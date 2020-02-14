Россия-Украина: сотрудничество по газу идет в обычном режиме – краткая справка

Большинство читателей Eurasianet.org наверняка слышали заявления о том, что Россия прекратит поставки газа в Украину в качестве наказания за действия, воспринимаемые Кремлем как оскорбительные.

Менее известной является история о зависимости России от пролегающих по территории Украины трубопроводов. На фоне роста закупок Европой российского газа на протяжении последнего десятилетия, России не успевала прокладывать альтернативные газотранспортные маршруты. Отсутствие у России реальных альтернатив стало более очевидным в конце 2019 года, когда Москва была вынуждена подписать с Киевом новый договор о транзите.

Согласно данным «Газпрома», экспорт российского газа в Европу (включая Турцию) вырос с 138,6 млрд кубометров в 2010 году до 200,8 млрд в 2018-м.

Около 40% этого объема идет через Украину, в результате чего Киев в 2018 году заработал на транзитных пошлинах порядка 3 млрд долларов, сообщила украинская государственная компания «Нафтогаз», что составило 27% консолидированных доходов «Нафтогаза». Между тем, по данным компании, в 2018 году было прокачано всего 86,8 млрд кубометров, что заметно ниже 110 млрд, предусмотренных договором с Москвой от 2010 года. В целом в 2009-2018 годах через украинскую газотранспортную систему было прокачано 849 млрд кубов голубого топлива вместо обговоренных 1 110 млрд.

После Евромайдана и военной интервенции России в Крыму и Донбассе в 2014 году, «Газпром» попытался лишить Киев этих доходов, снизив свою зависимость от транзита через Украину.

«Газпром» заявил о масштабных инвестициях в газопроводы в обход Украины: 10,6 млрд долларов на «Северный поток-2» с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря в Германию, являющуюся самым крупным клиентом компании в Европе; и «Турецкий поток» по дну Черного моря в Турцию. Последний был введен в эксплуатацию в январе, и по нему газ будет доставляться на юго-восток Европы. Еще до запуска этой ветки Россия обеспечивала половину турецкого импорта газа.

«Газпром» надеялся закончить строительство «Северного потока-2» к концу 2019 года, когда должен был истечь 10-летний контракт с Киевом. Но из-за задержек с получением разрешения от правительства Дании, а также одобрения Сенатом США санкций в отношении вовлеченных в данный проект компаний, запуск газопровода в эксплуатацию был отложен до 2021 года.

В результате Москва была вынуждена в последний момент – 21 декабря 2019 года – подписать договор с Киевом о прокачке как минимум 225 млрд кубометров газа в 2020-2024 годах. «Нафтогаз» сообщает, что заработает на сделке свыше 7 млрд долларов. В дополнение «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках урегулирования взаимных претензий.