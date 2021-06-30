Россия-США: «сотрудничество нежелательно»

Слоган Бард-колледжа: «Место для размышлений» (A Place to Think). Как один из признанных мировых университетов в сфере искусства и дизайна умудрился стать в России «нежелательной организацией»? (Фото: Daderot/Wikimedia Commons)

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Первая жертва будущих поправок

Неожиданной первой жертвой принятых весной поправок в Закон об образовании, касающихся ограничений на просветительскую деятельность, стало сотрудничество Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Бард-колледжа в Нью-Йорке.

Бард-колледж – частный колледж в штате Нью-Йорк – был объявлен в России «нежелательной организацией». СПбГУ немедленно разорвал договор, по которому за 25 лет сотрудничества более 2000 российских студентов получили не только российский диплом, но и диплом престижного американского колледжа.

Собственно, сами поправки, вызвавшие ожесточенные споры, в силу еще не вошли. Отсутствует реальный механизм их имплементации. Постановление правительства, предлагавшее механизм внедрения закона, после публикации для всеобщего обозрения собрало только 73 голоса за – при более чем 25 тысячах голосов против. И преподаватели, и просветители активно участвовали в протестах против этого законопроекта.

С кем нельзя делать проекты

Тем не менее основной посыл законопроекта – поиск врагов, пробравшихся в систему образования и просвещения, – был вполне услышан правоохранительными органами.

Российская прокуратура – вслед за Комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Государственной Думы и аналогичной комиссией в Совете Федерации – давно и активно занимается поиском «проамериканских групп» в российских университетах. Теперь это будет делать легче.

Поправки о «просветительской деятельности» предлагают ограничить людей в праве на просветительскую деятельность, и полностью её запретить «иностранным агентам». Кроме того, усиливается контроль за международными образовательными проектами российских вузов.

Вот почему именно международные образовательные программы стали «проверять» на предмет сотрудничества с «нежелательными» организациями. Особый акцент – на проекты, совместные с «недружественной страной» США.

Как избавиться от нежелательных

Американские студенты и преподаватели и раньше становились жертвами нарушения академических прав. В 2015 году в программе телепропагандиста Дмитрия Киселева были названы кандидаты в российский «стоп-лист»:

экс-президент Американской торговой палаты Скотт Блэклин, поддерживавший одаренных российских студентов,

Кендрик Уайт, друг Блэклина, проректор по инновациям Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

В результате доноса Скотта Блэклина выдворили из страны – под предлогом нарушения визового режима. А Кендрика Уайта поспешно уволили из Нижегородского университета – якобы в связи с «реструктуризацией системы управления инновационной деятельностью».

Обвинения в нарушении визового режима являются частым способом избавиться от преподавателей из «нежелательной» страны. Например, в декабре 2019 года пятерых преподавателей Университета Буффало (штат Нью-Йорк) депортировали из России. К нам их пригласила российская бизнес-ассоциация «Деловая Россия» – рассказать о своем университете.

Что американцы и сделали на двухчасовой лекции. Суд назвал это нарушением правил пользования туристической визой. Всех пятерых оштрафовали и депортировали.

Похожие меры применили раньше и к американскому аспиранту Казанского федерального университета Яну Боннеру. В 2016 году его депортировали якобы за нарушение условий студенческой визы.

Подобные действия стимулировались спецслужбами – и объяснялись «заботой о безопасности». Такого рода забота явно обострилась после 2014 года – «после Крыма».

«Потому что американцы»

Еще недавно невозможно было представить, что крупный международный проект в области образования будет атакован лишь потому, что в нем участвуют американцы.

Первый российско-американский проект в области высшего образования в Москве появился в далеком 1991-м, когда Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о создании Международного университета. Тот университет существует до сих пор, однако никакой особой роли в его развитии американская сторона давно не играет.

Никакого сотрудничества с Америкой нет и у частного Американского университета, основанного в 1990 году диссидентом Эдуардом Лозанским. Впрочем, этот университет и вовсе не ведет никакой образовательной деятельности.

О роли личности в истории университета

Единственным – с 1997 года – российско-американским проектом в области высшего образования оставался Смольный институт, затем – отдельный факультет свободных искусств и наук. Он был создан по модели artes liberales, предполагающей свободный выбор студентом образовательного трека и получение двойного диплома – СПбГУ и Бард-колледжа (Нью-Йорк).

Основную роль в создании и поддержке Смольного института стал член его Попечительского совета, а затем и декан – Алексей Кудрин, в тот момент – министр финансов РФ. Он не только обеспечил режим наибольшего благоприятствования в продвижении проекта и коммуникации с американской стороной, но и привлек значительные средства в эндаумент. Сегодня примерно половина эндаумента СПбГУ – это средства, привлеченные на развитие Смольного факультета.

Развитие проекта – от небольшого экспериментального заведения в недрах филологического факультета СПБГУ в 1997-м до факультета свободных искусств и наук, приказ о котором подписал ректор СПБГУ в 2011-м – заняло четырнадцать лет.

