (строительство, общепит, доставка и тому подобное), восстановился. Так что накануне полномасштабного вторжения в Украину острый дефицит стимулировал рост зарплат и некоторое улучшение условий труда мигрантов.

В первые месяцы «СВО» рынок вакансий обвалился. Но уже в мае потребность в работниках вновь стала расти, и к середине осени, по данным рекрутингового портала HeadHunter, вышла на довоенный уровень.

По официальным оценкам, безработица в России снизилась до минимума за всю постсоветскую эру – до 3,7% трудоспособного населения, а конкуренция среди «синих воротничков» составляла менее одного соискателя на место (хотя цифра в 3,7%, скорее всего, чрезмерно «оптимистична» в силу целого ряда причин, включая то, что официальная статистика по большей части основана на данных по крупным и средним предприятиям, где работает меньше половины трудоспособного населения, и плохо «видит» ситуацию в остальной части экономики, а также может искажаться по политическим мотивам).

Согласно опросу работодателей, проведенному ЦБ в первом квартале нынешнего года, дефицит рабочих в реальном секторе экономики стал максимальным за четверть века.

В частности, на стройках, по разным оценкам, не хватает от 250 тыс. до 5 млн человек. Схожая ситуация наблюдается в общепите, АПК, ЖКХ и логистике.

Парадоксальная, учитывая кризис в экономике, ситуация объясняется несколькими факторами.

Мобилизация сотен тысяч молодых россиян, к которым следует добавить как минимум не меньшее количество уехавших из страны, вынудила работодателей брать на работу тех, кого они до сих пор отвергали: женщин, подростков, предпенсионеров (об этом свидетельствует ряд опросов). Тенденция распространяется и на мигрантов. И, хотя обычно труд мигрантов на заводах – вспомогательный и неквалифицированный, в последнее время боссы всё чаще преодолевают негласные табу, нанимая иностранцев на должности слесарей, станочников, сварщиков и так далее.

Импортозамещение и рост военного производства также стимулируют ажиотажный спрос на рабочих и специалистов, по крайней мере в некоторых секторах, заявил ЦБ.

Ещё одной причиной ажиотажного спроса на иностранную рабочую силу являются попытки Кремля создать иллюзию мирной жизни на оккупированных территориях Украины. В частности, строителей из Центральной Азии массово вербуют на восстановление разрушенного Мариуполя.

Как следствие, заработки в «дефицитных» сферах деятельности, по-видимому, растут, или как минимум не сокращаются. Так, уровень зарплат в строительстве за прошлый год увеличился на 12,5% (при официальной инфляции 12%), уступая лишь 15-процентному росту в IT-индустрии, сообщал рекрутинговый сервис Superjob. Доходы сотрудников подросли и в других отраслях, где занято много мигрантов – общепите, доставке, такси.

Впрочем, насколько можно доверять этим данным – вопрос открытый, так как «черные» или «серые» заработки, нередкие для мигрантов, трудно поддаются учёту.

«Либерализация» с двойным дном

Ситуация на рынке труда настолько критическая, что заставляет власти прилагать особые усилия, чтобы привлечь иностранцев в страну. На фоне общего закручивания гаек некоторая «либерализация» миграционного законодательства выглядит странно. Однако некоторым экспертам она внушает оптимизм.

«14 июля был праздник на мигрантской улице: в силу вступили изменения в законодательство о том, что, если иностранец привез в Россию ребенка, срок пребывания последнего можно продлить на основании патента родителя (раньше дети мигрантов должны были выезжать и снова въезжать в РФ каждые три месяца – прим. ред.). Иностранцы избавились от необходимости следить за целью въезда. Если она не рабочая, а частная, но потом мигрант решил начать работать, ему больше не надо въезжать в Россию заново. Появились преференции для иностранных студентов, а их в России 380 тыс. человек. С 26 октября вводится новый порядок миграционного учета, при котором мигранты смогут сами регистрироваться по месту жительства через “Госуслуги”. Им больше не надо будет для этого ходить в миграционную службу», – приводит примеры сотрудник помогающего мигрантам «ПСП-фонда» Андрей Якимов. По его мнению, чем меньше будет бюрократических препонов, тем меньше станет дискриминации.

