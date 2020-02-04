Россия: что действительно нового принесет новое правительство?

Новый премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин перед встречей с членами правительства 21 января. (Фото: kremlin.ru)

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в январе 2020 года.

Главные политические новости месяца — анонс поправок в Конституцию и смена правительства РФ.

Но смена правительства, судя по всему, никак не повлияет на экономическое положение страны, считают специалисты. Международные организации, как и прежде, ожидают умеренный рост экономики, который будет меньше мирового.

Россияне, похоже, тоже настроены не особо оптимистично: согласно опросу Gallup International, большинство жителей России не очень довольны жизнью.

Премьер сменился, приоритеты остались?

В середине января после послания президента РФ Федеральному собранию правительство России подало в отставку. Официальная причина — анонсированные Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ. На следующий день после роспуска правительства новым премьер-министром (вместо Дмитрия Медведева) был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Выступая в Госдуме, будущий премьер-министр назвал направления своей работы: повысить уровень жизни населения, в том числе многодетных семей, ускорить выполнение нацпроектов, обеспечить экономический рост, стимулировать рост инвестиций, поддержать оборонно-промышленный комплекс, продолжать курс на цифровизацию экономики, развивать сельское хозяйство и транспорт.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, «радикальное улучшение ситуации в экономике вряд ли произойдет», возможны лишь «частные улучшения в рамках уже действующей стратегии». Кардинальных изменений, таких как сокращение оборонных и социальных расходов, приватизация госкомпаний, смягчение бюджетного правила и других, ждать не стоит, считает эксперт.

Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы, соглашается, что «никаких структурных реформ ожидать в ближайшее время не приходится». Новое правительство выбрало приоритетом «не привлечение частных и иностранных инвестиций, а еще большее усиление роли государства», сказал эксперт газете «Ведомости».

Слабый рост ВВП и доходов населения

Минэкономразвития (МЭР) подвело итоги 2019 года. ВВП, по подсчетам ведомства, вырос на 1,4%. Однако российские и международные эксперты оспаривают эти цифры. В частности, Всемирный банк оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,2%.

Между тем даже декларируемая МЭР цифра, по данным Международного валютного фонда, более чем вдвое меньше мирового роста ВВП (3%) и почти втрое ниже темпов роста развивающихся стран (3,9%).

Розничная торговля, согласно докладу МЭР, прибавила 1,6%, строительство и грузоперевозки – по 0,6%. Промышленность показала прирост +2,4%, при этом машиностроение просело на 2,6%, легкая промышленность – на 0,5%.

В 2019 году почти на 800 тыс. человек снизилось количество рабочей силы. На этом фоне уровень безработицы остается рекордно низким – 4,6% по итогам года.

Из-за сокращения трудовых ресурсов выросли зарплаты, говорится в обзоре МЭР. Номинальная заработная плата увеличилась на 7,2%, реальная – на 2,5%, по данным за 11 месяцев 2019 года. Реальные располагаемые доходы (доходы за исключением обязательных платежей) выросли на скромные 0,8%, но эксперты оспаривают даже эту цифру как завышенную.

Международные организации прогнозируют стагнацию

Несмотря на смену правительства и планируемые изменения в Конституцию РФ, международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB–. Это нижняя ступень инвестиционного уровня, сообщает «Интерфакс». Аналитики организации считают, что в 2020-2023 годах экономика РФ будет расти на 1,8% ежегодно.

Всемирный банк опубликовал прогноз относительно экономических перспектив России еще до политических перестановок. Эксперты ВБ ухудшили свои ожидания: в 2020 году ВВП вырастет на 1,6% (на 0,2 процентных пункта меньше, чем банк прогнозировал в середине 2019 года).

Прогноз Международного валютного фонда на 2020 год немного более оптимистичен – 1,9%.

Рубль укрепился перед падением

Национальная российская валюта отыграла значительную часть ослабления 2018 года, однако, начиная со второго квартала 2020 года рубль может снова начать падение, прогнозируют аналитики финского банка Nordea.

Во второй половине 2020 года доллар будет стоить 64 рубля, евро — 74,9, говорится в обновленном прогнозе банка. А к концу 2021 года доллар может вырасти до 66 рублей, евро — до 80,5 рубля.

Почти 25% населения отдает на кредиты 80% от дохода

Четверть россиян, имеющих кредиты, отдают банку более 80% своих доходов, подсчитало агентство Fitch на основе методологии Центробанка по определению показателей предельной долговой нагрузки, пишет РБК. Ранее банки считали до такой степени закредитованными менее 10% заемщиков, потому что учитывали их «серые» доходы.

Расхождение методик невыгодно банкам: для обеспечения займов, выдаваемых сильно закредитованным клиентам, требуется больше денег (которые направляются в Центробанк в качестве резерва на возможные потери). Банки предлагали ЦБ учитывать неофициальный заработок заемщиков, но регулятор их предложения не одобрил.

В России резко упал индекс счастья

Индекс счастья в России, который измеряется по итогам опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, составил 24 пункта после 50 в 2017 году, пишут «Ведомости».

Тогда, 3 года назад, индекс в России впервые стал выше среднимирового. Теперь индекс упал до минимума 2013 года.

Индекс счастья рассчитывается как разница между долей счастливых и несчастных людей. В конце 2019 года счастливыми себя назвали 42% россиян, несчастными — 18%.

Среднемировой индекс составил 48 пунктов: 59% жителей Земли считают себя счастливыми, и только 11% — несчастными (остальные не смогли определиться).

Рынок аренды жилья выведут из тени

В 2020 году Минстрой планирует легализовать рынок аренды жилья, сказал замминистра Никита Стасишин в интервью изданию «Будущее России. Национальные проекты» (сайт находится на государственном домене и управляется агентством ТАСС).

По словам чиновника, сейчас в России сдается 5,2 млн квартир. С арендодателей можно ежегодно собирать до 200 млрд рублей налогов.

«Рынок серой аренды необходимо обелить, чтобы мы четко понимали, кто где живет. Это нужно не только нам, но и МВД, миграционной службе», — сказал Стасишин.

Для решения этой задачи в министерстве работают над созданием интернет-сервиса для арендодателей и квартиросъемщиков, который позволит отслеживать денежные отношения между ними и отчислять деньги в ФНС.