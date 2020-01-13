Россия стремительно сдает позиции в сфере гендерного равенства

Акция в защиту прав женщин в Екатеринбурге в 2019 году. (Фото: Яромир Романов/Znak.com, bit.ly/2R7ipLU)

Россия сдает позиции в мировом рейтинге гендерного равенства, опустившись даже ниже, чем постсоветские страны. Особенно сильный дисбаланс наблюдается в политике (122 место среди 153 стран).

Поводом для гордости могло бы стать мировое первенство в доступе мужчин и женщин к образованию, если бы этот факт не сочетался с резкой гендерной дифференциацией на рынке труда. По мнению специалистов, растущее отставание России от мировых трендов объясняется консервативным курсом руководства страны и продвижением «традиционных» семейных ценностей.

Мировые тенденции

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали доклад «Отчет о гендерном неравенстве в мире по состоянию на 2020 год» (Global Gender Gap Report 2020), в котором проанализировали положение женщин в 153 странах по четырем критериям: участие в экономике, уровень образования, здоровье и выживание, и расширение политических прав.

На основе этих данных они составили рейтинг государств, и с учетом нынешних темпов изменения гендерного неравенства посчитали, сколько предположительно лет потребуется человечеству, чтобы его устранить.

Согласно докладу, ситуация в мире за год несколько улучшилась. Если прогноз 2018 года предполагал, что путь к полному равенству мужчин и женщин займет 108 лет (в 106 странах), то по итогам 2019 года срок сократился до 99,5 лет (в 107 странах). Прогноз учитывает только те страны, которые входили в каждый из ежегодных отчетов, начиная с первого (выпущенного в 2006 году).

При этом расстояние, пройденное сегодня на пути к гендерному равенству, авторы отчета оценивают в 68,6% из ста процентов (против 68% годом ранее).

Это произошло благодаря улучшению ситуации в 101 стране. В частности, прогресс достигнут за счет увеличения присутствия женщин в органах власти. Сегодня они занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% — в правительствах, в то время как годом ранее — 24 и 18% соответственно.

Однако положение женщин на рынке труда перестало улучшаться, и разница в доходах женщин и мужчин растет, утверждают авторы отчета. Это связано с тем, что женщины более широко представлены в профессиях, которые переживают период автоматизации, а также не всегда могут попасть в сферы с высокими темпами роста зарплат (например, в технологиях), пишут они.

Меньше всего неравенства — в уровне образования и сфере здоровья: 96,1% и 95,7% от идеала соответственно. Больше всего — в экономике (57,8%), где ситуация ухудшается, и потребуется 257 лет, прежде чем неравенство будет полностью устранено.

Согласно ВЭФ и ЮНЕСКО, половине человечества недоступны базовые медицинские услуги и каждый пятый ребенок не посещает школу.

ТОП-10 стран с наилучшими показателями гендерного равенства возглавляют североевропейские государства: Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция.

Близки к ним Испания, Ирландия, Германия, Новая Зеландия. В десятку вошли и две бедные страны — Руанда (где множество мужчин погибли во время геноцида, после чего 30% гражданских должностей зарезервировали за женщинами) и Никарагуа, где прогресс приписывают влиянию Сандинистской революции 1979 года.

Почему Россия сдает позиции

Россия занимает в глобальном рейтинге 81 место. За десять лет страна опустилась в нем на 30 позиций, а с 2019 года — на шесть. Показатели России — одни из худших среди постсоветских стран. Например, Беларусь занимает в глобальном рейтинге 29 место, Украина — 59-е, Казахстан — 72-е.

Когда-то СССР считался флагманом борьбы за женское равноправие. Теперь же Россия, по мнению экономиста Андрея Мовчана, скорее претендует на роль «последнего оплота» консервативных ценностей.

По мнению историка, директора Ивановского центра гендерных исследований Ольги Шныровой, это — следствие наступившего в 1990-е годы «патриархального ренессанса». Переход к рыночной экономике породил конкуренцию на рынке труда, вытеснившую женщин на менее оплачиваемые и престижные позиции.

Постепенно демонтируя социальную сферу, государство перекладывало ее функции на семью (учитывая господствующие стереотипы — на женщин), а формирующийся авторитаризм все больше прибегал к помощи церкви, отмечает она.

«Вернулась идеология "мужчина — кормилец, женщина — домохозяйка и мать"» — говорит ученая.

Принимая полное равенство за единицу, ВЭФ оценивает гендерный разрыв в России цифрой 0,706 (то есть, российские женщины имеют в среднем примерно на 30% меньше возможностей, чем мужчины). Этот дисбаланс различается в зависимости от сферы.

