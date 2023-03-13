Россия: частные армии закладывают под страну бомбу замедленного действия

Одной из главных внутриполитических и социальных проблем, спровоцированных начавшейся год назад войной в Украине, стал рост влияния теневых и во многом бандитских структур в России. Конфликт, развязанный Москвой, привел к размыванию монополии на насилие в РФ, феодализации центров силы и расцвету группировок, деятельность которых вряд ли возможна в правовом государстве. Невообразимую до войны мощь и вес стали набирать, например, частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» – фактически преступная группировка, и личная армия главы Чечни Рамзана Кадырова – «отряды кадыровцев», лишь формально встроенные в Росгвардию. По мнению опрошенных Eurasianet.org экспертов, сейчас подобные структуры так или иначе подчиняются президенту РФ Владимиру Путину, однако в случае его ослабления или внезапного ухода при отсутствии в стране плавного транзита власти, эти группировки могут сыграть разрушительную роль для российского государства и общества.

Бойцы серой зоны

Год войны с Украиной не прошел даром для российского общества и спровоцировал массу проблем, которые невозможно купировать в одночасье. Одним из самых опасных вызовов для социально-экономического будущего России стало усиление феодализации центров силы – мощь и влияние стали набирать структуры, либо лишь формально находящиеся в правовом поле подобно «отрядам Кадырова» и прочим схожим региональным группировкам, либо вовсе пребывающие вне закона – будь то ЧВК «Вагнер» или другие менее масштабные военизированные организации. И хотя многие из них появились задолго до войны, Кремль годами отрицал их существование или игнорировал превышение ими полномочий. С началом боевых действий центральные власти перестали делать вид, что подобные структуры нарушают законодательство, и – осознанно или нет – дали зеленый свет на размывание монополии на насилие, способствовав закреплению за отдельными персонажами российской политики личных армий.

Одним из главных лиц начала вторжения был глава Чечни Рамзан Кадыров. В первые месяцы вторжения он активно записывал ролики с подчиненными ему бойцами, собирался брать в плен президента Украины Владимира Зеленского и всячески хвастался успехами своих отрядов на фронте, подчеркнуто позиционируя их как верных «пехотинцев Путина», но в то же время напирая на исключительную роль «кадыровцев», находящихся на особом положении в военно-силовой системе России. Со временем запал Кадырова несколько утих, а за его отрядами прочно закрепилось прозвище «тик-ток войска». Тем не менее война наглядно продемонстрировала то, о чем давно говорили, – Рамзан Кадыров стоит особняком среди политического истеблишмента страны, ему позволено безнаказанно критиковать Минобороны, а его «кадыровцы» лишь формально подчиняются федеральному руководству Росгвардии.

Как пояснил Eurasianet.org основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, существует множество примеров, когда «кадыровцы» не соблюдали субординацию еще до войны. «Например, когда было противостояние Чечни и Ингушетии из-за территориальных споров, произошло то, что сложно представить в правовом государстве. Кадыров посылал на границу своих бойцов, которые под флагами Чечни ставили там блокпосты, а это потенциально грозило вооруженным столкновением. В правовом государстве территориальные претензии между регионами явно не должны решаться таким образом, точно не отправкой своих вооруженных формирований на границу с соседом», – напомнил эксперт.

Примерно летом 2022 года на авансцену войны начал выходить еще один персонаж – бывший заключенный Евгений Пригожин, известный как «повар Путина» и человек, долгие годы находившийся в серой зоне российской политико-правовой системы. Еще во время сирийской кампании, начатой в 2015 году Владимиром Путиным для поддержки диктатора Башара Асада, СМИ раскрыли существование некой ЧВК «Вагнер». После первых расследований петербургского издания «Фонтанка» информации о созданной Пригожиным ЧВК становилось все больше, а ее присутствие было зафиксировано не только в Сирии, но и в ряде стран Африки.

