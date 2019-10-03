Россия: фестиваль мигрантов отменили по неизвестным причинам

Фестиваль «Посольство» — совместный проект московской творческой интеллигенции и представителей центральноазиатских диаспор — должен был состояться 18 августа в парке «Фили» Москвы. За несколько дней до начала фестиваля было объявлено, что он переносится «по техническим причинам», но «будет проведен в парке позднее, ориентировочно – в сентябре».

По словам кураторов, фактически перенос означает отмену. Действительно, в сентябре мероприятие организовать тоже не удалось, и шансы на его проведение в этом году более чем призрачные.

По мнению кураторов, массовое скопление мигрантов в охваченной протестами Москве могло встревожить власти и организаторов.

«Посольство» должно было стать общегородским массовым мероприятием, объединяющим разные национальности и помогающим мигрантам выйти из культурной изоляции. По мнению знакомых с жизнью мигрантов людей, уроженцы Центральной Азии нередко плохо интегрированы в российское общество, а правительство уделяет этой теме недостаточно внимания.

Кому не понравился фестиваль

Организатор фестиваля, культурный фонд V-A-C, одним из создателей которого является акционер «Новатэка» Леонид Михельсон, объяснил перенос фестиваля на неопределенный срок запоздалым согласованием мероприятия в МВД, что не позволило учредителям выделить необходимые средства.

В разговоре с Eurasianet.org представитель V-A-C подчеркнул, что в фонде не получали сигналов, свидетельствующих о какой-либо цензуре. Однако кураторы фестиваля говорят о целенаправленной кампании по его дискредитации.

Программа несостоявшегося праздника включает посвященные жизни мигрантов выступления музыкальных и театральных коллективов, поэтов, ученых и правозащитников.

«Мы решили сконцентрироваться не столько на этнографическом аспекте, сколько на взаимодействиях и сотрудничестве. Организовали поэтическую мастерскую, куда пригласили людей, пишущих в Москве на языках Центральной Азии. Приходили начинающие и опытные поэты и поэтессы. Многим было сложно прийти из-за напряженного рабочего графика. Музыкальная мастерская подготовила общую программу [выступлений] музыкантов разных национальностей. Планировались дискуссии ученых. Одна из тем — обсуждение наследия советского интернационализма, другая — восприятие мигрантов в СМИ, для журналистов. Предполагалась презентация брошюры [профсоюза] "Новопроф" [о правах] трудовых мигрантов», — рассказывает один из кураторов проекта, поэт, издатель, переводчик и солист группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев.

Несмотря на гуманитарную направленность фестиваля, инициатива вызвала негодование в определенных кругах. «Создают уличную армию… подкачанных ребят из подпольных бойцовских клубов для среднеазиатов», — утверждалось в посвященном театру телеграм-канале «Закулиска».

Телеграм-канал Cultras, посвященный культуре, описал планируемый фестиваль в следующих выражениях: «По замыслу организаторов, в "Филях" соберутся новые хозяева… [чтобы] противостоять нашему с вами "колониальному подчинению" и формировать нашу "транснациональную идентичность"».

Возможно, недовольство фестивалем могло быть связано с политической деятельностью Кирилла Медведева и его группы «Аркадий Коц», которая часто выступает с песнями протестной направленности, например, против строительства мусорного полигона в Архангельской области.

Противников этнокультурного многообразия, вероятно, также пугает успех предшественника «Посольства» — фестиваля таджикской и памирской культур «Памир-Москва», состоявшегося в июне 2017 года в Музее Москвы. По оценке Медведева, его посетили 5 тыс. москвичей разного этнического происхождения (по данным СМИ, около 3,5 тыс.).

«Посольство» должно было пройти при поддержке не только таджикской, но и кыргызской, и узбекской диаспор, что обещало еще большую массовость. Как предполагает Медведев, вероятное скопление мигрантов в столице, с июля охваченной гражданскими протестами, могло встревожить власти и спонсоров фестиваля.

«Скорее всего, [«Посольство»] отменили из-за напряженной ситуации в Москве. Ставка на мигрантскую аудиторию и [возможная] массовость фестиваля в новинку для [культурного фонда] V-A-C. Возможно, там испугались… что произойдет какая-то провокация, а они понесут юридическую и материальную ответственность», — говорит собеседник.

Мигранты в Москве находятся в культурной изоляции

Среди мигрантов немало людей, занимающихся искусством, однако они слабо включены в культурную жизнь современной Москвы.

По словам поэтессы Жанны Сабаевой, литературный клуб «Московские напевы» объединяет около тысячи литераторов из стран Центральной Азии, в основном живущих в Москве и Подмосковье. Помощь им оказывает Союз писателей Кыргызстана, диаспоры и некоторые российские коллеги. Однако тиражи книг на русском и центральноазиатских языках, выпускаемых клубом, не превышают нескольких сотен экземпляров. В магазины они не поступают, распространяясь внутри диаспор.

«Мы собираем деньги и выпускаем сборники на собственные средства. Среди наших авторов, пишущих на русском и киргизском языках, много нуждающихся. Они не могут издать свои произведения. Мы работаем и живем, не имея помещения. До прошлого года авторские вечера проходили в кафе и ресторанах, но это требовало больших денег. Сейчас мы обращаемся в ресурсные центры [мэрии]. Хотелось бы получать больше поддержки со стороны московского правительства и префектур», — говорит Сабаева.

Хотя многих москвичей привлекает традиционная культура народов Центральной Азии, немногие деятели искусства из этого региона добиваются известности за пределами диаспоры. Идея фестиваля «Памир-Москва» зародилась после выхода документального фильма Анны Моисеенко «Песни Абдула» о судьбе таджикского музыканта Абдумамада Бекмамадова.

В 1980-е годы он с группой фольклорной памирской музыки гастролировал по всему СССР, а после его распада был вынужден работать в Москве то строителем, то грузчиком. В 2012 году Бекмамадов сыграл в документальном спектакле «Акын-опера» московского Театра.doc и получил премию «Золотая маска». Сегодня ансамбль Бекмамадова «Нур/Эхо Памира» записывает альбомы и выступает вместе с российскими группами.

«История Абдумамада — яркая и уникальная. Но таких людей немного. Обычно люди, сделавшие успешную карьеру, отдаляются [от соотечественников]. Успех [фестиваля "Памир-Москва"] был в том, что удалось вывести большую памирскую аудиторию на [уровень], выходящий за рамки обычного формата, в котором диаспоры проводят свои [культурные] события, — закрытого, рассчитанного на своих», — объясняет Кирилл Медведев.

Несмотря на это, родившиеся в Центральной Азии жители столицы России испытывают изоляцию и культурный голод.

«Москва — мультикультурный город, но культурам этнических меньшинств здесь уделяют мало внимания», — считает живущий в Москве Валиджон Ахмедов, менеджер одной из европейских компаний.

«В Вашингтоне, где я жил раньше, каждую субботу при содействии мэрии проходили фестивали разных сообществ: греческого, армянского, афганского, сирийского… В Москве подобные события редки и часто проходят незаметно даже для самих сообществ. Обычно их организуют общественные организации. [Общегородских] фестивалей уровня "Посольства" не проводит никто, это уникальная инициатива», — говорит он.