Россия: фондовый рынок переживает кризис длиною в Путина

Почти весь период правления Владимира Путина капитализация ключевых российских компаний не растёт, а фондовый рынок пребывает в кризисе, констатируют специалисты РАНХиГС в своём исследовании.

Исключением стали лишь пять «тучных» лет, с 2003 по 2008-й, когда нефть дорожала рекордными темпами, а отношения Москвы с соседями и Западом еще не переросли в геополитическое противостояние.

Остальное время индекс РТС (индикатор, показывающий, насколько подорожали акции крупнейших российских компаний к уровню 1995 года, принятому за 100) либо падал, либо «вставал с колен», следуя за крутыми поворотами внешнеполитического курса Кремля и перепадами цен на энергоресурсы.

В результате российские акции сегодня стоят примерно столько же, сколько в январе 2006 года (для сравнения, индекс S&P 500, отражающий суммарную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний, торгуемых на фондовых биржах США, за это время вырос примерно на 340%, несмотря на Великую рецессию, пандемию COVID-19 и прочие трудности).

В итоге Россия, позиционирующая себя как «островок стабильности в океане турбулентности», превратилась в высокорисковый рынок, сулящий барыши спекулянтам, но не внушающий доверия долгосрочным инвесторам.

Кризис как норма

Описывая долгосрочные тренды на российском финансовом рынке, эксперты РАНХиГС взяли на вооружение концепцию «черной индейки», сформулированную экономистами из США и Канады – Лоуренсом Сигелем и Полом Капланом.

Первый доказывал ошибочность представления о мировом финансовом кризисе 2008 года как следствии невероятного стечения обстоятельств. Речь идёт не об экстраординарном происшествии, предвидеть которое было невозможно («черном лебеде»), а, скорее, о «черной индейке» – тривиальном событии, имевшем множество прецедентов в прошлом, но возможность которого старательно игнорировали.

Второй проанализировал изменения доходности американского фондового рынка за полтора столетия и сделал вывод о том, что, наряду с периодами роста, он пережил немало более или менее продолжительных спадов, повторявшихся в среднем каждые девять лет. Пять глубочайших из них, включая Великую депрессию, занимали по десятилетию; более мелкие продолжались год или два.

Точкой отсчета кризисов экономисты считают падение цен на акции, а выходом из него – восстановление котировок на предкризисном уровне.

Таким образом, утверждают Сигель и Каплан, многие национальные рынки капитала живут в состоянии кризиса в течение значительной части своей истории, и инвесторы должны учитывать не только риск волатильности (краткосрочных колебаний цен на активы или товары), но и существование депрессивных рынков.

Как российский рынок впал в депрессию?

Если применить концепцию «индеек» к России, окажется, что её финансовый рынок находится в нескончаемом кризисе последние четырнадцать лет – больше, чем экономика США в какой-либо из периодов упадка. Динамика индекса РТС служит наглядным подтверждением тезиса.

Было лишь два периода, когда индикатор демонстрировал абсолютный рост (1995-1997-й и 2003-2008), и четыре волны финансового кризиса, когда он либо падал, либо выбирался из очередной «ямы».

В течение первой из них (1997-2003) котировки рухнули на 91% – с 571 до 39 пунктов – под влиянием азиатского кризиса, низких цен на энергоносители и объявленного правительством дефолта.

Восстановившись в 2003-м, фондовый индекс стремительно взмыл ввысь, чему способствовали война в Ираке и высокий спрос на нефть в мире, взвинтивший цены на топливо с $30 до $143 за баррель. В июне 2008-го показатель достиг максимума: 2500 пунктов (то есть важнейшие компании стоили в 25 раз больше, чем в 1996-м), после чего рухнул до 540.

Из этой «пропасти» рынок не выбрался до сих пор: по состоянию на 23 февраля 2022 года акции флагманов российской экономики стоят на 50% дешевле, чем на историческом пике, и примерно столько же, сколько в январе 2006-го.

