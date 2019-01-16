Россия: у граждан растет интерес к финансовому рынку

Растет интерес россиян к заработку на финансовом рынке. Одна из причин — низкая прибыльность банковских вкладов. Люди начинают обращать внимание на более прибыльные инструменты.

Однако в целом доля физлиц на финансовом рынке по-прежнему низкая — чуть более процента населения. Эксперты объясняют это недостатком знаний, негативным опытом у части граждан, непредсказуемостью самого финансового рынка.

Резких перемен не ожидается, поскольку у большинства россиян нет сбережений, которые можно было бы куда-то вложить. Кроме того, доверие к банкам по-прежнему высокое, несмотря на низкую доходность депозитов, и многие продолжают нести деньги туда.

Почему граждане интересуются финансовым рынком

«Во многом этот процесс происходит из-за невысокой доходности привычных банковских вкладов. Люди по-прежнему оценивают инфляцию вблизи 10% и считают, что доходности в 5% [которую обеспечивают вклады] явно недостаточно для покрытия роста стоимости товаров и услуг», — объясняет Eurasianet.org аналитик FxPro Александр Купцикевич.

С ним соглашается старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб: «Основной традиционный способ участия физических лиц на финансовом рынке — банковский депозит — становится менее прибыльным, доходы по нему уже с трудом покрывают инфляцию».

Еще одна из причин — увеличение рисков при вкладах в частные банки. «Депозиты в банках перестали считаться надежным средством вложения денег. Череда крупных банкротств в последние несколько лет снизила доверие к частным банкам и повысила доверие к государственным банкам, однако государственные банки не предлагают сколько-нибудь выгодных условий вложений. Отсюда поиск более высокой доходности», — объясняет Eurasianet.org аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Статистика подтверждает, что значительная часть россиян недовольна доходностью банковских вкладов. В опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 2017 года 39% респондентов отметили, что вклады в банках — это невыгодный способ вложения денег, и лишь 37% сказали, что выгодный.

Другая причина роста интереса — в снижении «входной планки» на финансовый рынок. «Теперь стать инвестором или трейдером можно, имея не десятки тысяч долларов, а всего лишь десятки тысяч рублей», — отмечает Александр Купцикевич. По словам Вадима Иосуба, это привлекло на финансовый рынок россиян с малыми доходами.

Один процент населения

Однако в целом интерес россиян к финансовому рынку по-прежнему очень маленький, но цифры растут. По данным Московской биржи, в ноябре 2018 года в системе торгов было зарегистрировано 1,8 млн уникальных клиентов-физлиц. Это 1,2% от всего населения России. Впрочем, в октябре 2013 года было всего 876 тыс. уникальных клиентов-физлиц.

Низкую вовлеченность физлиц эксперты объясняют разными причинами. «Определенный консерватизм и недостаток финансовой грамотности, плюс боязнь рисков — все это, конечно же, сдерживает рост числа людей, готовых вложить часть своих средств на финансовые рынки», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

По мнению Александра Купцикевича, на это также влияют устойчивые представления о том, что все это мошенничество, негативный опыт из прошлого и изменения на финансовом рынке.

«Многие заинтересованные в инвестициях люди обожглись в предыдущие рыночные спады (в 2008-2009, 2011 и 2017 годах). Каждый такой спад уменьшал число инвесторов и сокращал ряды компаний, которые предоставляли достойные инвестиционные продукты. Нельзя также обойти стороной и регуляцию: она стала более жесткой. Настолько, что многие игроки попросту предпочли уйти с рынка. Другие компании были закрыты, что происходило вместе с активной консолидацией банковского сектора», — добавляет аналитик FxPro.

На чем и сколько зарабатывают частные инвесторы

Два частных инвестора поделились с Eurasianet.org своим личным опытом.