Здоровье и выживание: неоднозначная картина

Ожидаемая продолжительность жизни женщин в России (при рождении), согласно консервативному варианту прогноза Росстата, составляет 78,3 лет — почти на 10 лет больше, чем у мужчин.

Употребление алкоголя и курение больше распространены среди мужчин, чем среди женщин. Среди виновников и жертв насильственных преступлений также преобладают мужчины. В целом, по данным ООН, уровень смертности в России (количество смертей на тысячу населения) — один из самых высоких в мире.

В России рождается примерно равное количество мальчиков и девочек.

Аборты по желанию женщины в России разрешены (хотя в последние годы их стремятся ограничить), что является положительным фактором с точки зрения гендерного равенства.

«Однако практически не менее важна широкая информированность о современной контрацепции и доступ к ней, а также отсутствующее в стране сексуальное образование, которое [в некоторых правительственных кругах] считается диверсией Запада, направленной на понижение рождаемости», — считает профессор Европейского университета, социолог Анна Темкина.

Высокопоставленные чиновники, включая главу Министерства просвещения, детского омбудсмена и прочих, не раз высказывались против полового воспитания и просвещения в российских школах.

Кроме того, качество медицинской помощи оставляет желать лучшего. Например, материнская смертность в РФ составляет 17 случаев на 100 тыс. родов. Это больше, чем в таких восточноевропейских странах, как Эстония (9) или Польша (2), но меньше, чем в Украине (19).

Тяжелой остается и ситуация с гендерным (в том числе — домашним) насилием. По данным ВЭФ, жертвами побоев и прочих форм агрессии являются 19,6% российских женщин.

В некоторых странах Запада этот показатель даже выше, например, в Германии — 22%, во Франции — 26%. Но эксперты отмечают, что в РФ отсутствует достоверная статистика семейно-бытового и сексуального насилия, поскольку МВД не считает домашние конфликты самостоятельным явлением (распределяя их случаи на побои, телесные повреждения, угрозы и т. п.), в то время как сами женщины часто вовсе не заявляют о таких случаях. Законопроект о семейно-бытовом насилии столкнулся с сопротивлением консервативных кругов, которые увидели в нем посягательство на традиционные устои.

Образованные, но дискриминируемые

Школьное обучение в РФ обязательно, независимо от пола. Профессиональное образование имеют 15,9% женщин и 18,3% мужчин, а степень кандидата наук — 0,64% и 0,66% женщин и мужчин соответственно. По уровню образовательного равенства РФ занимает первое место в мире, по версии ВЭФ.

Однако данные о количестве женщин и мужчин, получающих образование по разным специальностям, отсутствуют, что не позволяет оценить масштабы разделения по профилю обучения. По мнению Анны Темкиной, нехватка подобной статистики — следствие непризнания государством важности гендерных проблем.

«В головах людей, работающих в университетах, сохраняются стереотипы (например, о том, что женщины менее способны к математике)… Даже уважаемые [в академической среде] люди все еще могут с гордостью заявить: "Я — сексист"», — отмечает собеседница.

Вместе с тем число женщин, делающих успешную академическую карьеру (например, защищающих диссертации) постепенно растет, говорит Темкина, ссылаясь на исследование социолога Михаила Соколова.

«Однако на высших [административных] постах (таких, как ректоры вузов) процент женщин все равно меньше [чем в профессии в целом], а это важный показатель [неравенства]», — добавляет она.

Двойная нагрузка затрудняет женщинам путь к успеху

В РФ довольно высокая доля работающих женщин: 35,3 млн против 37,3 млн мужчин, по итогам 2018 года. При этом, по данным «Отчета о заработных платах в мире в 2018-2019 годах» (Global Wage Report 2018/19) Международной организации труда, «женская» зарплата в России в среднем на 27,9% ниже «мужской» (в среднем по миру разрыв составляет 20,5%).

«На рынке труда существует гендерная сегрегация, — объясняет Анна Темкина — Горизонтальная сегрегация заключается в том, что женщины скапливаются в одних отраслях, а мужчины — в других. В "женских" отраслях также скапливаются низкие зарплаты».

По ее словам, этому способствуют несколько факторов. Например, женщины сами выбирают низкооплачиваемые профессии, следуя общепринятым установкам.

«Женщина-машинист метро будет вынуждена постоянно объяснять, почему она пошла на такую странную работу. Если же она медсестра, педиатр, воспитатель, оправдываться не надо. Это морально законное место для женщины», — приводит пример социолог.

Кроме того, в связи с широко распространенными стереотипами о «неженских профессиях» и якобы связанных с полом способностях в определенных сферах, начальство и коллеги препятствуют профессиональному развитию женщин во многих отраслях, включая, например, динамично растущую сферу информационных технологий.

Есть и формальные ограничения. Список из 456 вредных и опасных профессий, в которых запрещено работать женщинам, включает в себя такие, как водолазы, машинисты, водители большегрузов, многие профессии морского флота.