Ещё более значительные изменения произошли в законодательстве о гражданстве. Теперь оно позволяет многим категориям иностранцев – прежде всего, «соотечественникам» из Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы – получить российский паспорт в упрощенном порядке. При этом тот же документ вводит множество оснований, по которым приобретенное гражданство может быть отобрано (в частности, речь идёт о проявлениях нелояльности режиму, включая «дискредитацию армии» и тому подобное).

Однако, избавляя мигрантов от некоторых обременительных формальностей, Кремль преследует не только экономические цели, но и облегчает вербовку иностранцев в армию и для работы на захваченных территориях. Так, выходцы из других стран, отслужившие по контракту в российских вооруженных силах, теперь получают в награду за это гражданство РФ.

По мнению основательницы правозащитной организации «Тонг Жахони» Валентины Чупик, это делает пребывание мигрантов на территории РФ смертельно опасным.

Мигранты в атмосфере террора

Ездить на заработки в Россию всегда было рискованным занятием. Мигранты из Центральной Азии и других регионов бывшего СССР часто становятся жертвами нечистоплотных работодателей, расистского обращения, поборов и произвола полиции. При этом условия их жизни и труда нередко ужасны.

Усилившиеся в дни войны шпиономания и шовинизм делают жизнь иностранцев в РФ ещё более нестабильной. Например, по словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (не раз выступавшего с конспирологическими заявлениями), «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы» и нападают с целью «группового унижения русских». А секретарь Совбеза Николай Патрушев видит в трудовых мигрантах потенциальную «пятую колонну».

Подобные установки способствуют ужесточению практики силовых структур. В частности, количество мигрантов, выдворенных из РФ, выросло в 2022-м году в 2,5 раза, а число полицейских рейдов по местам их работы и проживания составило 300 тыс. В ходе таких «проверок» правоохранители врываются в дома и даже мечети, задерживая (иногда тысячами) предполагаемых нарушителей миграционных правил.

Однако главной угрозой для гостей из постсоветских стран становится вербовка в армию. Способов заманить или заставить иностранца подписать контракт много. Например, власти Санкт-Петербурга проводят совещания с лидерами диаспор, чтобы побудить их активнее вовлекать соотечественников в наёмничество. В Москве призывы вступать в армию на кыргызском, таджикском и узбекском транслировались в общественном транспорте. А в миграционном центре «Сахарово» даже намеревались открыть военкомат.

Там, где не действуют посулы, в ход идут принуждение и обман, утверждает Валентина Чупик. По её словам, поток звонков от мигрантов, столкнувшихся с попытками российских властей отправить их в Украину, начался прошлой весной и перерос в «шквал» ближе к середине осени (то есть в разгар «частичной» мобилизации). Сейчас в «Тонг Жахони» поступает примерно одна подобная жалоба в неделю, что говорит о затишье.

По словам собеседницы, распространенным является банальный трюк, когда мигранты (часто плохо владеющие русским и юридически безграмотные) вслепую подписывают армейский контракт, подсунутый им чиновниками в пачке других бумаг.

«К нам обратился молодой человек, который в миграционном центре “Сахарово”, не глядя, подписал контракт … После этого парня задержали полицейские, но сказали, что не будут его депортировать, так как его скоро отправят в Украину. [Только тогда] он обратил внимание на наклейку в своем паспорте: буква “V” и штрихкод», – рассказывает правозащитница.

Усиление полицейского контроля над мигрантами может объясняться не только паранойей силовиков по поводу так называемой «этнопреступности», но и стремлением завербовать как можно больше приезжих в армию, используя для этого шантаж.

