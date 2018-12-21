Россия строит интернет-стену по образу и подобию Китая?

Под видом создания условий для «автономной» работы Рунета на случай «внешних угроз» депутатами и чиновниками разрабатывается система, очень похожая на китайский файрвол, вырезающий из интернета нежелательную информацию.

Эксперты склоняются к тому, что интернет-фильтр Роскомнадзора будет заниматься цензурой. При этом до сих пор неясно, кто будет финансировать создание инфраструктуры и как технически будет организованы нововведения. Некоторые указывают на то, что у России, в отличие от Китая, нет ни оборудования, ни программного обеспечения для такого проекта.

Суть изменений

В середине декабря в Госдуму внесли законопроект об «автономной» работе интернета в России, к которой он может перейти при «возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности [его] функционирования», исходящих из-за границы.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект представляет собой реакцию на принятую в сентябре 2018 года Стратегию национальной кибербезопасности США. В этом документе Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», которые «нанесли ущерб американским и международным компаниям», пишут авторы законопроекта.

Законопроект определяет правила маршрутизации интернет-трафика, трансграничные линии связи и точки обмена трафиком, владельцы которых должны будут создать государству возможность «централизованного управления трафиком».

Кроме того, в стране должна быть создана инфраструктура, позволяющая переключить российский интернет на автономный режим, если российские операторы связи не смогут подключаться к зарубежным серверам, говорится в документе. Контроль над всей этой системой, в том числе над фильтрацией трафика, над ограничением доступа к определенным ресурсам, будет осуществлять Роскомнадзор, следует из документа.

Чтобы лучше понять сущность законопроекта, необходимо упомянуть о появившейся у Би-би-си информации, согласно которой законопроект представляет собой основу для планов Роскомнадзора по запуску новой технологии блокировки запрещенных сайтов и сервисов стоимостью 20 млрд рублей, в том числе таких, как мессенджер Telegram (который Роскомнадзор так и не смог заблокировать: приложение до сих пор работает в России).

Сейчас ведомство блокирует сайты и сервисы по IP-адресу, что не всегда эффективно, так как многие сервисы используют систему динамических (постоянно меняющихся) IP-адресов. Такие сервисы есть у Amazon и Google, ими в том числе пользуется Telegram. По данным Би-би-си, новая система блокировки будет построена на технологии DPI, которая анализирует весь проходящий трафик и вычленяет из него специфические элементы, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Связь этих планов ведомства с законопроектом об «автономной» работе Рунета подтверждается текстом законопроекта, несмотря на то, что среди его авторов нет Роскомнадзора. Документ создает возможность для установки на сетях связи оборудования, определяющего источник интернет-трафика, при этом оно должно будет обладать возможностью ограничивать доступ к запрещенной информации «не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», говорится в тексте.

Кроме того, представители Роскомнадзора раздают комментарии о законопроекте так, как если бы он был написан самим Роскомнадзором, следует, например, из новости ТАСС, в которой глава ведомства Александр Панков рассуждает о целях законопроекта.

Какие будут последствия

Законопроект направлен не на обеспечение безопасности российского интернета, а на фильтрацию трафика, считает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, который изучил текст документа по просьбе Eurasianet.org. «Очевидно, что фильтрация будет реализована в виде нескольких крупных дата-центров, подконтрольных Роскомнадзору, где будет установлен DPI-софт. При этом, вероятнее всего, обществу и специалистам не будет известно, по какому принципу будет осуществляться фильтрация», — считает он.

По его мнению, параллель законопроекта с «великим китайским файрволом», проводимая многими экспертами, вполне оправдана. В китайском интернете в 2016 году начали пропадать упоминания так называемых «панамских документов» — произошедшей в панамской юрфирме Mossack Fonseca утечки данных, в которых содержались компрометирующие сведения о высокопоставленных чиновниках многих стран, в том числе Китая, говорит он.

По данным СМИ, китайский поисковик Baidu тогда перестал выдавать информацию на запрос «панамские документы», а из соцетей Китая удалили записи с обсуждением этих документов.

В России китайский подход к информации в интернете вполне возможен, считает Брюквин. При этом, по его мнению, блокировка доступа к определенным компрометирующим материалам пошла бы на пользу не только властям, но и обществу, убежден он.

«С точки зрения политической, стратегической, основная масса пользователей не заинтересована в таких материалах. Мы видим это по либеральным медиа, по количеству их потребителей. Массового спроса на них нет. В отдельных случаях человек все равно зайдет через VPN и посмотрит, что ему нужно», — утверждает Брюквин.

Однако есть большой риск, что фильтр Роскомнадзора из средства защиты национальных интересов может превратиться в орудие чистой цензуры в интернете, добавляет он.

Похожего мнения придерживается глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Наделение Роскомнадзора полномочиями по фильтрации трафика и по вмешательству в маршрутизацию приведет к созданию «глобального российского цензурного файрвола», сказал он РБК.

Эксперты не склонны к сценарию, при котором российские власти сами отключат интернет от остального мира. «Этот законопроект говорит о том, что где-то внутри российской власти зреет идея «а что будет, если мы сами отключимся и поставим такой железный занавес от мира». Но я не верю в такой сценарий, потому что слишком большое количество сервисов в Сети, слишком серьезным будет удар по всем группам граждан. Мы столько лет строим открытую экономику и вдруг взять все железным занавесом порушить? Мне кажется, это невозможно», — сказал Би-би-си гендиректор интернет-провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров.

Проблемы реализации

Планы, описанные в документе, вызывают много вопросов с точки зрения реализации. Во-первых, неясно, кто будет финансировать создание инфраструктуры. В пояснительной записке утверждается, что реализация закона «не потребует расходов из федерального бюджета», однако в действительности это не так.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий телекоммуникационную отрасль, заявил, что законопроект профинансируют из бюджета, однако размер этих расходов не определен, следует из его комментариев, которые приводит РИА «Новости». При этом операторы связи не понесут «фатальных затрат», сказал он, из чего следует, что часть расходов ляжет на плечи бизнеса. «Мы, конечно, без сомнения, будем делать все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку [на операторов]», — заявил чиновник.

Во-вторых, законопроект недостаточно определяет технические параметры маршрутизации трафика, а также — понятия чрезвычайных или экстренных ситуаций, при наступлении которых российский интернет должен будет переключиться на автономный режим, заявила операционный директор компании «Мегафон» Анна Серебряникова, пишет ТАСС. Также, по ее мнению, необходимо определить, кто будет финансировать установку оборудования для определения источника передаваемого трафика.

Есть проблемы и с реализацией описанных в законопроекте мероприятий. Властям Китая потребовалось около пяти лет на запуск своего файрвола, при том что Пекин обладал собственной технологической базой, оборудованием и приличными наработками в области программного обеспечения, говорит Юрий Брюквин. «У нас же ничего нет», — отмечает он.

Согласно его представлению, в России на это могут «потребоваться годы». Оборудование нужно будет строить или закупать, организовать каналы связи, среди которых, как минимум: Москва — Петербург, Петербург — Финляндия, Россия — Прибалтика. «Если отдать все это коммерческой структуре, может потребоваться минимум 3-4 года. Если этим будут заниматься госструктуры, сроки могут вырасти в два-три раза, как и стоимость этих работ», — считает Брюквин.