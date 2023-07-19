Россия: учеба против диктатуры (часть 2)

Цель театра – не только рефлексия о социальных проблемах, но и прямое политическое действие. (Фото: Belarus Free Theatre, belarusfreetheatre.com/education)

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В первой части эссе мы рассказали о том, как работает гражданское образование и показали две стратегии, помогающие образованию не копировать устройство несправедливого общества, а, наоборот, преодолевать и переосмысливать его:

Стратегия первая : Деконструкция скрытого учебного плана

Стратегия вторая : Воображение альтернативного будущего.

Во второй части мы расскажем о третьей стратегии – взаимодействии гражданского образования, активизма и арт-среды.

Стратегия третья:

Гражданское образование, активизм и арт-среда

Еще одно измерение проектов гражданского образования, которое нам кажется важным, — их связь с искусством и активизмом.

Невербальные техники. Как мы уже говорили, опыт художников и активистов может обогатить образовательное пространство новыми подходами. К примеру, художественные практики позволяют осмыслять и преодолевать существующие представления и иерархии на невербальном уровне. Ведь не всегда эти иерархии можно проговорить, и не всегда проговаривание позволяет найти альтернативу.

Искусство расширяет диапазон воображения о будущем, включая в этот процесс реконструирования, например, тело, голос, эмоции, часто незаслуженно исключенные из образовательного процесса в угоду интеллектуальному познанию.

Совместная деятельность. Активизм также позволяет «привязывать» это воображение к конкретной деятельности здесь и сейчас. Наделяет обучающихся чувством агентности («я могу на что-то повлиять»). Открывает пространство для партисипаторной, совместной практики и солидарности, то есть возможность создавать совместно, объединяясь и делясь опытом с другими.

Выход за пределы привычных педагогических норм за счет творческого исследования – и само-исследования, практического влияния, совместного действия и не-интеллектуального познания расширяет инструментарий гражданского образования, возвращая ему потенциал трансформировать реальность.

Белорусский свободный театр

Пример того, как объединить в одном проекте образование, художественные и активистские практики, – Белорусский свободный театр (БСТ). Его создатели опираются на театральную практику самоисследования для того, чтобы противостоять диктатуре, поднимать на сцене острые социальные проблемы и «возвращать» голос тем, кого почти не слышно в современном беларуском обществе и за его пределами.

Новый спектакль театра «Постдетство» посвящен жизни беларуских и украинских подростков-беженцев. Он основан на историях учеников театральной школы «Свободный артист», которая работает в Варшаве и приглашает к себе подростков 14-17 лет из семей беженцев. Роли в спектакле исполняют студенты студии.

Спектакль совмещает в себе активистский, образовательный и художественный подходы.

Помимо театральных постановок, БСТ организует международную летнюю школу по методам артивизма, а также проводит кампании, посвященные экологии, неравенству и положению уязвимых групп. Участники театра лоббируют введение санкций против политиков, виновных в нарушениях прав человека.

То есть цель театра – не только рефлексия о социальных проблемах, но и прямое политическое действие. Театр неоднократно подвергался политическому давлению в родной Беларуси. Сейчас он зарегистрирован в Лондоне и дает представления по всему миру.

Сложности онлайн-обучения

Белорусский свободный театр, хотя и вынужден работать вне Беларуси, по большей части сфокусирован на офлайн обучении.

Многие российские проекты гражданского образования сегодня перемещаются онлайн, в том числе из желания сделать такое образование доступным для студентов как внутри России, так и для релоцировавшихся в другие страны, сократить пропасть между «уехавшими» и «оставшимися».

Онлайн-обучение усложняет связи с художниками, активистами и локальными сообществами. С одной стороны, само по себе построение устойчивого комьюнити онлайн проходит не столь естественно. Оно требует дополнительных усилий, например, планирования отдельных звонков исключительно для общения, создание чатов-«болталок» в соцсетях.

С другой стороны, онлайн-среда не позволяет случайно наткнуться на локальные группы так, как это случается в публичной библиотеке или галерее, где разные мероприятия проходят в соседних залах, и их обсуждают между собой сотрудники и постоянные посетители.

Работа на офлайн площадках позволяет выстраивать связь с городом, его материальностью, социальной средой. Это важно для гражданского образования и можно использовать как учебный инструмент. Онлайн-образование в этом смысле подвисает в асоциальной и нематериальной невесомости, дистанцируясь от общественных процессов. Но это противоречит основному принципу образования – активной включенности в социальную жизнь.

Опыт «Антиуниверситета»

Со всеми этими проблемами столкнулась одна из авторок этого материала в своей практике.

В 2019-21 годах она работала над проектом гражданского образования «Антиуниверситет». Когда началась пандемия, вместе с командой она была вынуждена переводить обучение из московских учреждений культуры в Zoom. Главный вывод: гражданское образование, перенесенное онлайн, требует куда больше осознанных, преднамеренных действий, которые позволят связать учебный процесс с реальностью за пределами образовательной институции. Создатели проекта должны делать постоянные – и повторяющиеся – попытки связать учебный процесс с миром за его пределами.

Например, приглашать гостей-спикеров (плюс онлайн-формата в том, что он позволяет звать спикеров со всего мира);

встраивать в свои инициативы опен-коллы и другие вовлекающие форматы, позволяющие больше узнать о невидимых сообществах.

Так, если курс посвящен правам женщин, можно сделать опен-колл среди сотрудников женских организаций и пригласить всех желающих выступить с докладами об их работе. Наконец, студентам можно давать задания, которые помогут восстановить связь с миром за пределами экрана компьютера. Например, на курсе по городскому активизму можно попросить учеников фотографировать определенные объекты в своем городе, делать интервью с местными деятелями – то есть постоянно «приносить» объекты физического в виртуальную классную комнату, расширяя границы последней.

«ВыДвижение»

Интересный пример совмещения активизма, политической деятельности и образования предложил новый российский проект «ВыДвижение». Он объединил на одной онлайн-площадке ученых и политиков (и ученых-политиков) для обсуждения демократии, идеологий, гендерного неравенства и будущего России.

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Перед российским гражданским образованием сегодня стоят вызовы, связанные в первую очередь с преодолением авторитаризма и изменением российского общества. Мы предложили три стратегии, которые могут помочь в решении этих задач.

Во-первых, это работа со скрытым учебным планом , которая позволяет критически взглянуть на нормы и иерархии, которые окружают студентов внутри и за пределами класса.

Во-вторых, мы предлагаем имплементировать в образование практики воображения альтернативного будущего . Они помогают сформировать собственную политическую позицию и субъектность, искать альтернативы существующим общественным институтам.

В-третьих, активное использование художественных и активистских практик в гражданском образовании позволяет задействовать воображение и включать в образовательный процесс эмоции и тело, не ограничиваясь исключительно отвлеченным интеллектуальным познанием. Также можно включить в образование практики непосредственно гражданского действия.

Как именно эти стратегии реализовывать в онлайн среде? Ведь многие российские гражданские проекты переформатированы в онлайн. Такое образование требует активной включенности в социальную жизнь, что сложно реализовать в цифровом контексте.

Создателям гражданских образовательных проектов в таких условиях приходится перепридумывать стратегии взаимодействия внутри распределенных сообществ, возвращая их в локальный контекст.

Мы считаем, что опираясь на предложенные стратегии, гражданское образование может стать одной из сил, которая позволит российскому обществу выйти из замкнутого круга насилия и воспроизводства несправедливого порядка.