«После 24 сентября мы получили сотни обращений от людей (не граждан России), которых задерживали на улице, избивали, похищали и тащили в военкоматы. Некоторым мигрантам угрожали депортацией, если они не подпишут контракт. Другим (с той же целью – прим. ред.) подбрасывали наркотики или угрожали уголовными делами. Мы фиксировали массовые обманы в отделах полиции при оформлении любых документов», – говорит правозащитница.

В самом уязвимом положении оказались арестанты.

«В октябре к нам обратились заключенные из Тюмени, Ижевска, Оренбурга, Твери, Москвы и Владимира. Они рассказывали, что им угрожали насилием, били, одного изнасиловали [требуя подписать контракт]. Следующее обращение было в январе – от парня, сидящего за наркотики в одной колонии с Навальным (во Владимирской области – прим. ред.). Он сказал, что приехал автозак, в него, как скот, набили мигрантов и отправили воевать в Украину. Сам он в тот момент лежал в лазарете… Позже аналогичное обращение поступило из Саратовской области», – утверждает собеседница.

Чтобы отправить мигрантов работать на оккупированные территории, в ход идут и традиционные махинации с зарплатой.

«В октябре к нам обратились граждане Узбекистана. Они долго не получали зарплату. А потом бригадир предложил им альтернативную работу – в “городе Мариуполе Московской области”. Неграмотные люди всё подписали, и только увидев из окон автобуса разрушенные здания, задумались: “Мариуполь – это где?”. Мы пытались связаться с посольством Узбекистана в России и Украине, но не смогли ничего сделать», – рассказывает руководительница «Тонг Жахони».

Тех, кто под давлением или добровольно оказался на оккупированных территориях, не ждет ничего хорошего. По свидетельству Чупик, невыплаты заработанных мигрантами денег там в порядке вещей. К тому же, рабочие боятся украинских обстрелов и ответственности за сотрудничество с агрессором. Поэтому желающих ехать в Россию или получать её гражданство, по словам правозащитницы, становится меньше.

Как война влияет на количество мигрантов

Опрошенные Eurasianet.org эксперты расходятся во мнениях о том, как война в Украине отразилась на миграции в РФ.

По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Россию въехало 13 млн иностранцев, из которых 3,5 млн указали целью прибытия работу. Это на 871 тыс. человек больше, чем в 2021-м.

«Если не брать во внимание [российских] релокантов, миграционный поток оставался стабильным. А значит, экономическая ситуация, с точки зрения въезжающих, не ухудшилась», – считает Андрей Якимов из «ПСП-фонда».

По мнению экспертов АДЦ «Мемориал», оживлению миграции способствовало укрепление рубля. Если в марте-апреле 2022 года трудящиеся из стран Центральной Азии столкнулись с резким обесцениванием своих заработков (значительную часть которых они отправляют семьям на родину), то позднее курс российской валюты стабилизировался, а наметившееся бегство мигрантов из РФ сменилось их новым притоком.

Однако Чупик полагает, что актуальное состояние миграции следует сравнивать не с показателями прошлого года, а с допандемическим 2019-м.

В 2020-м количество иностранцев, въезжающих в Россию, упало вчетверо, а в 2021-м успело восстановиться лишь отчасти. По подсчетам компании Finexpertiza, общая численность приехавших в прошлом году была в 2,5 раза (а, собственно, трудовых мигрантов – на 15%) ниже доковидного уровня.

Данные погранслужбы за первый квартал текущего года позволяют сделать вывод о том, что трудовая миграция вернулась к допандемическим значениям.

Согласно им, в январе-апреле 2023-го в Россию прибыло 1,3 млн трудовых мигрантов, что сопоставимо с первой четвертью 2019-го, когда в Россию на работу приехало около 1.2 млн иностранцев.

Сохранится ли тенденция в будущем, видимо, будет зависеть от состояния российской экономики и того, насколько активно власти будут пытаться превратить мигрантов в пушечное мясо.