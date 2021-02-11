Россия: чем объясняется и к чему приведет рекордная убыль населения?

Постоянное население РФ к 1 января составило 146 238 185 человек, на 506,9 тыс. меньше, чем за год до этого, гласит предварительная оценка Росстата. Показатель отражает число людей, обычно проживающих на определенной территории. В последний раз столь значительная убыль наблюдалась в 2006-м.

Сокращение населения может быть даже больше, чем показывает официальная статистика, так как она не учитывает реальную ситуацию за декабрь, полагает демограф Алексей Ракша, до своего увольнения в июле бывший советником отдела демографических расчетов управления статистики населения и здравоохранения Росстата. По его собственным подсчетам, численность россиян за последний год могла сократиться на 590 тыс. человек.

Большую часть минувшего десятилетия население РФ росло. Перелом тенденции наметился в 2018-м. Однако спад был небольшим в сравнении с нынешним: -86,7 тыс. человек. В 2019-м население стало меньше на 35,6 тыс. человек.

Ситуация в 2020 году превзошла самые пессимистичные ожидания экспертов. Согласно прогнозу Росстата, численность россиян на 1 января нынешнего года должна была составить минимум 146,4 млн человек, то есть на 300 тыс. меньше, чем за год до этого. Реальное падение оказалось примерно на 200 тыс. глубже, чем в худшем сценарии ведомства.

Катастрофой называет произошедшее академик РАН, доктор экономических наук Абел Аганбегян.

«У нас был двадцатилетний демографический кризис с 1992 по 2012 год, когда суммарное превышение смертности над рождаемостью составило 13,5 млн человек. [При этом] население сократилось примерно на 5 млн: со 147 до 142 млн, потому что [естественная убыль] компенсировалась большим приростом миграции. 2012-й – год равновесия, когда смертность и рождаемость были практически одинаковыми. Потом было три года естественного прироста. В 2013-2015-м рождаемость превышала смертность, [но] превышение было в год тысяч на тридцать – ничто (в сравнении с общей численностью населения)… Эти три года формально не были демографическим кризисом, но смертность [в тот период] не снижалась. Она… стала снижаться с 2017 года (тогда же, когда упала рождаемость). Начался новый демографический кризис…, в 2020-м переросший в демографическую катастрофу», – объясняет собеседник Eurasianet.org.

Аномальная смертность

Порядка 60% усиления убыли населения (разница между снижением численности россиян в прошлом и позапрошлом годах) приходится на избыточную смертность, то есть прирост количества умерших в стране относительно усредненных показателей прошлых лет, полагает экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша. В минувшем году она была аномально высокой.

По официальной сводке за январь-декабрь прошлого года, в России умерло на 323,8 тыс. (или 18%) больше людей, чем годом ранее.

Избыточная смертность – наиболее объективный показатель потерь от пандемии COVID-19, убеждены некоторые российские и зарубежные исследователи. Подход позволяет избежать неправильного подсчета смертей вследствие медицинских ошибок и сознательных манипуляций с цифрами (в чем подозревают российские власти).

Приблизительно 80% избыточно умерших или около 270 тыс. человек стали жертвами коронавируса, считает Алексей Ракша. Такую же пропорцию применяют британские исследователи (в других странах она может составлять от 60 до 110% избыточной смертности).

Официальный сайт Стопкоронавирус.рф называл гораздо меньшее число умерших от COVID-19: 57 555 по ситуации на 1 января. Однако эти данные учитывают лишь летальные случаи, когда коронавирус признан основной причиной гибели человека.

В отличие от Стопкоронавирус.рф, Росстат учитывает смертность не только от ковида, но и от сопутствующих заболеваний. По статистике ведомства, коронавирус убил или способствовал смерти 158,6 тыс. человек в апреле-декабре 2020-го.

Однако и эти сведения уязвимы для критики, так как многие регионы предоставляют в центр сомнительные данные о числе погибших.

По мнению экспертов, опрошенных Eurasianet.org, убедительных альтернативных объяснений аномально высокой смертности в 2020-м, кроме коронавируса, не существует.

Подтвердить или опровергнуть этот вывод довольно сложно, поскольку весной Росстат перестал публиковать сведения о причинах смерти, за исключением COVID-19. Однако отрывочные официальные заявления в сопоставлении с традиционной структурой смертности делают версию правдоподобной.

Самой массовой причиной смерти в РФ (на которую, по оценке академика РАН Абела Аганбегяна, в среднем приходится 47% летальных случаев) являются сердечно-сосудистые заболевания. Рост смертности от них в 2020-м отметила Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, этот прирост может быть связан с коронавирусом, перенесенным в легкой форме.

При этом смертность от рака, внешних причин (например, ДТП), туберкулеза, традиционно вносящих значительный вклад в убыль населения, в минувшем году сократилась.

В пользу гипотезы о коронавирусе как основной причине избыточной смертности в 2020-м говорит и контраст между числом смертей в первом квартале и в последующие месяцы, когда оно стало стремительно расти.

До массового распространения вируса умерло на 13 тыс. человек меньше, чем за год до этого.

«Для оценки последствий ковида правильнее оперировать числами умерших, начиная с апреля. Тогда избыточная смертность будет больше на 13 тысяч человек», – поясняет Ракша.

В расчет необходимо взять и упущенное снижение смертности, которое, вероятно, произошло бы, если бы не пандемия, считает Абел Аганбегян.

«С 2016 года смертность снижалась в среднем на 30 тыс. в год. Она была 1890 тыс. в 2016 году, а в 2019-м – 1801 тыс… К [избыточной] смертности [в 2020-м] нужно прибавить снижение, которое произошло бы, если бы не было пандемии и других обстоятельств, которые привели к повышению смертности», – говорит академик.