Внутри этого большого цикла не было недостатка в «черных индейках» поменьше. Переломный 2014-й стоил крупнейшим российским корпорациям почти половины их рыночной капитализации, которая вернулась к предкрымскому уровню лишь накануне пандемии, в феврале 2020-го.

Коронокризис уронил индекс РТС на 31%, но на этот раз рынок сравнительно быстро оправился. В прошлом году он зарекомендовал себя как «один из самых доходных и волатильных в мире», пишут аналитики РАНХиГС. Благодаря благоприятной конъюнктуре на нефтегазовом рынке годовой прирост составил 15%.

Однако усилившаяся в новом году угроза вторжения в Украину спровоцировала новые потрясения, масштаб которых сравнивают с последствиями паники в первые месяцы пандемии.

На фоне бесплодных переговоров «Россия-НАТО» в двадцатых числах января индекс РТС упал на 21%.

Эскалация на Донбассе после 16 февраля ухудшила ситуацию еще сильнее. День, когда Кремль признал самопровозглашенные «народные республики» (21 февраля), стал, по характеристике «Интерфакса», новым черным понедельником для фондового рынка – индекс РТС обвалился на 13,2%.

Такого головокружительного падения биржа не видела больше тринадцати лет, то есть с самого начала «большого» кризисного цикла, констатировало издание Finanz.ru. Особенно сильно пострадала верхняя пятерка «голубых фишек»: «Сбер», ВТБ, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», чья суммарная капитализация за день сократилась на 4 трлн рублей.

На следующий день, 22 февраля, спад приостановился на фоне огромных вливаний со стороны ЦБ и госкомпаний, а также новостей о том, что новые западные санкции обещают быть умеренными.

Однако сейчас индекс РТС находится на уровне середины 2020-го, когда биржевой коронокризис был в самом разгаре. Все прошлогодние достижения, ставшие возможными благодаря восстановлению цен на нефть, фактически обесценены.

Причины кризиса

Российский фондовый рынок всегда был гиперчувствителен к ценам на энергоресурсы и геополитике (часто означавшей войну или угрозу войны). Например, грандиозный обвал 2008 года, когда, по выражению одного из комментаторов, «золотые кареты миллиардеров превратились в тыквы», объясняли рецессией в США и ЕС, приведшей к крушению нефтяных цен, а также российско-грузинской войной в Южной Осетии. Спад 2014-2015 годов связывали западными санкциями в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, а также с дешевой нефтью.

Состояние рынка зависит от финансовых показателей нескольких крупных нефтегазовых компаний, отмечает один из авторов цитируемого исследования, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

«Российская экономика медленно диверсифицируется. Медленно развиваются компании в других [не связанных с энергетикой] отраслях (такие как OZON, “Яндекс”, “Тинькофф”), которые по-другому себя ведут», – считает эксперт.

Консерватизм российской элиты, не желающей расставаться с образом будущего, в котором экспорт ископаемого топлива остается основой благосостояния страны играет в этом не последнюю роль. Между тем, декарбонизация и тренд на ответственное инвестирование чреваты серьезными рисками для российских корпораций, чье финансовое положение в более или менее отдаленной перспективе может ухудшиться.

«Курс на устойчивое развитие даёт импульс к диверсификации, однако экономика проявляет слабую чувствительность к этим импульсам», – констатирует исследователь.

Присущая российскому политическому руководству тенденция жертвовать интересами капитала в угоду внешнеполитическим амбициям также не способствует стабильности фондового рынка.

«50% акций российских эмитентов принадлежат нерезидентам, которые очень чувствительны к геополитическим рискам», – говорит Абрамов.

То же самое можно сказать и об инвесторах в целом. В отличие от чиновников и пропагандистов, биржевики, похоже, пребывают в мрачных раздумьях о том, как опасная геополитическая игра отразится на экономике.

