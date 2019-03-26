Россия: чем обернутся законы о «неуважении» к власти и «фейковых» новостях?

Спустя полгода после смягчения наказания за высказывания в интернете, Владимир Путин подписал законы, по мнению правозащитников, ограничивающие свободу слова.

За неуважительную критику власти и распространение фейковых новостей нарушителям грозят блокировки сайтов и крупные штрафы.

Как отличить нормальную критику власти от неуважительной, а фейк-ньюс — от добросовестной ошибки (или даже правды, которую кто-то решил посчитать фейком), новые законы не поясняют. Определение того, что будет считаться «неуважением» или «недостоверной» информацией, оставили на усмотрение властей.

Что говорится в законе

Согласно поправкам в закон «Об информации…» и КоАП РФ (№ 30 и № 31), распространители «недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» заплатят от 30 тыс. до 1 млн рублей, а граждане, выражающие в «неприличной» форме «явное неуважение» к обществу, государству, его органам и символам — от 30 до 300 тыс.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал оба законопроекта.

Роскомнадзор теперь вправе в досудебном порядке ограничить доступ к ресурсу, разместившему «ложные» или «неуважительные», с точки зрения правоохранителей, высказывания.

Инициатором обоих законопроектов является сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, соавтор законопроектов об «автономном» Рунете, об ужесточении наказаний за призывы к сепаратизму, о нарушении правил проведения митингов, о надругательстве над национальным гимном, о СМИ-иностранных агентах.

Власти смогут точечно блокировать неприятные новости

Несмотря на запретительный уклон законотворческой деятельности Андрея Клишаса, в «Единой России» сенатор возглавляет ее либеральный сектор, подчеркивая, что его проекты не являются репрессивными. Говоря о законопроекте о наказании за неуважение к государству и обществу, Клишас ссылается на европейский опыт.

«Правила, которые существуют в Европе, говорят, что можно критиковать власть сколько хотите, требовать отставки… Но, общаясь с органами власти, нужно проявлять уважение, потому что они… результат выбора людей», — цитирует его издание Znak.com.

А комментируя законопроект об ответственности за «фейковые» новости, сенатор подчеркивает, что опасаться стоит лишь распространителям заведомо ложной информации, сеющей панику и угрожающей обществу, но не добросовестно заблуждающимся журналистам и блогерам, сказал он изданию.

Позицию Клишаса не разделяют в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), где охарактеризовали его законопроекты как некорректные, антиконституционные и опасные для общества.

«Механизм появления этих безумных законопроектов, которых несть числа, это банальное желание отчитаться перед властью. Они создают поле правовой неопределенности. Раньше можно было ожидать наказания за мат, потом — за экстремизм, иноагентов, а теперь — еще и за фейки и "неуважение к власти". На фоне всем известного механизма избирательного правоприменения, никто уже не знает, за что можно огрести», — говорит член СПЧ, журналист Леонид Никитинский.

В законе о фейковых новостях не прописан механизм, позволяющий отличить подлинную информацию от подделки, что делает его «страшилкой», считает эксперт. С его помощью власти смогут создавать помехи неугодным журналистам и блокировать нежелательную информацию.

Никитинский отмечает, что хотя фейками изобилует госпропаганда, под действие закона рискуют попасть, в первую очередь, независимые СМИ.

Новые запреты компенсируют смягчение старых

Наказание за неуважение к власти и фейковые публикации призвано компенсировать частичную декриминализацию в ноябре прошлого года экстремистских высказываний, считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

После того как публичное «возбуждение ненависти либо вражды» (часть 1 статьи 282 УК РФ), совершенное впервые, перевели в разряд административных правонарушений, полицейские лишились части нагрузки. В условиях так называемой палочной системы, когда оценка работы силовиков зависит от количества раскрытых правонарушений, появление новых норм КоАП может создать новые статьи статистического учета, пополнение которых выгодно сотрудникам МВД, считают эксперты.

С другой стороны, новации выглядят «либеральными» лишь в сравнении с прежней редакцией этой статьи, предусматривавшей до пяти лет тюрьмы за неосторожные высказывания в интернете.

Неприлично не значит «нецензурно»

Если закон против «фейковых» новостей, скорее всего, будет применяться точечно, то административные дела о неуважении к власти и обществу через несколько лет могут стать массовым явлением, считает глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

«По антиэкстремистским статьям административного кодекса наказывают примерно в пять раз больше людей, чем по уголовным. Частичная декриминализация 282 статьи Уголовного кодекса еще больше смещает пропорцию в пользу административных наказаний. Появление новых административных статей приведет к тому, что будет меньше уголовных преследований, и гораздо больше административных», — прогнозирует Верховский.

Прошлогоднее смягчение антиэкстремистского законодательства мотивировали тем, что формальное применение статьи 282 привело к росту числа осужденных, не имевших отношения к экстремистским группировкам. Административное преследование за «неуважение» также может обернуться репрессиями против простых обывателей.

«В какой степени такие дела будут политически мотивированными, предсказать трудно», — считает Верховский.

Применение закона о неуважении к власти осложняется неясностью представлений о том, что допустимо, а что нет. Согласно официальным разъяснениям Роскомнадзора, выпущенным вне контекста этого закона, к нецензурным относятся «четыре общеизвестных слова (х.., п.., е…, б…), а также образованные от них слова и выражения».

Однако, как подчеркивает Верховский, неприлично не значит нецензурно. Определения «неприличной формы» в законе нет. «Произвольно можно все, что угодно, обозвать неприличным», — соглашается Леонид Никитинский.

Власти острее реагируют на критику

По мнению Павла Чикова, появление законов Клишаса — рефлекторная реакция властей на падение популярности. Рейтинг государственных институтов сильно подпортился после пенсионной реформы летом-осенью 2018 года. Также, согласно опросу ВЦИОМ, спустя год после президентских выборов главе государства стали доверять 33,4% населения, на 21,9% меньше, чем в марте 2018-го.

Критика, по-видимому, все больше раздражает чиновников, заставляя ужесточать меры воздействия.

Например, в марте 2018 года суд в Набережных Челнах приговорил к 28 суткам административного ареста автора инсталляции, изображающей надгробие президента РФ Владимира Путина (таким образом он протестовал против законопроекта о «суверенном» Рунете).

Летом 2018 года в Петербурге активистку Варю Михайлову оштрафовали на 160 тыс. рублей за демонстрацию картины «Девять стадий разложения вождя», также изображающую Путина. Несмотря на то, что это было в ходе легального первомайского шествия, арт-объект не был согласован с полицией. Как признается активистка, задержание стало для нее полной неожиданностью, поскольку она плохо чувствует, «что у нас еще можно, а что уже нельзя».

Новые законы, вероятно, прибавят инструментов для репрессий в отношении дерзких критиков Кремля.