Таким образом, по максимальным оценкам, избыточная смертность могла превысить 350 тыс. человек.

Отток мигрантов

До 30% усиления убыли населения в 2020-м приходится на снижение миграционного прироста, то есть разности между количеством людей, прибывших в страну и выбывших из нее, отмечает Алексей Ракша.

«В 2019 году сальдо миграции составило +285 тыс. человек, а в 2020-м, предварительно, 100 тыс. (91 тыс. по данным Росстата за январь-ноябрь). Усиление убыли населения по сравнению с прошлым годом составило 560 тыс. Таким образом, на уменьшение миграционного прироста приходится 33% [усиления] убыли», – объясняет Ракша.

Закрытие границ и ухудшение экономической ситуации сделали Россию менее привлекательной целью миграции.

В предыдущие годы миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения РФ (превышение числа умерших над родившимися) на 60-90%. В этом году – лишь на 16%, следует из официальной статистики.

Демографическая яма углубляется

Высокая смертность, вызванная коронавирусом, сочетается с низкой рождаемостью. По данным Росстата, в январе-декабре 2020 года родилось на 48,7 тыс. или 3,3% меньше младенцев, чем за год до этого.

Такая ситуация – в основном, следствие «демографической ямы», которую Алексей Ракша называет эхом социально-экономического кризиса 1990-х. По мнению специалиста, на этот фактор, а также сокращение среднего числа родов на одну женщину, приходится примерно 10% усиления убыли населения в прошлом году.

«Снижается число женщин и мужчин в основных репродуктивных возрастах – от 20 до 37 лет. Из этого возраста выходят очень многочисленные поколения 1980-х годов рождения, а входят [в него] очень малочисленные, 1990-х и начала 2000-х», – объясняет эксперт.

Пандемия не успела повлиять на число рождений в 2020-м. По предварительным подсчетам эксперта, в декабре на свет появилось даже на 7-8% больше детей, чем за тот же период 2019-го. Они были зачаты в марте, еще до того, как люди осознали серьезность ситуации с коронавирусом.

Однако скоро Россия может столкнуться с самым масштабным спадом рождаемости в новейшей истории.

«Данные по восьми субъектам: Бурятии, Ингушетии, Мордовии, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Саратовской и Смоленской областям показывают катастрофическое падение рождаемости в январе – на 17,3%. Впервые за много лет число умерших почти вдвое превышает число родившихся», – констатирует демограф.

Как убыль населения отразится на обществе

Полумиллионный спад численности населения, скорее всего, не слишком ударит по экономике в ближайшее время. Гораздо серьезнее могут быть отложенные эффекты смертоносного года, считает Алексей Ракша. Некоторые из них проявятся довольно быстро.

«Дети – своего рода инвестиция. Если снижается рождаемость, уменьшаются эти социальные инвестиции, которые сильно влияют на экономику. Меньше рождается детей – меньше стимулов брать ипотеку и покупать жилье, меньше продажи автомобилей», – объясняет эксперт.

Другие последствия, возможно, будут заметны через 15-20 лет, когда поколение, рожденное в 2020-м и 2021-м, начнет выходить на рынок труда.

«У нас не будет хватать работников. Резко возрастет спрос на рабочую силу молодежи. Возможно, вырастет цена труда. Это будет хорошо для тех [работников], кто останется [на рынке], но замедлит экономический рост», – прогнозирует Ракша.

Впрочем, последствия могут быть и не столь однозначными. Дефицит рабочей силы может подстегнуть трудовую миграцию (что, скорее всего, отрицательно повлияет на производительность труда), а может дать импульс роботизации, допускают эксперты, опрошенные Deutsche Welle.

Другие специалисты считают, что экономические потери из-за гигантской коронавирусной смертности ощущаются уже сегодня.

К ним относятся, например, доля ВВП, не произведенная из-за смерти работника, сумма компенсаций семьям умерших (например, медиков), недополученный семейный доход, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

По оценке авторов, смерть среднестатистического россиянина «стоит» экономике страны 27,5 млн рублей в ценах 2017 года, вычтенных из ВВП.

«Ущерб экономике от гибели 330 тыс. человек (предварительная оценка избыточной смертности в 2020-м) составит 9,1 трлн руб. Это почти вдвое больше, чем федеральный бюджет выделит на реализацию госпрограммы “Развитие здравоохранения” с 2018 по 2024 год», – делает вывод академик Аганбегян на страницах «Медицинского вестника».

Смерти сотен тысяч людей вследствие пандемии могут оказать влияние и на политическую ситуацию. Недовольство состоянием медицины, обескровленной политикой оптимизации соцрасходов, называют одной из причин массовых протестов, вспыхнувших после ареста оппозиционера Алексея Навального.

По мнению демографа Алексея Ракши, дело не только в состоянии системы здравоохранения; роковую роль в распространении инфекции сыграла госпропаганда, преуменьшавшая опасность заражения и занижавшая данные о жертвах.

«У нас так много людей умерло, потому что так много заразилось. А так много заразилось, потому что не боялись. Не боялись, потому что к этому прямо призывало государство. Оно вызвало сумятицу в мозгах, подавало противоречивые сигналы; сочетало штрафы за нарушение самоизоляции с отсутствием масок на всех начальниках, заканчивая Путиным. Мы “побежали” ковид много раз, судя по бравурным репортажам на государственном телевидении… Результат – на кладбищах», – подытоживает эксперт.