Несмотря на волну свидетельств, российские власти заверяли, что «Вагнера» не существует. Это было объяснимо, ведь любые ЧВК в РФ находились – и сейчас находятся – вне закона, а всем, кто имеет к ними какое-либо отношение, грозит уголовная ответственность. Видимо, потому и Пригожин долгие годы отрицал свою причастность к «Вагнеру» и даже судился с теми (например, с главредом «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым), кто называл его руководителем этой группировки.

При этом в России изначально сложилось неправильно понимание, что из себя представляет частная военная компания. Как рассказал Руслан Левиев, в классическом определении ЧВК – «это охранники в зоне боевых действий», инструкторы. «Для западного мира это абсурд, что какие-то чвкшники воюют, что у них есть танки, артиллерия, авиация. В какой-то момент, когда “вагнеровцы” появились, журналисты начали называть их ЧВК, так это и приклеилось. Но это не ЧВК, а группировка – преступная. Еще их можно называть частной армией», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что в РФ существуют и классические ЧВК – например, «Вега». «Есть еще ЧВК “Редут”. Считается, что кто-то из высокопоставленных фсбшников решил сформировать свою ЧВК. Но кроме слухов, мы ни разу нигде не встречали их наемников. Подозреваю, что “Редут” существует, но, наверное, это крошечный отряд, который роли не играет», – сказал Левиев.

Между тем 2022 год все изменил. Пригожин перестал скрываться за ширмой компании «Конкорд», занимающейся кейтерингом, и стал одним из главных действующих лиц российско-украинской войны. Он вербовал по тюрьмам наемников для «Вагнера», открыто конфликтовал с Минобороны, вступал в пикировки с чиновниками и предпринял попытку заявить о себе, как о политической фигуре. В какой-то момент люди Пригожина и вовсе начали вершить самосуд. Сам «повар Путина» этого не сторонился и, напротив, активно использовал, например, казнь кувалдой наемника Евгения Нужина для пиара. В итоге «кувалда “Вагнера”» стала новым символом этой войны. Ее отправляли в Европарламент, ею грозил проштрафившимся депутатам вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, с ней фотографировался лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов.

Свое еще потребуют

Подъем таких личностей как Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров, позволяющих себе открыто демонстрировать неподчинение органам власти и обладающих личными армиями, неизбежно поднял вопрос угроз, которые они несут обществу. Особенно актуальным этот вопрос может стать в случае внезапных перемен в Кремле – будь то физический уход Путина или любой другой неконтролируемый передел власти. По мнению Руслана Левиева, одна из главных проблем заключается в том, что и над «кадыровцами», и над группировкой «Вагнер» находится только один человек – Владимир Путин. «Представим, что Путина не стало по каким-то причинам – физически или его просто арестовали, и “вагнеровцы”, и “кадыровцы” становятся совсем независимыми. Они ведь и раньше никому не подчинялись, ни во что не ставили других чиновников, которые формально выше их. Другими словами, если Путина вдруг не стало, они становятся неуправляемой бандитской организацией сами по себе», – сказал эксперт.

При этом ситуация с «вагнеровцами» в масштабах страны может оказаться даже серьезнее, чем особое положение «кадыровцев». Как подчеркнул Левиев, бойцов Пригожина «невозможно пропихнуть внутрь законодательства», из-за чего они находятся в некоем параллельном мире. «Например, с фронта сбегает наемник “Вагнера”, бывший заключенный с оружием в руках. Возникают столкновения между сбежавшим и полицейскими. Казалось бы, в соответствии с законом против него должны возбудить минимум две уголовки – за незаконный оборот оружия хотя бы потому, что нет такой официальной структуры в РФ как группировка “Вагнера”, а значит где-то по России с оружием разгуливает бывший заключенный (как выяснилось, наемники помилованы секретными указами Путина) – это статья УК 222. А если он начал вести огонь по полицейским, то это уже посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов – еще одна уголовная статья. Но поскольку “Вагнер” живет в параллельном юридическом мире, то проблем не возникает, дела заминаются, так как есть Пригожин, который обо все договаривается. И это очень серьезная ситуация, которая неизвестно к каким последствиям приведет нас в будущем», – отметил Левиев.

