Россия: чем объясняются и к чему приведут гонения на Свидетелей Иеговы?

Скриншот страницы на сайте «Свидетели Иеговы в России», где перечислены люди, которые, по информации сайта, подверглись преследованию за свою религию.

В России нарастают репрессии против Свидетелей Иеговы. За три года, прошедшие с момента запрета организационных структур конфессии, десятки верующих оказались за решеткой и тысячи – в эмиграции. Десятки тысяч находятся под угрозой.

В июле стало известно о трех новых уголовных делах против двенадцати иеговистов в Томской, Воронежской и Кемеровской областях. За этот год под следствие попали уже семь десятков человек, сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России» (заблокирован на территории РФ).

Как правило, верующим инкриминируют организацию деятельности или участие в запрещенном религиозном объединении. Им грозит от нескольких сот тысяч рублей штрафа до 10 лет заключения. Рекордно суровым стал приговор 61-летнему псковичу Геннадию Шпаковскому, приговоренному к 6,5 годам лишения свободы.

После официальной ликвидации управленческого центра и почти четырехсот российских общин Свидетелей Иеговы в принадлежности к организации обвинили 372 человека (большинство дел еще не завершено). В СИЗО и колониях оказались 43, а под домашним арестом – 27 из них.

«Это очень много… Можно сказать, что это самая быстрая кампания репрессий, которую мы знаем на сегодняшний день», – комментирует статистику директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Беспрецедентные преследования

Накануне запрета в РФ насчитывалось от 100 до 300 тыс. последователей вероучения. От пяти до десяти тысяч верующих эмигрировали. Таким образом, гонениям могут подвергнуться по меньшей мере десятки тысяч иеговистов, остающихся в стране.

В России преследуют и другие религиозные меньшинства, в том числе сторонников «нетрадиционных» течений ислама, подозреваемых в склонности к терроризму (по мнению правозащитников, часто необоснованно). Проблемы возникают у баптистов, адвентистов, пятидесятников, кришнаитов: обычно местные власти пытаются лишить их молитвенных зданий. В экстремизме обвиняют саентологов, а также якутского шамана Александра Габышева, собиравшегося «изгнать зло из Кремля». Однако репрессии против иеговистов эксперты называют беспрецедентными.

«Свидетели Иеговы не просто под давлением. Это кампания на искоренение», – убежден Александр Верховский.

Арестам обычно предшествуют повальные обыски. Их число уже перевалило за тысячу. Крупнейшим стал недавний рейд воронежских силовиков, за одну ночь обыскавших 110 домов в семи населенных пунктах.

«Это неожиданная история, – говорит живущая в Воронеже директор российского отделения Amnesty International Наталья Звягина, – До этого у нас был довольно либеральный регион… Коллеги говорят, что [рейд] инспирирован федеральной прокуратурой».

Оперативники ФСБ и центров «Э» ищут экземпляры Библии в переводе Свидетелей Иеговы, брошюры и журналы «Сторожевая башня». Конфискуют телефоны, компьютеры, дневники и фотографии – всё, что могло бы подтвердить религиозную принадлежность и статус верующего в общине.

По информации сайта «Свидетели Иеговы в России», во время таких спецопераций людей иногда избивают и пытают. В частности, семерых их единоверцев в Сургуте били, душили и пытали током в здании местного Следственного комитета. Факт косвенно признала губернатор ХМАО Наталья Комарова, однако федеральные власти информацию отрицают.

«Поскольку организация признана экстремистской, для силовиков действует инструкция, как работать с экстремистами. Люди в экипировке выбивают двери, бросают всех на пол и так далее», – описывает стиль обращения с иеговистами директор центра «Сова».

Конституция по-прежнему гарантирует россиянам право исповедовать любую религию. Поэтому следователи стремятся найти не предметы культа как таковые, а следы коллективных действий, указывающие на существование запрещенной организации.

