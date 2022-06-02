Россия: усиление демонизации ЛГБТ на фоне войны в Украине

Многие годы гомофобия является важным элементом российской государственной идеологии. ЛГБТ-людей обвиняют не только в безнравственном поведении, но, что намного хуже, в предательстве родины. Война в Украине обострила шпиономанию, возвела теории заговора в ранг официальных истин и сделала положение ЛГБТ-сообщества более опасным, чем когда-либо с момента легализации однополых связей в 1991 году.

Как связаны война и гомофобия?

Девять лет назад в России приняли печально известный закон, запрещающий формировать у несовершеннолетних «искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Принятие документа сопровождалось агрессивной пропагандистской кампанией (вплоть до призывов «сжигать сердца геев») и привело к тому, что практически любая публичная активность ЛГБТ-сообщества начала расцениваться властями как «пропаганда гомосексуализма».

В том же году Владимир Путин обвинил Европу в «признании равноценности добра и зла» и подрыве традиционных устоев. С тех пор демагогическое отождествление российского ЛГБТ-сообщества с геополитическим противником, Западом, стало общим местом официальной пропаганды. Появились и соответствующие презрительные термины, такие как «Гейропа» и «либераст».

Подобная риторика выполняет несколько задач: дискредитирует Запад в глазах (в массе своей гомофобно настроенных) россиян; противопоставляет прозападную оппозицию «глубинному народу», укрепляет союз государства с церковью, а главное – подводит идеологическую базу под агрессивный антилиберальный курс Москвы.

По логике Кремля, конфликтуя с Западом, Россия не просто защищает свои национальные интересы, но и ведёт крестовый поход против «зла», разъедающего основы основ: семью, религию, нравственность.

В подобной системе координат ЛГБТ (особенно, активисты) – не просто «больные» или «аморальные» люди, но и носители/пропагандисты чуждых русскому духу ценностей, а также участники гибридной или ментальной войны, будто бы объявленной России США и Европой.

24 февраля эта давно ведущаяся, невидимая война перешла в горячую фазу, убеждено российское руководство. ЛГБТ в России и Украине могут стать её жертвами.

«Священная» война против нацистов, геев и дьявола

Гомофобная риторика активно используется для оправдания российского вторжения.

В начале марта патриарх Кирилл выступил с проповедью, из которой можно заключить, что главная цель войны – не допустить проведения прайда в Донецке.

«На Донбассе существует […] принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти […] Знаете, что это за тест? Тест очень простой и одновременно ужасный — это гей-парад […]»,– убеждал верующих глава РПЦ.

По его словам, Россия ведёт в Украине религиозную войну «на стороне света… Божией правды… Божественных заповедей». Однако других примеров ущемления православной веры в соседней стране, кроме пресловутых «гей-парадов», первосвященник не привёл.

Светские пропагандисты не отстают. Например, Маргарита Симоньян утверждает, что Россия сражается не только с «татуированными украинскими нацистами», но и с западными ценностями, яркой иллюстрацией которых, по её мнению, служит реклама компании Calvin Klein, в которой фигурирует трансгендерная пара, ждущая ребенка.

В конце апреля «Первый канал» показал сюжет об обнаружении в оккупированном Мариуполе «штаба геев и лесбиянок» (скорее всего, речь шла о помещении местного коммьюнити-центра). Как бездоказательно утверждал корреспондент, «штаб» занимался «пропагандой гомосексуализма» среди детей. При этом кадры с плакатами, призывающими к толерантности, демонстрировали вперемешку с атрибутикой сатанистов, якобы найденной на позициях, оставленных полком «Азов».

Какими бы гротескными ни казались подобные заявления, российские власти вполне могут в них верить – с самыми зловещими последствиями.

Незадолго до вторжения источники издания Foreign Policy, близкие к американской разведке, утверждали, что у России есть списки украинцев, которых приказано арестовать или убить, и в них присутствуют ЛГБТ-активисты.

ЛГБТ-движение под ударом

Репрессии и шпиономания ударили по ЛГБТ-активистам и НКО, помогающим гомосексуалам и трансгендерам.

Ярлык иностранного агента, которым власти метят несогласных, перед войной был лишь у одного представителя ЛГБТ-сообщества: известного правозащитника Игоря Кочеткова (он получил его в ноябре). За три месяца войны иноагентами признали четверых ЛГБТ-активистов: руководительницу движения «Маяк» Регину Дзугкоеву, журналиста и видеоблогера Карена Шаиняна, психолога Марию Сабунаеву и ярославского общественника Ярослава Сироткина.

Пять из десяти «радужных» НКО, объявленных иноагентами, стали таковыми минувшей зимой, незадолго до ввода войск в Украину.

Доказать, что тенденция связана именно с войной, невозможно, так как неясно, чем руководствуется Минюст, распределяя «почётные звания» иноагентов, говорит Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова».

Однако цифры красноречивы: в 2021-м агентами объявили впятеро больше людей и организаций, чем в 2020-м – 133 против 29. За неполные пять месяцев нынешнего года власти назначили 63 иноагентов – больше, чем в 2018, 2019 и 2020-м вместе взятых.

Подготовка к спецоперации была планомерной и началась задолго до 24 февраля. Одной из её сторон было давление на все НКО, в том числе представляющие ЛГБТ, убеждён врач и ЛГБТ-активист Петр Воскресенский.

Не довольствуясь стигматизацией оппонентов (которая ещё не означает запрета на деятельность), власти ликвидируют ЛГБТ-организации и выдавливают их команды в эмиграцию.