По мнению политолога, профессора Валерия Соловья, в сложившуюся ситуацию заложено много рисков. «И они проявятся, когда стержень и главный актор, создатель этой политической системы ее покинет или начнет критически ослабевать», – пояснил Eurasianet.org Соловей. Однако существуют и альтернативные сценарии развития событий, уверен профессор. «Есть и гипотетическая возможность превентивного удара по тем людям, которые контролируют ЧВК. Командира наемников в современной России можно легко убрать, а в этом случае ЧВК просто рассыплется или перейдет под контроль других людей. В России есть люди, которым не нравятся наемные армии. Если говорить о чекистах и военных, то они – легалисты, как бы странно это ни звучало в современной России. Высшим офицерам – Бортникову, его заместителям, Патрушеву и так далее – хотелось бы, чтобы все делалось по закону, даже если этот закон странен. И такие люди готовы в случае необходимости предпринять нужные шаги. Тот факт, что ЧВК в России вне закона, прекрасная возможность для легалистов расправиться с Пригожиным. Но пока Путин в силе, они такие шаги не предпримут», – считает политолог.

При этом, по мнению профессора, то, что у некоторых представителей правящей элиты есть готовность купировать риски, которые несет в себе расцвет подобных структур, не значит, что им это успешно удастся и эти угрозы не могут реализоваться. «Другое дело, что предсказать серьезный кризис мы можем – он в России неизбежен, но нигде в мире не удавалось предсказать исход кризиса. Ситуация слишком динамичная, чтобы спрогнозировать ее даже на полгода вперед. Ясно только, что она будет ухудшаться», – отметил Соловей.

Со своей стороны, бывший спичрайтер Путина, политолог Аббас Галлямов считает, что влияния у «вагнеровцев» недостаточно, чтобы бороться за власть. «Они привнесут в процесс борьбы за власть значительный элемент хаоса и смуты, создадут ощущение нестабильности и могут способствовать формированию нового запроса на так называемую сильную руку. Но сами для этой роли они слишком маргинальны. Ими могут воспользоваться кто-то из более системных игроков. Сейчас они выполняют сложную функцию. С одной стороны, Пригожин стабилизирует ситуацию для Путина, запугивая элиты. Они понимают: если заговор против Путина, который просится, не удастся, то придет Пригожин с кувалдой. Но в то же время он и дестабилизатор в стратегическом плане. Ведь Путина элиты и общество ценили за предсказуемость завтрашнего дня, а Пригожин это ощущение разрушает – уголовник оказывается чуть ли не главным, кроме президента, политиком в стране. Он угрожает недостаточно патриотичным элитам, администрации президента – главному оператору внутриполитического процесса, разрушает иерархию власти. Речь идет и о массовом избирателе, который тоже не любит уголовщину. Путинская база – консервативная, а уголовник, который обращается к не воюющим мужчинам “мальчики-одуванчики”, унижает всех, не походит на “солидного” политика. От политика должно исходить ощущение спокойствия с точки зрения этого электората, а Пригожин истерит. В реальности такое нравится нескольким процентам маргиналов. В итоге Пригожин настраивает против себя всех», – уверен эксперт.

