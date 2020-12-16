Россия: стоит ли доверять ящикам для пожертвований?

Одной из самых «слепых зон» благотворительной деятельности в России на протяжении долгих лет остается сбор средств через ящики для пожертвований – прозрачные пластиковые коробочки, которые многие из нас встречают на кассах в магазинах, в торговых центрах, кафе, и которые являются самой распространенной среди россиян формой благотворительности.

Однако, путь денег, вложенных в эти коробочки, далеко не всегда столь же прозрачен: в российском законодательстве до недавнего времени не было не только специальных норм, регулирующих эту деятельность, но и правового определения ящиков для благотворительности.

Обманчивая прозрачность

По данным единой платформы для НКО «Если быть точным», пожертвования в ящики-копилки, размещенные в общественных местах, – все еще самая распространенная среди россиян форма благотворительности. Согласно последнему исследованию организации, деньги в них клали 45% из полутора тысяч опрошенных.

Результаты исследования Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» также свидетельствуют о том, что 31% пожертвований совершается через такие ящики.

Разумеется, такая активность граждан в сочетании с полным отсутствием госрегулирования не осталась без внимания собирателей, к благой миссии не имеющих никакого отношения.

На страницах многих фондов можно найти публикации о подобных аферистах, а по одной из самых громких историй благотворительный фонд «Счастливый мир» даже создал петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину. Редкий случай: главного героя истории многолетнего мошенничества Алексея Степанова суд неоднократно признавал виновным.

Этот и подобные ему случаи в конечном итоге отбивают у граждан желание участвовать в благотворительных акциях. В 2019 году Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ подвел итоги многолетнего исследования: благотворительным организациям в России доверяет лишь 11% граждан, благотворительным фондам – 6%, а о своем категорическом недоверии благотворительным организациям в 2019 году заявили 7% респондентов.

Но, к сожалению, масштаб проблемы и реальный уровень паразитирования на пожертвованиях оценить невозможно – в России нет даже официальной статистики о количестве установленных благотворительных ящиков, а информацию о недобросовестных собирателях и вовсе можно найти только благодаря активистам и публикациям СМИ.

«Чтобы привлечь человека за мошенничество и называть его мошенником, во-первых, должен быть пострадавший, который должен написать заявление в полицию о том, что стал жертвой обмана. Во-вторых, он должен пожертвовать существенную для себя сумму. В ящики же для пожертвований люди редко кидают большие суммы, а закон не интересуют 100, 50 рублей. В полиции начинают интересоваться, если пострадавших много. А еще и какие-то денежки они маме кидают, а мама уже выступать против них не будет. Поэтому назвать их мошенниками невозможно; поймать на том, что они делают с этими деньгами, можно только по косвенной информации; свидетельские показания ни о чем не говорят; любые акты изъятия денег из этих коробок, естественно, эти ребята нарисуют», – рассказывает журналисту Eurasianet.org специальный корреспондент «Русфонда» Светлана Машистова.

Закономерный вопрос: почему нельзя запретить сбор денег через ящики для пожертвований, разом покончив со всеми «коробочными» аферистами?

Запретить нельзя урегулировать

Эксперты сектора знают: деятельность по сбору пожертвований жизненно необходима добросовестным благотворительным фондам. По информации авторов проекта закона о благотворительной деятельности, подготовленного еще в 2018 году, для некоторых организаций средства, собираемые через ящики для благотворительности, – один из ключевых источников формирования бюджетов. Но важно и другое.

«Там даже не столько деньги важны, сколько сама движуха – это узнаваемость, это живое общение с жертвователями. Она приведет другие деньги, которые будут поступать тебе на счет», – говорит Светлана Машистова.

В 2020 году государство, благодаря активистам от НКО, наконец активизировало работу по выводу из тени ящиков для благотворительности. В апреле Госдума приняла закон, который закрепил правовые основания установки и использования стационарных и переносных ящиков, а уже в конце сентября зарегистрировала законопроект об административной ответственности и штрафах за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований, в том числе, лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.

Правда, с сожалением признают эксперты, новые нормы, которые вступили в силу в октябре 2020-го, хоть и долгожданные, но вряд ли в корне изменят ситуацию. Скорее всего, в обозримом будущем все останется, как есть: честные благотворительные фонды продолжат по всем правилам устанавливать и опечатывают ящики, изымать из них деньги и предоставлять отчеты о расходовании средств. А мошенники продолжат гастролировать по стране, выдумывая несуществующих больных детей или притворяясь сотрудниками реальных фондов.

В фонде AdVita журналисту Eurasianet.org подтвердили: обновление законодательства действительно не сильно сказалось на их деятельности. По словам руководителя отдела фандрайзинга фонда Екатерины Буксиной, AdVita всегда устанавливает ящики для сбора пожертвований по договору с площадкой, инкассирует по актам и использует пломбы-наклейки против вскрытия. Единственное – фондам теперь придется привлечь еще одного сотрудника для инкассации и обзавестись специальным пломбиатором, что вряд ли станет проблемой для настоящих благотворителей.

На государство надейся, но…

Несмотря на то, что одним законотворчеством проблему мошенничества в сфере благотворительности в России не искоренить, правовое регулирование – важный шаг в этом направлении. Кроме того, уверена Светлана Машистова, принимаемые сейчас законы хоть и «своего рода игрушка для сектора изнутри», они все же «позволят хоть как-то убирать кормовую базу мошенников», поднимать «медийный шум», инициировать хоть какие-то действия против аферистов, писать о случаях обмана, проводить профилактическую работу в школах, вузах.

При этом примечательно мнение по этому поводу Алексея Степанова, осужденного за мошенничество.

«Поверьте моему слову, ни вы, благотворители, ни государство никак не сможете проконтролировать поступление средств в эти ящики. И что с ними делают волонтеры, вскрывая их, тоже никому не подвластно», – сказал Степанов.

И, увы, никто не напишет инструкцию, как отличить ящик добросовестного благотворительного фонда от недобросовестного. Единственное, что могут порекомендовать опытные благотворители, – не класть деньги в ящик для пожертвований, если нет полной уверенности и возможности убедиться, к какому фонду он относится. То же относится к иным формам пожертвований. Иначе доброе дело для одних становится инструментом легкой наживы для других, а по-настоящему нуждающиеся в помощи остаются без столь необходимой им поддержки.