Россия: студентов училищ стало больше, чем учащихся вузов

Все больше молодых россиян предпочитает старшим классам общеобразовательных школ и поступлению в вуз среднее профессиональное образование. Унаследованной от СССР системе активно прививают постиндустриальные технологии и рыночные подходы.

Однако растущий спрос на профобучение не всегда оправдан его качеством, а итоги укрупнения учебных заведений неоднозначны. Кроме того, многие идут в техникум не в связи с осознанным выбором, а оказавшись за порогом школы, чтобы просто получить аттестат.

Кто учится в средне-специальных учреждениях

Если в 1990-е и 2000-е годы популярность техникумов, колледжей, лицеев и профтехучилищ падала на фоне распространения высшего образования, то в последнее десятилетие доля абитуриентов, ежегодно поступающих в среднее специальное учебное заведение, выросла до 51,7%, превысив численность вузовцев, следует из исследования ВШЭ.

В начале 2019 года количество учащихся средне-специальных учебных заведений (ссузов) составляла 3 млн человек, что на 4,7% больше 2016 года, в то время как число студентов вузов за это же время сократилось на 5,5%, пишет заместитель первого проректора Российского технологического университета Наталия Голованова в журнале «Вестник образования».

Привлекательность среднего специального образования во многом объясняется отсутствием необходимости сдавать Единый госэкзамен, подготовка к которому стоит больших усилий. При этом выпускники ссузов могут при желании поступить в вуз.

Кроме того, в ссузах относительно невысокие требования при поступлении, низкая в сравнении с вузами стоимость обучения (либо отсутствует). По данным ВШЭ, в такие заведения, как правило, идут дети из небогатых рабочих семей, иногда находящихся за порогом бедности, часто совмещающие учебу с зарабатыванием денег.

«Среднее профессиональное образование иногда лучше связано с потребностями рынка труда, чем высшее», — полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», бывший замминистра труда РФ Павел Кудюкин.

При этом стоит отметить, что многие идут в средне-специальные учреждения не в связи с осознанным выбором, а из-за трудностей в школе. Зачастую это юноши и девушки, по тем или иным причинам оказавшиеся за порогом общеобразовательной школы, пишут эксперты ВШЭ.

«Для многих из них, особенно живущих в сельской местности, за поступлением в "профтех" может стоять вовсе не осознанный выбор будущего ремесла (этот выбор часто бывает отложенным), а желание продолжать образование и необходимость получения аттестата о среднем образовании», — считают в ВШЭ.

Недофинансирование заставляет колледжи зарабатывать

В связи с большим количеством бюджетных мест, 71,7% студентов ссузов учатся бесплатно, пишет Голованова. Но доля бюджетных мест сокращается. По данным Минобрнауки, с 2016 по 2018 год доля студентов, учащихся за собственные деньги, выросла с 10,3% до 28,3%.

С 2008 по 2017 годы расходы консолидированного бюджета на ссузы, по данным ВШЭ, снизились в постоянных ценах 2017 года на 31,4% — с 309 млрд до 212 млрд рублей. По данным Федерального казначейства, в 2018 году они составили 251,6 млрд, из которых 89% предоставили региональные бюджеты.

По оценке директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, недофинансирование системы среднего профессионального образования на начало 2019 года достигало 50%, сказала она в интервью изданию «Вести образования».

Новые стандарты

В августе 2019 года министр просвещения Ольга Васильева анонсировала ликвидацию с 2020 года 100 профессий и специальности из программ обучения в ссузах. Как пояснила министр, речь идет о маловостребованных и исчезающих профессиях.

Перечень учебных специальностей, рекомендуемых к исключению, опубликовал официальный журнал министерства «Вестник образования».

Наряду с работами, которые действительно кажутся устаревшими (например, сборщик очков, часовщик-ремонтник или радиотехник), в него вошли редкие профессии вроде реставратора тканей, гобеленов и ковров, а также специальности, намерение исключить которые может вызывать удивление. К ним относятся, например, пивовары, горнорабочие, специалисты по компьютерным сетям и по программированию компьютерных систем.

Критериями невостребованности стали «показатели по контингенту обучающихся, контрольные цифры приема [число выделенных мест], а также данные опроса работодателей».

«Список спорный. Некоторые из перечисленных специальностей вроде бы не востребованы рынком, но далеко не все. С другой стороны, ничто не мешает готовить [специалистов] по целому ряду профессий на производстве», — комментирует инициативу Павел Кудюкин.

Помимо этого, в сентябре появился проект приказа министерства просвещения об исключении с 2021 года приема в ссузы на 32 специальности. На этот раз под сокращение попали многие специальности из официального списка 50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. К примеру — автомеханики, мастера-отделочники, слесари, фрезеровщики, токари, металлисты-станочники, парикмахеры, оптики-механики, лаборанты-аналитики, полиграфисты, программисты, электронщики, специалисты по автоматизации производств и другие.

Новость встревожила некоторых экспертов. Но, как пояснили в министерстве, речь идет не о прекращении обучения определенным профессиям, а о пересмотре устаревших учебных программ, «не соответствующих запросам современного рынка труда» (видимо, имеется в виду, что прием, скажем, программистов продолжится, просто программа их обучения будет другой).

В новых образовательных стандартах некоторые старые профессии получили новые названия, пишет сайт «Учеба.ру». Например, автомеханики стали «мастерами по ремонту и обслуживанию автомобилей», токари-универсалы — «токарями на станках с числовым программным управлением», техники-полиграфисты — «специалистами по печатному делу», и так далее.