Запрет мотивировали влиянием некоторых видов труда на репродуктивное здоровье женщин. Женские организации требовали его отмены, поскольку миссия женщины не сводится к деторождению, а репродуктивное здоровье мужчин тоже страдает от вредных условий работы, но им подобных препятствий не ставят.

Недавно Минтруд решил пересмотреть список, оставив в нем 28 позиций. Обновленный документ еще не вступил в силу. Однако, как сообщали «Известия», Московский метрополитен уже набрал первую группу женщин для работы машинистами.

Среди других причин, по которым женщины оказываются в более низко оплачиваемых профессиях, то, что государство больше заинтересовано в «мужских» сферах деятельности, таких как нефтедобыча или армия, и вкладывает в них больше денег, утверждает Темкина.

Кроме того, женщины нуждаются в более гибком рабочем графике, чтобы совмещать карьеру с домашними обязанностями. Это не нравится многим работодателям, заведомо считающим, что сотрудница рано или поздно уйдет в декрет или будет пропускать работу из-за болезни ребенка.

«Поэтому, — констатирует социолог, — при прочих равных, на хорошую работу, требующую интенсивного участия и ненормированного рабочего дня, возьмут скорее мужчину, чем женщину».

На бесплатную работу приходится 18,4% трудовой нагрузки женщин и лишь 8,1% — мужчин (работа по дому является разновидностью бесплатного труда). Традиционное разделение ролей в семье, при котором воспитание детей, забота о старших родственниках и бытовое обслуживание ложатся в основном на женщину, приводит к тому, что они медленнее, чем мужчины, взбираются по карьерной лестнице.

«Возьмем типичную ситуацию, — говорит Темкина, — Муж и жена, оба врачи, в возрасте 30 лет заводят ребенка. До этого они уже сделали неплохую карьеру. Но дальше, поскольку ребенок часто болеет и просто требует внимания, а денег на бэби-ситтера в семье с одним работающим отцом недостаточно, мама остается дома и три года сидит в отпуске с первым ребенком. Потом она рожает второго, и таким образом, шесть-семь лет находится вне системы своей занятости».

За это время муж с большой долей вероятности сделает неплохую карьеру, в том числе и потому что много работает, обеспечивая семью, поясняет она. А женщина останется там, где была семь лет назад.

«Допустим, она [все же] сумеет выровнять свои позиции. Но дальше заболевают родственники старшего поколения, уход за которыми в нашей стране организован плохо. Ухаживать за ними будет опять она. В итоге мы получаем механизм воспроизводства гендерного различия в зарплатах», — говорит она

Госуправление: женщины на вторых ролях

Женщины составляют 12,9% членов правительства РФ (4 из 32) и 15,8% парламентариев (71 из 450). Согласно рейтингу ВЭФ, по этим показателям РФ занимает 111 и 112 место в мире соответственно. И это при том, что, по словам главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, женщины в 2017 году составляли не менее 72% госслужащих, писало РИА «Новости».

Схожая ситуация наблюдалась в советское время, отмечает Ольга Шнырова. Хотя власть тогда и продвигала женщин на государственные должности (например, в Верховном совете СССР заседало 30% женщин — вдвое больше, чем Федеральном собрании сегодня), высшие ступени бюрократической иерархии почти безраздельно принадлежали мужчинам.

«В условиях авторитаризма… депутатками часто становятся публичные фигуры, которые рекрутирует "Единая Россия" в свою поддержку: спортсменки, актрисы и так далее. Они… действуют в соответствии с фракционной солидарностью, часто выступая против законопроектов, написанных в интересах женщин. Например, почти все депутаты, включая женщин, проголосовали за закон о декриминализации побоев, и сейчас точно также будут голосовать против закона о семейно-бытовом насилии», — уверена Шнырова.

По мнению Анны Темкиной, ситуация с политическими и социальными правами российских женщин не улучшается, поскольку власти не признают ни саму проблему, ни идею гендерного равенства.

«Почти во всех европейских странах за последние десять лет приняты так называемые "мэйнстримные гендерные законы" [mainstream — «основное течение», идеи, разделяемые большинством]. В них прописано, что государство намерено бороться с разрывом в зарплатах, в продвижении по службе, в политике, предоставлять дополнительные гарантии матерям. Такие законы стимулируют сбор корректной гендерной статистики и [позволяют обществу] опираться на нее», — считает исследовательница.

Подобные законопроекты в России отклонялись трижды, отмечает Темкина.

«Противники закона считают, что гендер — иностранный термин, [выдуманный, чтобы] продвигать права гомосексуалов (что неверно), что никакого [гендерного] неравенства нет», — говорит исследовательница.