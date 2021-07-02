Россия: у экономики нет шансов на рост

Дайджест ключевых событий в экономике в июне 2021 года.

В июне в Петербурге прошел крупнейший в стране экономический форум и состоялась встреча президентов США и России. Оба события запомнились попыткой «достучаться» до российских властей. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова заявила о непонимании чиновниками того, что действительно нужно бизнесу: прибыльность и безопасность. О том, что нарушение международных норм и преследование предпринимателей негативно скажется на торговых отношениях России с другими странами, предупредил и президент США Джо Байден.

Международные агентства прогнозируют замедление экономики в России начиная с 2022 года. Одна из причин – неблагоприятный деловой климат из-за коррупции и несоблюдения правовых норм.

Между тем, инфляция продолжает обесценивать доходы граждан и расходы бюджета. Инфраструктурные стройки дорожают из-за роста цен на металлы. В правительстве решили, что металлурги должны делиться сверхприбылью с государством и ввели экспортные пошлины.

Россияне распродают взятые в ипотеку квартиры, так как не могут оплачивать кредиты. Но создают ажиотаж при покупке туров в Турцию, авиасообщение с которой открыли в июне. Туда можно ехать без прививки от коронавируса. На курорты Краснодарского края пустят только вакцинированных граждан.

ПМЭФ-2021: инвестиции и заявления

Основным экономическим событием июня стал Петербургский международный экономический форум. По данным оргкомитета, его посетили 13,5 тыс. участников из 141 страны мира. Программа включала больше 170 мероприятий. Было подписано более 890 соглашений о сотрудничестве и инвестициях на сумму 4,267 трлн рублей. Среди них — строительство инфраструктурных проектов, курортных комплексов и парков развлечений, перерабатывающих предприятий, разработка крупных месторождений. 110 соглашений подписано в сфере высоких технологий.

Выступая на пленарном заседании, президент Владимир Путин, кроме общих слов, заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года и освобождении предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей от уплаты НДС. Кроме этого, он предложил вакцинировать желающих иностранцев российскими препаратами.

Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал отказ от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас его доля составляет 35% и будет снижена до нуля в течение месяца за счет увеличения вложений в евро, юань и золото.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов объявил о том, что в скором времени будет повышен экологический сбор с производителей практически любой упаковки.

Инвестиции требуют соблюдения международных норм

Основным политическим событием июня была встреча президентов России и США. Говорили о проблемах безопасности, геополитических противоречиях, соблюдении международных законов и прав человека. Валюты практически не отреагировали на встречу, хотя оба президента достаточно сдержанно, но в целом позитивно оценили ее итоги.

Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи сказал, что если Россия продолжит нарушать международные нормы, то другие страны не будут вести с ней торговые отношения и инвестировать в ее экономику. Также, по словам Байдена, он посоветовал прекратить преследование главы фонда Barring Vostok Майкла Калви, если Путин хочет, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию.

«Вы меня из СИЗО потом вытащите?»

Самым запоминающимся на ПМЭФ-2021 стало выступление основательницы сети семейный кафе «АндерСон», общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой. Представления чиновников о том, что нужно бизнесу, расходятся с реальными потребностями предпринимателей, заявила она. Бизнесу нужно всего две вещи — прибыльность и безопасность. «Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть — цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет», — сказала Татулова.

По ее словам, бизнесу не нужны форумы и институты поддержки, на которые тратится столько же денег, сколько на весь сектор МСБ. Любые действия государства приводят только к усложнению работы предпринимателей, считает омбудсмен. «Я не разделяю восторгов по поводу объявленного двукратного снижения страховых взносов. Давайте по-честному, не было никакого двукратного снижения. Это на бумаге оно есть», — сказала она. По ее словам, в 2020 году Росреестр увеличил пошлины за регистрацию дополнительных договоров аренды в 22 раза.

В середине своей речи Анастасия Татулова обратилась в бизнес-омбудсмену Борису Титову: «Вы меня из СИЗО потом вытащите? Я сейчас говорю лишнего немножко». «Мы по экономическим вопросам. Не могу обещать», — ответил Титов.

Снижение инфляции передвинули на год

Целевой показатель инфляции в 4% можно достичь во втором полугодии 2022 года, говорится в аналитическом комментарии Центробанка. В январе ведомство прогнозировало рост потребительских цен на 3,5-4% по итогам текущего года. Сейчас аналитики ожидают инфляцию в 4,8-5% в 2021 году. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий и населения, сообщает Центробанк. Причина такого положения дел называет мировые рынки, где также заметно подорожание многих товаров, а также восстановившийся потребительский спрос, который опережает предложение.

Однако главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин не согласен с таким объяснением. «Никакого резкого всплеска спроса по официальной статистике у нас в стране не наблюдается. И в первом квартале 2021 года российская экономика падала к первому кварталу 2020-го», – сказал он в интервью «Ъ FM».