Процесс связан с появлением профессиональных стандартов, разработанных Минтрудом в сотрудничестве с объединениями работодателей и профсоюзами.

«В них подробно прописаны требования к каждой профессии и специальности. При этом их названия иногда меняются. Профстандарт — основа для образовательных программ», — объясняет Кудюкин.

Система среднего профессионального образования все больше ориентируется на стандарты профессионального мастерства, пропагандируемые международным движением WorldSkills International, к которому в 2012 году присоединилась Россия.

Параллельно с отказом от некоторых устаревших специальностей и актуализацией требований к традиционным профессиям появляются новые направления обучения. Среди них — мехатроника и мобильная робототехника, аддитивные технологии, системное администрирование, графический дизайн, «технология эстетических услуг» (косметологи и массажисты).

Готово ли профобразование к модернизации

Изменения в среднем профессиональном образовании отражают постиндустриальные тенденции в мировой экономике. Как отмечают эксперты ВШЭ, современный рабочий или техник должен обладать более гибкими, разносторонними и сложными навыками, по уровню квалификации приближаясь к инженеру.

При этом значительная часть рабочих мест в РФ сосредоточена в сфере услуг. Сегодня в ней трудятся 63% работников против 28% в промышленности и 9% в агросекторе. Далеко не все учреждения среднего профессионального образования освоились в новой реальности, продолжая готовить специалистов, которые не могут найти работу в условиях промышленного застоя.

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал обновить программы образования, чтобы «организовать подготовку кадров для тех [высокотехнологичных] отраслей, которые еще только формируются».

Главное препятствие на пути модернизации — устаревшая материально-техническая база ссузов и необходимость переподготовки педагогов, многие из которых — люди предпенсионного возраста. У многих регионов нет на это денег, а предприятия, использующие выпускников, не всегда готовы вкладывать средства в их подготовку, говорит Кудюкин.

В своем послании президент пообещал переоснастить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах к 2022 году. В конце августа, выступая на чемпионате Worldskills в Казани, вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что к 2024 году новое оборудование появится в 5 тыс. мастерских на 25 тыс. мест, пишут РИА «Новости».

Кроме того, по данным «Вестника образования», решено создать в регионах сто центров опережающей профессиональной подготовки, задачей которых станет профориентация школьников, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по востребованным профессиям. Федеральные субсидии на строительство центров уже получили 14 регионов, сообщает «Газета.ру». Средства выделают в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» стоимостью 156 млрд рублей.

Противоречивые последствия реформ

Правительственный подход к модернизации системы среднего профессионального образования предполагает создание крупных образовательных комплексов или кластеров. Иногда такая политика оправдана, а иногда нет, считает Павел Кудюкин.

«Некоторые ссузы включают в состав вузов. Например, техникум игрушки в Сергиевом посаде [Сергиево-Посадский институт игрушки] стал филиалом Высшей школы народных искусств. При этом там по-прежнему дают среднее профобразование. Такие ссузы уходят из регионального в федеральное подчинение, что позволяет повысить качество преподавательского состава», — отмечает эксперт.

Того же мнения придерживается художник-реставратор Лариса Рыбцева. По ее словам, программы подготовки реставраторов в средне-специальных учебных заведениях, как правило, слабые. Их выпускникам сложно найти работу. Хороших специалистов готовят академии и вузы, часть из которых в прошлом имели статус ссузов.

С другой стороны, техникумы и колледжи, оставшиеся в ведении субъектов РФ, нередко механически сливают друг с другом, не заботясь о последствиях, считает Кудюкин.

Эксперт приводит в пример объединение Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. Реорганизация вызывала протесты студентов и преподавателей техникума.

«Наш техникум не был неэффективным, — говорит бывшая преподавательница Издательско-полиграфического техникума, председатель первичной организации профсоюза "Учитель" Юлия Маркова. — Конкурс [на поступление] составлял четыре человека на место. Мы выполняли госзадание и незадолго до реорганизации успешно прошли аккредитацию. В 2016-м нам объявили, что техникум либо закроют, либо сольют со строительным колледжем. Оптимизация проводилась с целью экономии бюджетных средств [и сокращения административных издержек]. На вопрос "в чем [состоит] оптимизация" нам отвечали, что крупными организациями легче управлять. В итоге не дали доучиться ребятам [и] кастрировали учебные планы по специальным дисциплинам. Наш коллектив разрушен, люди уволились. После слияния и переименования колледжа в академию плата за обучение выросла втрое, а зарплаты остались на прежнем уровне».

Городской комитет по науке и высшей школе в преддверии объединения считал его положительным явлением, поскольку одно учреждение объединялось с более эффективным, и права студентов и преподавателей не должны быть нарушены, писала «Российская газета».

Аналогичные жалобы характерны для многих регионов, руководство которых стремится снять с себя бремя содержания ссузов. В последние годы противостоять реорганизации ссузов пытались в Перми, Смоленске, Златоусте, городе Буй. Если в 2000-м году в России насчитывалось 6,5 тыс. учреждений начального и среднего профобразования (в 2013-м уровни объединили, создав единую систему СПО), то сегодня — 3,5 тыс., не считая 385-ти, входящих в состав вузов.

«Может быть, наверху и руководствуются благими намерениями, но то, что делается внизу, не идет на пользу студентам, преподавателям и обучению», — считает Маркова.