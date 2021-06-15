Россия: условия труда сделают безопаснее только на бумаге?

Правительственный законопроект обещает устранить избыточные затраты работодателей на охрану труда и, одновременно, усилить защиту работников от производственных рисков. Однако профсоюзы уверены: содержащаяся в документе новая редакция определения безопасных условий работы лишь ухудшит и без того непростую ситуацию с производственными травмами и профзаболеваниями.

Между тем СМИ регулярно сообщают о смертях на работе, а эксперты сомневаются в достоверности официальных данных о качестве рабочих мест и количестве несчастных случаев.

В чем суть поправок?

Проект изменений в Трудовой кодекс (ТК), касающихся охраны труда, чиновники, бизнес и профсоюзы обсуждали три года, отмечает руководитель правового департамента Конфедерации труда России (КТР) Олег Бабич. В начале года документ прошел первое чтение в Думе и 16 июня, вероятно, будет вынесен на второе.

Проект предлагает множество дополнений в ТК – в основном технических, и, по мнению Бабича, не противоречащих интересам трудящихся.

Камнем преткновения стал всего один пункт, дающий новое определение безопасным условиям труда.

Сегодня безвредными считаются рабочие места, где риски для здоровья (шум, вибрация, загазованность, физические нагрузки, инфекции и тому подобное) либо отсутствуют, либо не превышают нормы.

В этом случае условиям труда присваивают классы вредности 1 (оптимальные) или 2 (допустимые).

За вредную работу, соответствующую подклассам 3.1 – 3.4, сотрудники получают компенсации и льготы: прибавку жалования от 4% к окладу, дополнительный отпуск от семи дней, сокращенную рабочую неделю, досрочный выход на пенсию, традиционное молоко за вредность.

Опасный труд (высший, 4 класс условий труда) допускается лишь в случаях крайней нужды. Космонавтам или пожарным, рискующим на работе жизнью, положены все виды компенсаций.

Новый законопроект вносит оговорку: условия труда признаются безопасными, если вредные факторы отсутствуют или не выходят за рамки нормы с учетом применения средств индивидуальной и коллективной защиты: респираторов, касок, перчаток и тому подобного.

Критики возражают: даже лучшие средства индивидуальной защиты (СИЗ) не дают работнику стопроцентной гарантии от болезни или увечья.

«Допустим, вокруг тебя шум. Ты надел беруши, но не находишься в них всё время. Кто-то к тебе обращается; зазвонил телефон, и тебе надо беруши вынуть. Или возьмем освещенность. Тебе дали специальные очки, но, если надо что-то получше рассмотреть, ты их приподнимаешь. Кто-то будет это фиксировать? Конечно, нет. СИЗы не могут убрать полностью вредность. Это как взять черный хлеб и обсыпать сахарной пудрой. Он будет сладким, но белым не станет», -- убежден специалист по охране труда Игорь Темченко из Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация».

Того же мнения до сих пор придерживалось и государство. С помощью средств защиты работодатели могут понизить степень вредности на рабочих местах (ранее признанных вредными), но не устранить её, гласит приказ Минтруда.

Например, если без СИЗ условия труда соответствуют подклассу 3.3 (то есть чреваты профзаболеваниями легкой и средней тяжести), то после их применения уровень вредности может быть снижен до 3.2 (когда есть риск профзаболеваний в легкой форме). При этом, даже с использованием СИЗ, вредные условия труда нельзя признать нормальными, а опасные – менее опасными.

Одобрив поправку, думцы сделают подарок недобросовестным работодателям, убеждены собеседники Eurasianet.org.

«Разница между классами [вредности] -- не только в размере доплат. Это и резкое снижение тарифов на уплату взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Экономия на одном только фонде оплаты труда для работодателя – огромна. За такие деньги проще раздать взятки экспертам, проводящим специальную оценку условий труда (СОУТ). Это будет мотивировать работодателей к коррупции. Мы получим ситуацию, когда вредные условия труда будут признаваться нормальными, а люди не получат никаких компенсаций», -- полагает главный юрист Конфедерации труда России.