При этом Кадырова Аббас Галлямов считает одним из главных неудачников войны. «Он и Путин играли роль крутых мачо и оба получили по шее, едва выйдя со двора. Если раньше россияне считали, что самые крутые вояки в мире – это “кадыровцы”, то выяснилось, что их отлично бьют у соседей. Он бесился, пытался воевать в Тик-Токе, но потом и это прекратил. У него сложная ситуация – его власть держится на штыках его “кадыровцев”. Ему надо доказывать, что он молодец и умеет воевать, проливая кровь своих бойцов. Но чем больше он этой крови прольет, тем меньше будет его авторитет внутри. Поэтому он принял решение максимально сберегать своих людей. В последнее время он особенно занервничал – понимает, что ситуация катится не туда. Чеченцы, воюющие на стороне Украины, сейчас на коне. И если Украина победит, а все к этому идет, то за теми людьми пойдут чеченцы, а Кадыров окажется в лагере проигравших. В этом смысле он столкнулся с серьезной угрозой утраты власти. Отсюда и странное заявление, что Запад сам виноват, что не поддержал независимость Ичкерии. Решил теперь податься в миротворцы, предлагает себя в качестве переговорщика с Зеленским, а раньше собирался его в плен брать и на веревке к Путину тащить», – сказал политолог.

Оружейный урон

Руслан Левиев отмечает и другую проблему, проявившуюся уже сейчас. В конце 2022 года в приграничных районах с Украиной был зафиксирован всплеск насильственных и иных преступлений, связанных с оружием. Отчасти это было неизбежно из-за войны, однако присутствие серых игроков усугубило проблему. Как пояснил эксперт, «Вагнер» не покупает оружие на заводе, а берет его у Минобороны. «У Минобороны все оружие строго прописано по документам. Формально ведомство знает, где у них лежат автоматы, сколько осталось патронов. Понятно, что это подделывается, но какой-то учет ведется. А когда им приходится вооружать “Вагнер”, они берут вооружение со складов и списывают. Его как бы утилизировали или потеряли на войне. Оно становится неучтенным, в базах не числится. Это открывает возможности для черного рынка. Мы пока не знаем, насколько эта проблема широка, но она потенциально есть», – сказал эксперт.

С «кадыровцами», по его словам, ситуация немногим лучше. «Недавно был инцидент, когда на трассе в России по дороге в Чечню остановили автобус с добровольческим подразделением “Ахмат-Юг”. Они ехали домой на ротацию, их остановили сотрудники ГИБДД, начали досматривать багажное отделение и обнаружили там большое количество гранат, патронов. Чье оружие, никто не признался, его изъяли. Но поскольку “кадыровцы” не подчиняются никому кроме Кадырова и Путина, они этим пользуются и спокойно увозят с фронта в Чечню и другие регионы любое оружие, понимая, что им никто ничего не сделает. Максимум изымут оружие», – рассказал Левиев.

Какие опасности это таит, хорошо продемонстрировал 2015 год, когда были подписаны Минские соглашения и заморожены масштабные боевые действия в Донбассе. «Появилась огромная волна людей, которые воевали и не были готовы к паузе в войне. Они не могли вернуться в гражданскую жизнь. И начиная с марта 2015 года Москву накрыла волна нападений на инкассаторов с автоматами, гранатометами. У меня друг работал в Сбербанке – у них статистика вооруженных нападений взлетела. Это проблема комплексная. Она касается не только “вагнеровцев” или “кадыровцев”. На солдат, возвращающихся с войны, как правило плюют, не обеспечивая процесс интеграции обратно в мирную жизнь. Их не избавляют от посттравматического синдрома. И люди берутся за оружие уже дома. “Я за вас воевал, погибал, так что теперь у вас заберу то-то и то-то”, – рассуждают они», – пояснил эксперт.

Не помогают, а лишь усугубляют проблему попытки некоторых депутатов, в частности, Сергея Миронова, отстаивать репутацию бывших заключенных, завербованных на войну. «Если кто-то на уровне регионов отказывается хоронить с почетом бывших зэков, тут же возникает Миронов и грозит отправить их детей на фронт. Это дает дополнительную уверенность бывшим зэкам: “Я – герой, несмотря на то, что творил в прошлом. Даже если детей убивал, все прощено”. И это создает огромные риски для всей России», – заключил Руслан Левиев.