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что разгон инфляции обесценивает зарплаты, социальные выплаты. Необходимо отходить от мягкой бюджетной и кредитно-денежной политики, и чем быстрее – тем лучше, считает он. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокая инфляция может помешать экономическому росту. По ее словам, сейчас происходит не ужесточение, а возврат к нейтральной денежно-кредитной политике. Она июльском заседании ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки на величину от 25 до 100 базисных пунктов. Сначала года ведомство трижды повышала ее. Сейчас ключевая ставка составляет 5,5%.

У металлургов заберут часть прибылей

С 1 августа правительство России вводит пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Министр экономического развития Максим Решетников объяснил это тем, что из-за роста мировых цен на металлы российские компании получают сверхприбыли. А из-за подорожания продукции на внутреннем рынке сильно дорожает строительство инфраструктурных и социальных объектов, а также проектов в области гособоронзаказа.

По информации министра, за 5 месяцев 2021 года экспортные цены на черные металлы выросли на 30%, на цветные – на 50%. При этом в другие страны вывозится до 40% металлопродукции. Растут и объёмы экспорта: за январь-апрель 2021 года они увеличились на 12,9%. Таким образом, металлурги получают сверхприбыли, считает Решетников: за первый квартал этого года они заработали в 3,5 раза больше, чем за аналогичные периоды предыдущих лет.

Пошлины он назвал временной мерой – предварительно они введены до конца 2021 года. А пока чиновники придумают постоянный механизм, который «позволит аккумулировать часть прибыли» экспортеров металлов. Пошлина коснется широкой номенклатуры продукции и будет состоять из двух частей – базовой ставки 15% и специфической, которая будет зависеть от стоимости тонны продукции.

Владимир Потанин, глава «Норникеля», отметил, что введение пошлин и дополнительных налогов сделает российские металлургические компании менее конкурентоспособными на мировом рынке, цитирует бизнесмена РБК.

Экономика замедляется

Агентство Moody's сохранила рейтинг России на уровне Baa3 (самая низкая инвестиционная категория), отметив, что в 2020 году экономика упала на 3% – меньше, чем во многих странах G20. Однако дальнейший рост будет ограниченным – не более 1,5-2% в год, считают аналитики. Низкими останутся инвестиции, потому что коррупция и проблемы с обеспечением правовых норм негативно влияют на деловой климат в стране. Кроме этого, риски санкций ограничивают поступление иностранных инвестиций. Роль государства в экономике будет возрастать, из-за того, что во время пандемии сильно пострадал малый и средний бизнес, который обеспечивает развитие частного сектора. Тормозит экономический рост также демографическая проблема – снижение доли трудоспособной молодежи.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по российскому ВВП в 2021 году с 3,3% (оценка марта этого года) до 3,7%. По версии агентства, в 2022 году экономика вырастет на 2,7%, а в 2023 году рост замедлится до 2,1%. Инфляция по итогам текущего года составит 5,1%, а с 2022 года приблизится к 4,2%. Ключевая ставка на конец года составит 5,75%, прогнозирует Fitch, а затем будет немного снижена. Курс национальной валюты, по оценке экспертов агентства, в 2021-2023 года стабилизируется на уровне 73-72 рубля за доллар.

Люди продают кредитные квартиры

В июне 2021 года на 20% выросло количество выставленных на продажу квартир с обременением. Это объекты, находящиеся в залоге у банка, купленные с привлечением средств материнского капитала или арестованные за неплатежи по кредиту. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Такая ситуация объясняется падением доходов населения. В прошлом году многие потеряли работу или стали получать меньшую зарплату, что сказалось на их возможности оплачивать ипотеку. В прошлом году наблюдался ажиотажный спрос на жилищные кредиты, а ситуация с доходами населения продолжает ухудшаться. Поэтому доля выставленных на продажу квартир с обременением будет расти, считают эксперты.

«Свое» море закрыли для непривитых, открыли турецкое

Гостиницы Краснодарского края с 1 июля могут принимать на отдых только тех туристов, которые предоставят отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о прививке. С 1 августа доступ на курорты будет закрыт для всех, кто не сделал прививку. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Турпоток на юг страны может сократиться на 80%, передает РБК со ссылкой на представителей туротрасли. При этом уровень продаж туров на лето и первый месяц осени достигал 80%. Ассоциация туроператоров России сообщила о «шквале» заявок на аннуляцию туров после сообщения об ограничениях.

Российский союз туриндустрии заявил, что летний сезон, который обещал быть одним из наиболее успешных (из-за ограничений зарубежных поездок), находится под угрозой срыва.

Параллельно с этим с 22 июня возобновлено авиасообщение с Турцией. Туры в эту страну сразу подорожали минимум на 20% на фоне ажиотажного спроса. При этом турецкие отели цены не поднимали, а стоимость туров увеличивают туроператоры. По словам участников рынка, опрошенных РБК, стоимость отдыха на российских курортах выше, чем аналогичный по сроку отпуск в Турции вместе с перелетом. При этом турецкие отели предлагают полноценную систему «все включено», а в российских гостиницах, как правило, она более урезанная.