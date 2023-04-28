Россия: что ждет высшее гуманитарное образование в условиях войны

После начала вторжения в Украину российскую систему высшего образования охватили разрушительные для нее процессы. Выход из Болонского процесса, масштабная реформа системы специальностей, идеологическая обработка вузов, чистки преподавательских составов и отчисление неугодных студентов, массовая эмиграция несогласных – все это и многое другое привело к тому, что опрошенные Eurasianet.org эксперты охарактеризовали одним словом: «деградация». При этом сильнее всего пострадала гуманитарная наука, все достижения которой за последние 30 лет планомерно уничтожаются государством. И даже в случае скорых позитивных политических изменений, на восстановление гуманитарного образования потребуется жизнь минимум одного поколения.

Назло реформы

Начало войны с Украиной запустило процесс радикальной трансформации российского общества. То, что президент РФ Владимир Путин объявил «специальной военной операцией», продолжается больше года, и перспективы скорого завершения войны пока не прослеживаются. Сразу после вторжения в соседнюю страну внутри РФ значительно ускорился маховик репрессий, усилилась цензура, а милитаризация сознания населения стала чуть ли не ключевой задачей Кремля. Естественно, война не пощадила и систему высшего образования, и без того в последние годы сдававшую позиции под натиском государства.

Привлекать к «легализации» «СВО» представителей вузов Кремль начал с первых дней войны. Уже 4 марта 2022 года на фоне многочисленных коллективных писем против вторжения Российский союз ректоров (РСР) опубликовал обращение с призывом поддержать «президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение». Подписали это заявление меньше трети состоящих в РСР ректоров – около 200 человек. Однако ключевые подписи словно по команде оказались на месте: МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, технические и медицинские, спортивные и культурные учреждения. Наверняка никто из подписантов тогда не подозревал, насколько затянутся «события, которые волнуют каждого гражданина России», однако процесс самоуничтожения высшего образования был запущен. Как отметил в разговоре с Eurasianet.org кандидат исторических наук, преподаватель одного из ведущих университетов в Москве Георгий (по просьбе собеседника здесь и далее имя изменено), «кто-то из них сделал это искренне, кто-то потому, что так попросили сверху». «За годы уступок властям у многих выработалась привычка воспринимать такие просьбы как приказ», – сказал собеседник.

Вскоре высшие учебные заведения накрыла волна отчислений студентов и оттока преподавателей. Кто-то из них уезжал из страны из-за несогласия с действиями режима, кто-то бесшумно уходил, найдя место за границей, кого-то убирали из-за антивоенной позиции. Тогда же власти приступили к масштабной реформе высшего образования и объявили об отказе от Болонской системы. Правда, по мнению опрошенных Eurasianet.org преподавателей вузов, отказ от Болонской системы носил демонстративный характер. «Все понимают, что вводные поступают со скоростью проворачивания винтиков в чьих-то сумасшедших головах, поэтому закладываться на полноценную реформу будет только идиот. Реализовывать будут эконом-подход. По факту: магистратура сокращается на год и интегрируется в специалитет», – пояснил кандидат политических наук, преподаватель одного из университетов Алексей (по просьбе собеседника здесь и далее имя изменено).

Однако анонсированное министром науки и высшего образования Валерием Фальковым 19 апреля 2023 года изменение программ подготовки и перечней специальностей выглядит уже гораздо опаснее. «Сейчас действует перечень специальностей и направлений 2013 года, новый должен был вступить в силу в 2024 году. Но очевидно, что с учетом перехода к новой системе высшего образования перечни образовательных программ будут переработаны в самое ближайшее время», – сказал чиновник. По его словам, изменения пройдут «исходя из потребностей экономики» и с учетом «передовых представлений в области науки и техники».

Гуманитарная беспомощность

По мнению экспертов, деградация в точной и естественно-научной сферах может быть растянута во времени, а вот крах гуманитарного образования происходит прямо сейчас. Кандидат политических наук Алексей выделяет четыре глобальные причины катастрофы.

«Во-первых, цензурирование научной дискуссии сокращает поле обсуждаемых феноменов. Политология, социология, литература, языкознание – все подвергается цензуре. И когда свободная критика – основа любой науки – делается невозможной, наступает деградация. Во-вторых, уезжают мозги. В-третьих, прекращается или серьезно тормозится международное сотрудничество. Контакты с западным направлением гуманитарной мысли делаются токсичными, структурно глохнут из-за позиции ректората, боязни коллег приезжать сюда, трудностей выехать отсюда. В-четвертых, ухудшается преподавание в школах. Чем с более плохой подготовкой люди приходят в вузы, тем легче из них сделать болванов. Они просто не будут требовать иного, не будут знать, что такое образование», – говорит эксперт.