В апреле суд ликвидировал благотворительный фонд «Сфера», что может стать опасным прецедентом.

По мнению Минюста, деятельность «Сферы» и всех ЛГБТ-сообществ «идёт вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала». Иными словами, в неуклонном снижении рождаемости виноваты ЛГБТ, а вовсе не государство.

К экстремизму, а теперь и «предательству родины», приравнивается не только правозащитная, но и почти что любая активность ЛГБТ-сообщества.

В апреле полиция Хабаровска сорвала встречу психологов, работающих с гомосексуалами. Сообщается, что одна из участниц мероприятия получила (видимо, от силовиков) эсэмэску: «Предательство Отечества всегда заканчивается печально для предателя. Пропаганда извращений и порнографии – тоже предательство».

Не дожидаясь запрета, целые коллективы НКО эмигрируют из страны, что может стать катастрофой для сообщества, особенно в провинции, отмечает Артём Лангенбург – журналист и ЛГБТ-активист из Санкт-Петербурга, недавно перебравшийся в Тбилиси.

«В регионах существование организаций, оказывающих юридическую и психологическую помощь – спасительный момент. Коммьюнити-центры были точками, где люди могли собраться и отвлечься от гомофобного давления. Сейчас они действуют полуподпольно или закрылись», – говорит он.

Петр Воскресенский осуждает российские ЛГБТ-организации за неэффективность и злоупотребления, но и он считает ситуацию опасной.

Поиски «пятой колонны», о необходимости очищения от которой в марте говорил Путин, будут усиливаться, и ЛГБТ-движение станет удобной мишенью.

«В худшем случае, может появиться уголовная (а не только административная, как сегодня – прим. ред.) статья за пропаганду. Тогда сообщество уйдет в подполье, и там, может быть, зародятся новые [более полезные, чем до сих пор] инициативы», – надеется собеседник.

Осложнит ли война судьбу пациентов с ВИЧ?

Среди ликвидированных НКО есть и помогающие ВИЧ-положительным людям, в том числе – из ЛГБТ-среды. Например, в декабре закрыли орловскую организацию «Феникс-плюс», причём сделано это было демонстративно, в день борьбы со СПИДом.

Кроме того, с началом войны пациентам угрожает нехватка лекарств, большая часть которых производится за границей.

Скорее всего, дефицит случился бы и без спецоперации, так как денег на закупку антиретровирусных препаратов государство выделяет всё меньше, в результате чего они доступны лишь 30% нуждающихся. Однако разрыв международных цепочек поставок может ухудшить ситуацию ещё больше.

После 24 февраля россияне всё чаще жалуются на отсутствие в аптеках тех или иных медикаментов или завышенные цены на них. Причина – ажиотажный спрос в первые недели войны, проблемы с логистикой и уход некоторых западных фармкомпаний с российского рынка.

«Санкции не распространяются на жизненно важные лекарства, но из-за разрушения логистических цепочек запасы на складах могут скоро закончиться: в Москве и Санкт-Петербурге – позже, в бедных регионах – раньше», – опасается Артём Лангенбург.

По мнению Петра Воскресенского, запасов должно хватить по крайней мере до осени, так как госзакупки делаются на длительный срок. Однако есть вероятность, что из-за сжатия бюджета государство урежет расходы или перейдёт на более дешёвые и менее эффективные аналоги.

Сохраняющиеся в России представления о ВИЧ как «справедливом наказании для гомосексуалистов и наркоманов» могут стать оправданием для подобной экономии. Тем более, что очередная эпидемическая угроза вдохнула новую жизнь в старые предрассудки.

Обезьянья оспа пробуждает ненависть

Очередным поводом к демонизации ЛГБТ стала эпидемия обезьяньей оспы (случаев заражения которой в России пока не зафиксировано).

Жёлтая пресса разжигает ненависть к гомосексуалам как предполагаемому источнику заразы. В частности, самый тиражный российский таблоид – «Комсомольская правда» – откликнулся на новость статьей под характерным заголовком: «Оспа обезьян: “Бич Божий” для гомосексуалистов планеты или биологическое оружие, вырвавшееся из секретных лабораторий США на Украине?».

Учитывая, что российские чиновники верят (или делают вид, что верят) в антинаучные бредни об «этническом оружии», а население ещё не оправилось от страха перед ковидом и вакцинацией, подобная риторика может стать опасной.

На днях Минобороны фактически обвинило США в том, что заболевание – результат утечки из секретных американских биолабораторий в Африке. Подобные теории заговора строили о происхождении практически всех эпидемий за последние полвека – от ВИЧ до COVID-19.

При этом, как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, 98% заболевших обезьяньей оспой – «мужчины нетрадиционной ориентации».

Авторитетные эксперты и ООН опровергают миф, что обезьянья оспа (заболевание, известное с 1950-х, но почти не выходившее за пределы Африки) поражает в основном геев и бисексуалов. Инфекция передается с любыми телесными жидкостями, главным образом – воздушно-капельным путем. Однако у Минобороны России – специфические представления о реальности.

От подобных заявлений – один шаг до признания гомосексуалов не только разносчиками чуждых ценностей, но и «биологическим оружием». Итогом может стать как небрежное отношение к санитарным нормам, если обезьянья оспа проникнет в страну (ВИЧ в свое время быстро распространился в СССР и РФ именно потому, что его долго считали болезнью гомосексуалов и прочих «маргинальных элементов», не угрожающей «нормальным» людям), так и новый виток дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-людей.