«Одна газета – еще не основание для привлечения [к уголовной ответственности]. Но если у тебя не одна, а две газеты, которыми ты можешь поделиться; если ты молился не в одиночестве, а с кем-то; если рассказывал кому-то о концепции собственной веры, все это может лечь в основу обвинения», – объясняет логику силовиков Звягина.

Такой подход приводит к тому, что верующие не могут жить в согласии со своими убеждениями, не вступая в конфликт с законом.

«Насколько я знаю, лишь наиболее храбрые из них продолжают кого-то “миссионерить”. Основная форма [общения] – это религиозные собрания, совместные молитвы и изучение фрагментов Библии… Конституция закрепляет не только индивидуальное, но и коллективное исповедание веры, “совместно с другими”… Существующая практика явно покушается на эту конституционную норму», – считает Верховский.

Почему государство ополчилось на иеговистов

Люди, раздающие брошюры в пестрых обложках возле метро, стали привычной частью городского пейзажа в 90-е, когда Свидетели Иеговы получили легальный статус в РФ. Однако в Российской империи и СССР они действовали более ста лет, по большей части нелегально.

Новейшая полоса преследований началась с запрета ряда изданий иеговистов, включая Библию (так называемый «перевод нового мира»). Основанием для этого стало заключение Центра социокультурных экспертиз, специалисты которого поддерживали обвинение в резонансных процессах Pussy Riot и карельского историка Юрия Дмитриева.

Эксперты усмотрели в текстах пропаганду религиозной исключительности (поскольку Свидетели Иеговы верят в свое эксклюзивное право на спасение, когда наступит конец света), а также посягательство на права человека, проявляющееся в бойкоте родных, не разделяющих их взгляды.

Характерные для иеговистов табу на употребление крови, в том числе для переливания, и службу в армии истолковали как асоциальность и отказ исполнять гражданские обязанности. Притом, что ни то, ни другое не запрещено законом.

Другие эксперты называли исследование ЦСЭ непрофессиональным, а его выводы – пристрастными и абсурдными. Тем не менее именно оно легло в основу официальных оценок деятельности Свидетелей Иеговы и последующих репрессий.

«Единственная претензия, которая выдвигалась (в процессе признания иеговистов экстремистами), – это утверждение религиозного превосходства, понимаемого как утверждение, что они спасутся, а остальные попадут в ад. Но это естественно для религиозного сознания», – считает Александр Верховский.

Так, некоторые православные богословы уверены, что даже добродетельные атеисты или гомосексуалы после смерти не смогут попасть в рай. Схожего мнения придерживаются исламские авторитеты, отказывающие немусульманам в загробном спасении.

Однако в писаниях иеговистов постапокалиптический сценарий изложен пугающе конкретно, начиная с представлений о том, что «последние дни» уже наступили, и армагеддон, в котором уцелеют лишь «избранные», не за горами. Этим, считает Наталья Звягина, можно отчасти объяснить нарастающие преследования.

«Сейчас… люди массово, по всей стране, обсуждают 5G, чипирование, Антихриста (популярные мотивы теорий заговора, связанных с COVID-19). Власти боятся, что [сообщество Свидетелей Иеговы] сработает как организованная социальная сеть, которая не позволит управлять по сценарию “Первого канала”, – предполагает правозащитница.

При этом силовики, возможно, сами мыслят как конспирологи, считая иеговистов (штаб которых расквартирован в американском Уорвике) агентами влияния США.

«Может быть, это стало серьезной причиной подозревать их в неблагонадежности», – полагает директор Санкт-Петербургского центра религиоведческих исследований Владимир Егоров.

Впрочем, иностранное происхождение и связи Свидетелей Иеговы далеко не уникальны. То же самое можно сказать о многих религиозных объединениях, например, об адвентистах седьмого дня и католиках, существующих легально.