По его мнению, уже сейчас можно говорить, что «экспертное знание в России умерло».

«Меняются учебные программы – некоторые блоки, связанные с западными векторами, сокращаются либо модифицируются до неузнаваемости. Все превращается в помесь вульгарных идеологем с некорректной методологией. Кто такой Дугин? В общем-то, никто. Но его будут считать теоретиком. И каждый любитель будет мучить студентов своими штудиями, которые носят характер “wishful thinking”. А если применять корректные теории, то можно выйти не на те выводы. Поэтому корректные исследования невозможны, если не рассматривать часть переменных. Этим можно отчитаться, за это можно получить деньги, но это – не наука», – уверен Алексей.

Любопытно, что одна из самых резких метаморфоз приключилась с НИУ ВШЭ – и не в последнюю очередь из-за либеральной славы «Вышки». О том, как во время войны из «самого либерального вуза» России университет превратился в «НИИ при Кремле», в апреле большой материал опубликовала «Медуза». По разным оценкам, ВШЭ покинули от 150 до 700 преподавателей. При этом из-за масштабов университета степень катастрофы разнится от факультета к факультету.

Перспективы подмены исследований «штудиями» также можно проследить на примере МГИМО – одного из ключевых гуманитарных университетов РФ. Яркая демонстрация – ректор вуза Анатолий Торкунов, который, в частности, на пару с помощником президента РФ Владимиром Мединским, известным любителем антинаучных изысканий, написал новый учебник истории для 10-11-х классов со специальным разделом, раскрывающим «причины» начала «СВО». Таким образом обладатель множества зарубежных наград приложил руку к пропаганде войны и мифологизации российской исключительности среди школьников. Эти новые знания наверняка позволят им достойно ответить на вопросы ЕГЭ о «нацистском режиме» в Украине и «русофобском» Западе, открывая будущим дипломатам дорогу в МГИМО.

К сожалению, это лишь один из немногих кейсов отказа от научного знания и эксплуатации истории в целях пропаганды и манипуляции. Так, еще одной тревожной новостью стало решение Минобрнауки ввести с 1 сентября для студентов всех вузов новый курс «Основы российской государственности». Утверждается, что в его разработке и обсуждении участвовали 3000 преподавателей из 562 университетов. По словам министра Фалькова, предмет нацелен на формирование «осознания принадлежности к российскому обществу», а также на создание «духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации». Курс, на который отведут 72 часа, будет разделен на пять частей: «Что такое Россия», «Российское государство – цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Такой упор на слове «цивилизация», судя по всему, возник неспроста. В опубликованной 31 марта новой Концепции внешней политики Россия впервые определяется как «самобытное государство-цивилизация». К сожалению, эксперты, комментировавшие эту новацию, не смогли толком объяснить ее значение. Так, директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал РБК: «Что такое государство-цивилизация, сформулировать невозможно. Но есть один очевидный показатель: цивилизация никуда не вписывается, она сама по себе. В предшествующие десятилетия Россия с разным рвением и разным успехом исходила из того, что она должна встраиваться в разные сообщества – европейское, глобальное. Сейчас это кончилось, потому что цивилизация никуда не встраивается – она самодостаточна».

Как отметили собеседники Eurasianet.org, введение подобного курса – классический пример разрушения образования. «Можно придумать концепцию, изобрести под нее обоснование. Научной она от этого не станет. Но этим будут засорять головы и при помощи подобных курсов, и переделывая уже существующие», – пояснил кандидат исторических наук Георгий.

Примечательно, что переподготовку преподавателей «опорных вузов», призванных заложить в студентов «духовно-нравственный фундамент», решили проводить на базе РАНХиГС, который одним из первых пострадал из-за войны. С 1 июля там закрылся целый факультет Liberal Arts, обвиненный Генпрокуратурой в «разрушении традиционных ценностей» и «деструктивном иностранном влиянии на российскую молодежь через образовательные курсы».

Не выдерживает натиска цензуры и юриспруденция. В первую очередь пострадало конституционное, публичное право, пояснила Eurasianet.org доктор юридических наук, профессор, экс-преподаватель МГУ и ВШЭ, соосновательница Свободного Университета Елена Лукьянова.

«То, что сейчас представляет из себя юрфак МГУ с точки зрения публичного права – это ужас. Там уже не дают защищать диссертации. Например, моему аспиранту не дали защититься по такой теме: “Зависимость качества деятельности парламента от состояния избирательной системы”. Так или иначе страдают все гуманитарные сферы, предметом которых являются отношения власти», – сказала она.