Гарантии под угрозой

Многие работодатели мечтают сбросить избыточные, по их мнению, обязательства по охране труда. Сделать это стало легче, когда в 2014-м на смену аттестации рабочих мест (АРМ) пришла СОУТ.

Новой процедуре соответствует новая методика расчета вредных воздействий. По мнению профсоюзов и некоторых экспертов, она не учитывает ряд факторов, раньше считавшихся источниками риска.

Например, травмобезопасность больше не подлежит оценке, а тяжесть и напряженность трудового процесса рассчитываются не для всех, а лишь для некоторых рабочих мест.

«Это может повлечь за собой снижение класса вредности условий труда без дополнительных затрат на мероприятия по улучшению условий труда», -- предупреждали исследователи Алина Петрова и Максим Кравченко.

Три года назад трудовой конфликт возник в авиакомпании «Россия». Работодатель провел спецоценку условий труда бортпроводников по новой методике, лишив их ряда льгот, существовавших с советских времен. Профсоюзы обвиняли компанию в необъективности и стремлении сэкономить на сотрудниках. Примеру последовали и другие авиаперевозчики.

С теми же проблемами столкнулись многие профессии, например, врачи. Если в 2012-м на компенсации за вредные и опасные условия труда имели право 68,5% горняков и 47% транспортников, то восемь лет спустя -- 55% и 34% соответственно, информировал Росстат.

21 мая в Таганроге отравились метаном и погибли одиннадцать рабочих, устранявших неполадки в очистных сооружениях. Источники «Газета.ру» называли возможными причинами трагедии отсутствие у коммунальщиков противогазов и газоизмерителей, а также изношенность самого коллектора.

Хотя работа в канализации смертельно опасна, условия труда рабочих таганрогского «Водоканала» по итогам СОУТ считаются всего лишь вредными. Класс вредности 3.2 дает им право на доплату, дополнительный отпуск и молоко.

О том, что новые поправки в ТК имеют целью «снижение избыточных затрат работодателей в сфере охраны труда» сказано в пояснительной записке к документу. Кроме того, они, возможно, позволят чиновникам заявить о новых успехах в борьбе за качество рабочих мест.

Насколько эффективна политика в сфере охраны труда?

Если верить госстатистике, условия труда в России неизменно улучшаются, а травмы и профзаболевания случаются всё реже.

В 2012-м во вредных или опасных условиях работали 32% трудящихся, то есть практически каждый третий; в 2018-м, по данным Минтруда, лишь каждый пятый.

От несчастных случаев на производстве в 2020-м пострадало 20,7 тыс. человек, вдвое меньше, чем в 2012-м. Девять лет назад на 10 тыс. работников приходилось 1,7 случая профзаболеваний, а в 2019-м – 1,03.

Чиновники полны оптимизма. «Мы находимся на уровне абсолютно передовых стран, таких как Германия (по количеству несчастных случаев с тяжелыми последствиями)», -- заявляла вице-премьер Ольга Голодец.

Однако некоторые эксперты ставят под сомнение достоверность подобных выводов.

Работодатели заинтересованы скрывать инциденты. Поэтому работников убеждают регистрировать травмы на производстве как бытовые. Еще сложнее доказать связь между ухудшением здоровья и работой, особенно если сотрудник официально не трудоустроен.

О том, что данные Росстата занижены, косвенно свидетельствует аномальное соотношение случаев смертельного и несмертельного травматизма.

В ЕС смертью заканчивается примерно один несчастный случай из тысячи, а в России, по данным за 2020 год, 43. На 100 тыс. работающих западноевропейцев приходится в среднем 1,77 погибших на рабочем месте, а на такое же количество россиян – 4,5.

Вероятно, это объясняется не только низкой в сравнении с Западом культурой труда, то и тем, что гибель работника на производстве сложнее списать на внешние обстоятельства, чем несмертельный инцидент (из-за чего летальные случаи лучше регистрируются).

С пересмотром определения безопасных условий официальная статистика, видимо, станет ещё более обнадеживающей, а контроль над, предположительно, безвредными предприятиями ослабнет (поскольку надзорные органы используют риск-ориентированный подход: меньше рисков, меньше проверок).

Однако ясности в вопросе о том, что происходит с работниками на самом деле, судя по всему, не прибавится.