Россия: убыль населения может разогнаться до почти миллиона человек в год – Росстат

Росстат обновил демографический прогноз до 2035 года, ухудшив его практически по всем направлениям.

В 2020 году, согласно «среднему» (умеренному) варианту прогноза Росстата, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составит 355,7 тыс. человек, к 2024-му она разгонится до 532,5 тыс., а затем будет держаться на уровне 500-600 тыс. в год вплоть до 2032 года, после чего сократится до примерно 400 тыс. к 2035-му. Для сравнения, в 2018 году потери составили «всего» 224,6 тыс. человек, а в январе-октябре 2019 года – 259,6 тыс. (полных данных за год пока нет).

В результате, по «умеренным» ожиданиям ведомства, население РФ сократится с нынешних 146,7 млн до менее 143 млн к 2036 году, несмотря на стойкий миграционный прирост на уровне порядка 250-260 тыс. человек в год.

«Низкий» (негативный) вариант прогноза предполагает увеличение ежегодной естественной убыли с почти 500 тыс. в 2020 году до порядка миллиона человек к 2035-му, а «высокий» (позитивный) вариант — постепенное уменьшение ежегодных потерь с порядка 250 тыс в 2020 году до примерно 20 тыс. в 2035-м. В обоих случаях ключевую роль сыграют миграционные потоки (если число иностранных граждан, приезжающих в РФ на постоянное место жительства, сократится, то сбудется негативный прогноз, а если увеличится, то стрелка сдвинется в сторону позитивного).

При этом все варианты прогноза Росстата противоречат нацпроекту «Демография» на 2019-2024 годы стоимостью 3,1 трлн рублей, согласно целям которого естественная убыль должна сократиться до 127,4 тыс. человек в 2020 году, а к 2024-му — полностью остановиться (Росстат при самом позитивном развитии событий ожидает убыль в 249,3 тыс. и 221,3 тыс. соответственно). Получается, что официальный статистический орган, неоднократно уличенный в подгонке статистики под нужды властей, не верит в то, что правительству удастся достичь желаемых демографических показателей.

В реалистичности нацпроекта «Демография» усомнилась также Счетная палата. Убыль растет четвертый год подряд и создает «существенные риски» по реализации нацпроекта, сообщает ведомство.

Население России к 2050 году может сократиться до 135,8 млн человек, к 2100 году — до 126,1 млн, следует из прогноза ООН.

К 2030 году население с вероятностью 95% составит от 141 млн до 146 млн человек, к концу века — от 103 млн до 159 млн, пишет в журнале «Демоскоп» старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова, изучившая все возможные варианты прогноза ООН. Тенденция убыли населения скорее устойчива и долговременна, хотя в последней трети XXI века может смениться тенденцией довольно быстрого роста, утверждает она, ссылаясь на оценки организации.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, естественная убыль в последнее время — «хроническое состояние» общества, сказала она в интервью «Новой газете».

«Было всего несколько лет, когда в России наблюдались высокие темпы рождаемости и удалось повысить продолжительность жизни [в 2013-2015 годах естественный прирост был положительным]... Но в принципе естественная убыль населения как долгосрочный тренд и в прошлом, и в будущем будет нашей нормой», — полагает она.

По ее мнению, несмотря на планы правительства выйти на естественный прирост населения, «все демографы, которые хоть что-то понимают в этом деле, называют этот сценарий нереалистичным». Поддержка многодетности со стороны власти выглядит нелогично, считает она, поскольку в стране падает рождаемость первого ребенка.

«Мне неизвестен способ, как можно родить второго ребенка или третьего, не родив первого. Может, правительству такой способ известен», — заявила Малева.

Президент РФ Владимир Путин 15 января признал, что страна вступила «в сложный, очень сложный демографический период», пишет «Коммерсантъ».

«Судьба страны зависит от того, сколько нас будет. Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — приводит газета слова президента.