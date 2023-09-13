Россия: треть жителей Дальнего Востока хотят уехать из региона

Треть (33%) населения прилегающих к Китаю Хабаровского и Приморского краев сообщило о желании покинуть Дальний Восток, согласно результатам исследования Центра социального проектирования «Платформа».

В опубликованном 11 сентября исследовании уточняется, что среди выразивших намерение покинуть регион в примерно равных долях представлены все возрастные группы: 36% жителей в возрасте 18-34 лет, 33% в возрасте 35-54, и даже 27% жителей, которым за 55, т.е. находящихся в группе, обычно отличающейся низкой мобильностью. Эти цифры отражают низкий уровень удовлетворенности населения жизнью в регионе.

В результате регион испытывает значительный отток населения. В исследовании уточняется со ссылкой на Росстат, что только в 2022 году Хабаровский и Приморский края потеряли 4% населения, или 49,2 тыс. и 69,1 тыс. жителей соответственно. Схожая тенденция наблюдалась и в предыдущие годы.

Среди причин недовольства называются высокие цены. Логистическая удаленность региона от остальной части России затрудняет доставку товаров и повышает их стоимость. В частности, 73% опрошенных сообщили об ощутимом росте расходов на продукты только за последние полгода. Исследователи «Платформы» также обнаружили среди населения «увеличение доли затрат на продовольствие в общей структуре потребления», являющееся симптомом экономических проблем в регионе.

Отдаленность региона от остальной части России должна бы компенсироваться тем, что он граничит с экономическим титаном – КНР – что могло бы открыть для российского Дальнего Востока большие возможности. Однако исследование обнаружило «ограниченные экспортные возможности в Китай» из-за политики Пекина, создающей «логистическую монополию Китая на экспорт».

Примечательно, что Китай недавно выдвинул новые территориальные претензии к России, отметив на своих официальных картах часть Хабаровского края как часть Китая, включая даже один из районов столицы края – Хабаровска. В целом в китайских книгах по истории Хабаровский и Приморский края до сих пор указаны как «временно утраченные китайские территории».