Игорь Файнман инвестирует более 10 лет. «В основном в мою зону интересов входят дивидендный трейдинг [покупка и продажа акций с целью получения дивидендов], облигации [как ОФЗ, так и высокодоходные], золото, валюта [в основном доллары] и ряд ETF [иностранные биржевые инвестиционные фонды]. Прибыльность меняется ежегодно, но последние семь лет общая доходность по инвестиционному портфелю составляет не ниже 18% годовых», — рассказывает он.

Ирина Ахмадуллина на финансовом рынке не так давно, зарабатывает на этом, находясь в декрете. «Я выбираю ОФЗ, облигации публичных компаний, акции компаний, чья стабильность не вызывает сомнений. Мой портфель сейчас можно охарактеризовать как защитный. Хочу защитить капитал от инфляции и других шоков. Моя доходность в 11,5% может показаться низкой, но я мама 11-месячного малыша, поэтому инвестициям уделяю максимум 1 час в неделю. На мой взгляд, это весьма неплохая доходность при моих трудозатратах. Сейчас я слежу активнее за рынком, чтобы диверсифицировать портфель активами для роста доходности. Цель — увеличить доходность по портфелю до 30%, не увеличивая при этом временные затраты на анализ компаний и рынка», — говорит собеседница издания.

«Акции, облигации, различные индексные фонды, валюта, — перечисляет Александр Купцикевич финансовые инструменты, которыми часто пользуются физлица. — CFD [контракты на разницу цен] также входят в число популярных инструментов у частных инвесторов».

«Среди частных лиц наиболее популярны торговля акциями или инвестиции в портфели облигаций с коротким сроком до погашения. Горизонт инвестирования, как правило, два-три года. Редко пять лет. И очень мало кто планирует инвестиции на регулярной основе», — рассказывает Дмитрий Голубовский.

Сейчас не время для риска

По мнению доцента Департамента социологии ВШЭ Дениса Стребкова, сейчас, в условиях экономической нестабильности, не стоит усиленно вовлекать частных лиц на финансовый рынок.

«В настоящий момент, пока ситуация нестабильная, нет долгосрочного повышающего тренда, когда акции туда-сюда болтаются, мне кажется, только профессионалы здесь могут заработать, а новички, скорее всего, проиграют. Это может сопровождаться какими-то недовольствами со стороны населения, волнениями. Это сейчас не нужно. Они [новички] действуют опрометчиво и, конечно, чаще всего проигрывают», — говорит Eurasianet.org эксперт.

По его словам, десять лет назад ситуация была иной. «Фондовый рынок рос на протяжении 4-5 лет, и можно было просто купить акции и ждать на берегу, ничего не делать, сейчас людям нужна более серьезная подготовка», — отмечает он.

У россиян просто нет денег

Несмотря на рост интереса, эксперты не ожидают значительного увеличения доли физлиц на финансовом рынке. Одна из причин — отсутствие сбережений у большинства россиян.

В опросе ФОМ в октябре 2018 года 65% респондентов заявили, что у них нет накоплений (33% сказали, что есть). Под сбережениями люди подразумевали сумму в среднем от 399 тыс. руб.

У россиян есть желание копить, но большинству сделать это не удается, потому что деньги уходят на текущие расходы. В октябре 53% респондентов ФОМ заявили, что свободные деньги лучше «откладывать, беречь». При этом 74% ответили, что им не удалось отложить денег за последний месяц после затрат на текущие нужды. Также 55% опрошенных сказали, что им приходилось в последние три месяца экономить на товарах, продуктах и услугах.

Куда россияне вкладывают деньги

Жители России, имеющие свободные деньги, вероятно и дальше будут использовать традиционные способы вложения средств.

В сентябре 2017 года респонденты ВЦИОМ в качестве самых надежных способов вложения денег выбрали покупку недвижимости (46%), счет в банке (29%), хранение денег в рублях в наличном виде (17%), а также покупку золота и драгоценностей (14%). Варианты «покупка иностранной валюты и хранение ее в наличном виде» (10%), «покупка акций предприятий» (7%), «вклады в пенсионные фонды» (5%) оказались самыми не популярными.