«Многие игроки вспоминают события восьмилетней давности, когда после cочинской […] Олимпиады Крым откололся от Украины […] Более взрослые и опытные инвесторы вспомнили […] так называемую пятидневную августовскую войну РФ с Грузией в Южной Осетии, [когда] вступление Грузии в НАТО притормозилось, но, по сути, остановился и рост российской экономики […]. Восстановление инфраструктуры в ЛДНР обойдется российскому бюджету в 1,5 трлн рублей. Что будет с ростом российской экономики, особенно на фоне раскручивающейся мировой инфляции и ужесточения монетарной политики ведущими центральными банками и Банком России, в том числе, – не трудно представить», – пишет инвестиционная компания «Финам» в своем прогнозе.

Даже фундаментально прибыльные компании страдают от оттока инвесторов, всё чаще рассматривающих российские активы как токсичные.

«Из-за санкций российские компании ограничены в возможностях привлекать деньги за рубежом. Чем это сложнее, тем ниже их капитализация», – добавляет политолог Илья Матвеев, изучающий экономическую историю постсоветской России.

Еще одним объяснением инвестиционной непривлекательности российских «голубых фишек» является непрозрачность отношений собственности и коррупция. Так, акции пятой по величине компании РФ – «Сургутнефтегаз» – стоят меньше, чем скопилось денег на её счетах, приводит пример Илья Матвеев. Проблема в том, что неясно, кто владеет корпорацией, которую называют «гигантским сундуком с валютой», предназначенной неизвестно для кого.

Наконец, стоимость акций снижает банальное воровство.

«“Газпром” не стал самой дорогой компанией в мире [как обещал Алексей Миллер в 2008-м], в том числе, потому что его поставщики воруют», – убежден исследователь. Также развитие компании значительно сдерживают геополитические проекты Кремля.

Как кризис характеризует российскую экономическую систему?

Отсутствие внутреннего динамизма у российского фондового рынка – плохая новость для инвесторов (в том числе простых россиян, массово открывающих брокерские счета в надежде защитить и преумножить сбережения).

«Рынок подает два рода сигналов: краткосрочные колебания (своего рода белый шум) и долгосрочные, которые намного важнее. Они показывают, насколько доходными могут быть вложения в акции с точки зрения долгосрочных инвесторов, а не краткосрочных спекулянтов», – объясняет Александр Абрамов из РАНХиГС.

В многолетней перспективе спад на рынке акций отражает и общее состояние экономики, давно не демонстрирующей роста. Так, российский ВВП достиг пика ($2,3 трлн) в 2013-м, когда он был почти в полтора раза выше, чем в 2021-м ($1,6 трлн). Прирост показателя в прошлом году стал рекордным с 2008 года, но в абсолютных цифрах Россия произвела товаров и услуг на сумму, меньшую, чем в 2008-м.

«Глобально, есть связь между ценами на акции и фундаментальными свойствами бизнеса. Акции более успешных предприятий, выпускающих больше продукции, стоят дороже. [Стагнирующая] капитализация отражает слабость российского крупного бизнеса, унаследовавшего из 90-х ген паразитизма. Олигархи предпочитают выводить деньги в офшоры и тратить их на особняки, [а не вкладывать в производство]», – отмечает Матвеев.

Оба эксперта связывают нескончаемый кризис на фондовом рынке со слабостью государства, не способного предложить вдохновляющую стратегию экономического развития.

«Рынкам нужна определенность, перспектива, благоприятная инвестиционная среда и позитивная идея на будущее. Инвесторы должны видеть, что у правительства есть ответ на вопрос: “За счет чего экономика будет расти?”. Это внушает оптимизм и чувство защищенности. К сожалению, этих двух факторов на внутреннем рынке нет», – подытоживает Абрамов.

В итоге российский рынок акций привлекателен, скорее, для спекулянтов, играющих на перепадах нефтяных цен, чем для инвесторов, вкладывающих деньги в долгоиграющие проекты. И хотя, проскочив между «черными индейками», покупатели российских бумаг способны неплохо заработать, Россия остается не столько страной, развивающейся за счет притока инвестиций, сколько источником сырьевой ренты, львиная доля которой утекает в офшоры.