Раздражение властей мог вызвать и активный прозелитизм Свидетелей Иеговы, стремящихся обратить в свою веру как можно больше людей. С 2014 года миссионерам, не имеющим аккредитации, запрещено проповедовать в жилых домах и распространять литературу без специальной маркировки. Это поставило вне закона излюбленный метод агитации иеговистов путем обхода квартир и раздачи брошюр.

Но, хотя проблемы из-за поправок возникли не только у Свидетелей Иеговы, ни одна другая конфессия, занимающаяся миссионерством, не подверглась столь жестоким гонениям.

Решающим фактором могло стать принципиальное несотрудничество Свидетелей Иеговы с властями, выражающееся не только в отказе от армейской службы, но и в строгой политической нейтральности.

«Не то, чтобы они (иеговисты) сидят в подполье – они были зарегистрированной организацией. Но они не ходили ни на какие встречи, не входили ни в какие советы. Это соответствует их взглядам: “Надо держаться от государства подальше, так как оно не религиозное”. Этот их принцип кажется очень подозрительным… Наши руководители в аполитичность не верят. Они считают, что такого не может быть», – говорит Александр Верховский.

К чему приведут репрессии?

Настойчивый прозелитизм и дефицит достоверной информации создали иеговистам репутацию секты, членов которой, якобы, подвергают «зомбированию». Василий Егоров считает подобный взгляд ненаучным.

«Тоталитарной сектой Свидетелей Иеговы в основном называют православные апологеты и те, кто занимаются сектоведением (не научная дисциплина), исследователи и журналисты без религиоведческого образования. Сам термин – это публицистический жупел. С позиции религиоведения это маргинальная религиозная организация протестантского типа», – отмечает эксперт.

Вместе с тем, морально сомнительные практики, вроде отказа от переливания крови, лишают иеговистов поддержки общества, делая их удобной мишенью для репрессий. По словам Звягиной, даже в Amnesty International долго колебались, прежде чем выступить в поддержку Свидетелей Иеговы.

«В конечном итоге с большим трудом было принято решение высказаться по российской ситуации… Вызовы, которые есть со стороны этой организации, перекрываются рисками для свободы слова, которые такая форма репрессий ставит», – полагает собеседница.

По ее мнению, деятельность иеговистов стоит ограничивать лишь тогда, когда доказано, что она приносит страдания конкретным людям, но не в случае с молитвами или проповедями. Мнение разделяют и другие опрошенные эксперты.

Отказ от лечения, в том числе жизненно необходимого, в России законен (кроме случаев, когда родители отказываются от медицинской помощи своим детям), поэтому не он был причиной для признания Свидетелей Иеговы экстремистами, подчеркивает директор центра «Сова».

В конфликте с современной медициной находятся не только иеговисты, но и, к примеру, фундаменталисты в РПЦ. Целый ряд священников и мирян, в частности, мятежный схиигумен Сергий (Романов), выступили против коронавирусных ограничений, утверждая, что запрет на посещение храмов и причащение одной лжицей противоречит христианским догматам. Протесты верующих вызывают также вакцинация, аборты (в том числе по медицинским показаниям), обнажение женщин при медосмотре и даже тестирование водителей на алкоголизм.

«Если люди во что-то серьезно верят, они во имя этой веры обычно чем-то жертвуют: меняют образ жизни, отказываются от общепринятых услуг... Это жизнь. Не нужно пытаться все наладить посредством государственного вмешательства», – убежден Верховский.

Гонения не приведут ни к радикализации иеговистов, ни к массовому отказу от веры, полагает Владимир Егоров.

«Свидетели Иеговы законопослушны. Они исполняют установления своей религиозной организации, а также законы той страны, в которой находятся. Они будут сидеть в тюрьмах по тем статьям, которые им инкриминировали, и заниматься дальше своей религиозной деятельностью, хотя и не так активно: малыми группами, в семейном кругу, в личном общении», – говорит религиовед.

По мнению экспертов, попытки искоренить столь многочисленную религиозную конфессию заведомо обречены на провал и не приведут ни к чему, кроме роста религиозной нетерпимости.