Еще десять лет факультет существовал в качестве факультета СПбГУ.

Но в марте 2021 году было заявлено о желании отделиться от СПБГУ и стать независимым российским университетом. Алексей Кудрин, который активно поддерживает эту идею, отметил, что факультет должен стать локомотивом по внедрению модели либерального образования в России.

Кудрин особо отмечает, что такие центры появляются по всему миру и России не стоит стоять в стороне.

«Во всем виноват Сорос»

Ответ последовал очень быстро.

Практически никому не известный Координационный комитет некоммерческих организаций РФ попросил прокуратуру, администрацию президента и Совет федерации проверить создаваемый Университет свободных искусств «на предмет тесной аффилированности с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу, и ведущими на территории России деструктивную деятельность, а также признать "Бард-колледж" нежелательной организацией на территории России, как представляющей угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства» (орфография и пунктуация авторов сохранена).

По мнению экспертов организации, Бард-колледж вместе с Центрально-Европейским университетом используются Джорджем Соросом как «….часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений

для воспитания молодежи в прозападном ключе,

формирования протестного электората,

насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране».

«Патриотические» СМИ немедленно поддержали этот политический донос.

Правоконсервативный канал «Царьград» в своем материале приводит цитату из статьи проректора Барда Джонатана Беккера. Согласно цитате, образование artes liberales является «антидотом марксистско-ленинской идеологии», и модель эта связана с «повышением гражданской активности на фоне разрушения авторитарных режимов». Сам материал назвали «Сорос велел» и иллюстрировали его фотомонтажем Кудрина с Соросом.

Известное своими «разоблачениями» Федеральное агентство новостей, которое связывают с г-ном Пригожиным, сравнивает Сороса с драконом, который все время возвращается в новом обличье. Преподавателей же Смольного обвиняют в антипатриотизме и распространении материалов «экстремистских организаций» (вроде ФБК Алексея Навального).

В результате сотрудничеством СПбГУ и Бард-колледжа активно заинтересовались правоохранительные органы.

Как наказывали Смольный институт

Деятельность Смольного института в сфере «повышения гражданской активности» была связана прежде всего с Центром изучения гражданского общества и прав человека им А. Гагарина. В Центре работал и автор этого текста, уволенный в 2015 году по политическим мотивам.

Центр занимался преподаванием, исследованиями и обсуждениями вопросов, связанных с правами человека и гражданским обществом. И, разумеется, никаким образом не был вовлечен в политическую жизнь.

Несмотря на это в 2019 году преподавательницу этого же факультета, сотрудницу Центра социолога Карин Клеман соч ли «угрозой национальной безопасности России». Её не пустили в страну на научную конференцию.

С профессором того же факультета Иваном Куриллой договор не продлили.

Над политологом, преподавателем того же факультета Павлом Кононенко тоже висела угроза увольнения.

Профессора Александра Панченко убрали с факультета после того, как его судебная экспертиза не понравилась руководству СПбГУ.

Критическое мышление и независимость преподавателей – это вовсе не то, с чем готово согласиться нынешнее руководство СПбГУ. Это стало одной из причин того, почему факультет решил отделиться и создать новый вуз. Руководство факультета уже не могло защитить своих преподавателей от административного произвола ректора СПбГУ.

Парадокс: СПбГУ вслед за Координационным советом направил запрос в Генеральную прокуратуру относительно сотрудничества с Бард-колледжем и кооперации последнего с Фондами «Открытое общество».

И вот результат: 21 июня 2021 года Генеральная прокуратура внесла Бард-колледж в список «нежелательных организаций».

«Чувство отчаяния» против «чувства глубокого удовлетворения»

Реакция коллег была вполне предсказуемой.

Проректор Бард-колледжа Джонатан Беккер написал на своей странице в Facebook, что еще недавно открывал российско-американский семинар в СПбГУ и сейчас чувствует себя словно разлученным со своей семьей. «Невозможно передать словами чувство отчаяния от разрыва партнерства».

В свою очередь Санкт-Петербургский университет официально сообщил, что направил в Бард-колледж уведомление о расторжении всех соглашений.

Ряд международных организаций уже оценили данный акт как действие, впрямую подрывающее академическое сотрудничество.

Так, Ассоциация славистических, евразийских и восточно-европейских исследований опубликовала призыв отозвать это решение, обозначив его как противоречащее 25-летнему опыту сотрудничества Бард-колледжа, а также напрямую нарушающее академические права преподавателей и студентов Бард-колледжа из России.

К этому призыву уже присоединились Ассоциация германских исследований, Американская социологическая ассоциация, Ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков.

Представитель Алексея Кудрина сообщил, что процесс создания нового университета продолжается, и новый университет планирует сотрудничать с «передовыми российскими и зарубежными университетами».

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