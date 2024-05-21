Россия: Число долларовых миллионеров выросло за год на 50%

Число россиян с капиталом выше 100 млн рублей (около $1 млн), размещенным во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, увеличилось за 2023 года наполовину, достигнув почти 21,8 тыс. человек, отмечается в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Таким образом, число долларовых миллионеров в стране оказалось выше, чем не только в непростом 2022 году (14,6 тыс.), но даже в довоенном 2021-м, когда таким статусом могли похвастать 18,5 тыс. россиян.

Более того, выросло и число людей с капиталом свыше 500 млн рублей (около $5 млн). Если в 2021 году их был 3,5 тыс., а в 2022-м – 2,5. тыс., то в прошлом году цифра подросла до 4,1 тыс.

Кроме того, совокупный капитал зажиточных россиян вырос за год на 62% с 8,112 трлн рублей до 13,115 трлн.

«В 2023 год мы фиксируем беспрецедентный рост рынка Private Banking. Наиболее значимым драйвером роста финансового капитала клиентов [c капиталом от $1 млн] в РФ стал приток “новых денег”, что обусловлено главным образом сокращением оттока капитала из России», – сказала проектный директор Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова.

На рост капитала также «повлияла положительная переоценка портфеля ценных бумаг (дала 13,2 процентных пункта), переоценка валюты (+8,9 п.п.) и рост депозитов (+4,2 п.п.)», отмечают во Frank RG.

Эти данные вполне вписываются в общий тренд роста благосостояния российских богачей. Согласно данным Bloomberg, в 2023 году также значительно увеличилось число и капитал российских миллиардеров, которые значительно подзаработали на фоне войны и за счет близких отношений с Кремлем.

Между тем простым россиянам развязанная Кремлем война несет только смерть и лишения.