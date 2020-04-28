Россия: ученые и юристы ждут всплеска разводов после снятия карантина

После отмены режима самоизоляции, введенного в конце марта, в стране может произойти увеличение количества разводов. Такой прогноз делают различные исследователи и другие специалисты.

«Такой феномен есть. Например, муж и жена оказываются на плоту, несколько дней проводят вдвоем, выживают, их спасают, и потом они расстаются, — сказал РИА «Новости» профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев (занимается в том числе исследованиями по психологии). — [В самоизоляции] всплывают негативные моменты, на которые раньше супруги не обращали внимания».

Аналогичного мнения придерживается доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Екатерина Огарева. В разговоре с агентством Regnum она говорит о семьях Петербурга, но, по всей видимости, это может коснуться жителей всей страны.

«Не исключено, что часть петербургских семей придет к выводу расторгнуть брак… В условиях самоизоляции, конечно же, повышается интенсивность коммуникации внутри семьи, между партнерами. И если в привычной для нас жизни мы могли «убежать» от своих проблем, то сегодня многие пары оказываются наедине с собой и теми вопросами, которые ранее существовали в латентном состоянии, а сейчас вышли на поверхность».

О риске разводов в России также говорит адвокат Сергей Жорин, который занимается бракоразводными процессами публичных людей и звезд шоу-бизнеса.

«Многие не ходят на работу сейчас, начинают злоупотреблять алкоголем. На этой почве возникают конфликты», — заявил он изданию National News.

Количество разводов зависит от многих факторов, среди которых уровень жизни семьи. Сильнее всего риск разводов может коснуться бедных слоев населения, особенно если в таких семьях кто-то лишится работы или дохода, что приведет к стрессам и увеличит трудности, сказала РИА «Новости» психотерапевт и сексолог, сооснователь московской клиники Mental Health Center Амина Назаралиева.

«Пары с высокой удовлетворенностью, с высоким качеством сексуальной жизни, с наличием пространства и отдельных комнат для всех членов семьи, со стабильной работой или сбережениями — такая пара, скорее всего, хорошо переживет карантин… Другие пары, где очень высокий уровень стресса, бедность, где все друг у друга на головах сидят, где единственный кормилец потерял работу, где постоянные ссоры, страх, беспокойство за будущее и сексуальная неудовлетворенность, то у них, скорей всего, все будет сильно хуже», — считает она.

Таким образом, говорит она, режим самоизоляции может послужить укреплению отношений в одних семьях и разрушению — в других.

Однако статистика указывает на то, что экономические трудности сами по себе не обязательно приводят к разрушению семей. В России на протяжении последних 15 лет ежегодно регистрируется 600-700 тыс. разводов, следует из данных Единой межрегиональной информационно статистической системы. Несмотря на ухудшение уровня жизни после начала кризиса в 2014 году, число разводов колебалось незначительно как в абсолютном выражении, так и в очищенном от изменения численности населения (в расчете на 1 тыс. человек). Схожая картина наблюдалась и во время кризиса, начавшегося в 2008 году.

Между тем вспышка разводов официально зафиксирована в Китае. В целом по стране наблюдается «значительный рост» их числа, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на китайские бюро регистрации браков (конкретных цифр не приводится). В частности, тенденция наблюдается в городах Дачжоу, Фучжоу, Сиань и других.

«Молодые люди проводят много времени дома. Они склонны к разборкам из-за всяких мелочей, после которых бегут подавать на развод», — приводит издание слова одного из чиновников. В некоторых регистрационных бюро из-за наплыва клиентов сотрудникам «некогда было выпить стакан воды», пишет Bloomberg со ссылкой на отчет китайских властей. Адвокат в сфере разводов из Шанхая Стив Ли сказал агентству, что с середины марта, когда в городе ослабили карантин, количество клиентов у него выросло на 25%.

«Тот конфликт, который в паре уже присутствовал, он просто вскрывается и начинает с большей силой влиять на пару… Они вынуждены опять друг с другом находиться вместе. Если у них до этого были сложности в отношениях, они становятся еще рельефнее, яснее и ярче», — цитирует телеканал RTVI преподавателя МГУ и клинического психолога Дмитрия Архипова.

Рост числа разводов не исключен и в других странах после снятия карантина, сообщает таблоид Mirror со ссылкой адвокатов из Великобритании, специализирующихся на браках и разводах.

«Пик [бракоразводных процессов] у нас обычно приходится на время после летних отпусков и периода рождественских праздников, когда люди проводят вместе много времени, — сказала одна из ведущих британских «брачных» юристов. – Можно только представить, что будет теперь, когда семьи заперты в своих домах на протяжении столь долгого времени».