По ее мнению, «гуманитарное образование в России вернулось к состоянию СССР», где до начала 1980-х годов в номенклатуре научных специальной даже не было политологии и социологии. «Сейчас их пока не отменили, но уже почти, поскольку их сфера сужается из-за цензуры. Надо понимать, что цензура в науке – это, во-первых, нарушение конституционного права на академическую свободу, во-вторых, это замыкание в самих себе. Снова начнут цитировать друг друга, не выходя на международные научные рынки. Но самое страшное, что из-за цензуры уже нельзя преподавать не только политические науки, но и часть права», – отметила Лукьянова.

Перспектива завалена

Между тем для понимания ближайших перспектив российского высшего гуманитарного образования необходимо вспомнить в каком – идеологизированном – состоянии оно находилось во времена СССР.

«В Союзе гуманитарные науки были труба низкая и дым довольно жидкий. Беда была в том, что метод вкладывался как фон в любое исследование и в итоге превратился в ритуальную формулу. Поэтому постсоветское гуманитарное образование стартовало с низкой базы. Убрали цензуру, дали возможность научных контактов, позволили пересаживать на отечественную почву западные теоретические дискурсы. В итоге произошел некий подъем», – пояснил к.п.н. Алексей.

Тем не менее полностью избавиться от советского наследия не удалось. По мнению Елены Лукьяновой, первые 20 лет после развала СССР ушли на решение задачи «догнать»: перевести на русский язык книги и освоить эти новые знания. Кроме того, «советского образования категорически не хватало для современной гуманитарной науки», поэтому ее представителям было необходимо «полностью переучиваться», уверена профессор. Проблема в том, что «большинство поленились», и те, кто не стал совершенствоваться, «талдычат сегодня нечто затверженное из советских учебников», отметила Лукьянова. «Беда в том, что они сегодня определяют повестку и фальсифицируют науку. Например, у нас докторская диссертация Ирины Алебастровой защищалась три раза – в трех ученых советах. Она называется: “Принцип социальной солидарности в конституционном праве”. ВАК упорно не мог понять, о чем это. Мы защитились в итоге, но они слов таких не знают! Современные термины, употребляемые в науке, зачастую недоступны учреждениям, которые оценивают научные достижения», – заключила она.

На эту проблему также накладывается катастрофическая коррупция в сфере образования, из-за чего бьют тревогу еще с 1990-х годов. Как писала газета «Коммерсантъ» в 2015 году, «индустрия торговли фальшивыми дипломами одна из самых прибыльных в стране». И нет никаких признаков, что с тех пор ситуация сильно изменилась. «Ценностный нигилизм, примитивно понятый экономический либерализм привели к появлению кучи каких-то вузов, выросших из непонятных филиалов заборостроительных техникумов, где люди просто получают свои “корочки”. До поры до времени это кажется милой забавой, а в итоге оказывается, что эти люди – управляющая элита, на 70% купившая дипломы», – подчеркнул к.п.н. Алексей.

Дальнейшая судьба гуманитарного образования будет зависеть от будущего политического режима. «Мы сейчас в периоде высокой турбулентности и разрушения социально-политических институтов. При самом оптимистичном раскладе N лет уйдет только на выход на устойчивые параметры нового режима. А потом кто-то придет на эти развалины и будет чесать голову. Общество уже находится в состоянии глубочайшей психологической и моральной системной катастрофы, и чинить придется буквально все. Кому? За счет каких ресурсов? Мы можем констатировать грандиозную катастрофу, а параметры ликвидации ее последствий будут зависеть от происходящего внутри страны с загубленным потенциалом и вне ее», – подчеркнул собеседник.

Он полагает, что восстановление гуманитарного образования потребует «жизни минимум одного поколения, как это было в Германии». «Только там не было столь сильного падения качества науки. Германия, будучи сердцевиной Европы, была включена в мощнейшую университетскую традицию. А мы и так всегда находились на обочине, с большим трудом и не особо качественно попытались что-то наладить, а теперь решили себя убить, вырезав из глобального мира», – пояснил преподаватель.

Так или иначе время работает против будущего. И чем дольше тянется война, тем глубже погружается в катастрофу гуманитарная мысль в России. По мнению Елены Лукьяновой, в случае позитивных изменений в стране в любом случае придется «убирать руководящие центры, где сосредоточены ортодоксы», а также проводить масштабную перепроверку периферийных школ, вузов и филиалов.

«Пусть будет несколько научных школ с высоким уровнем, чем так называя доступная среда в регионах с очень низким качеством. Но все зависит от того, как долго это продлится. Если закончится относительно быстро, то за 7-10 лет – поколение – сможем восстановить несколько школ. Все-таки много хороших ребят выучено за 30 лет и много достойных диссертаций написано», – заключила профессор.