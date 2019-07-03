Россия: что известно о гибели моряков на секретной подлодке

По официальной версии, на атомном «научно-исследовательском глубоководном аппарате», который занимался изучением морского дна в Баренцевом море, произошел пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Кремль держит в тайне обстоятельства инцидента, ссылаясь на секретность любых сведений об аппарате и его работе.

Некоторые из скудных обнародованных властями подробностей вызвали сомнения и вопросы по поводу неувязок. В частности, ряд изданий сообщили со ссылкой на очевидцев и экспертов, что пожару предшествовал взрыв, однако власти это отрицают. Также противоречивой показалась информация об эвакуации во время инцидента некоего неназванного лица в нарушение всех правил безопасности.

Данные и версии

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ 1 июля погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщило Минобороны агентству «Интерфакс».

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений [оценка глубин водных объектов] возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, еще 4-5 человек в качестве пострадавших были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.

Инцидент произошел в территориальных водах Баренцева моря в ходе изучения глубоководным аппаратом морского дна, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас глубоководный аппарат находится на базе ВМФ в городе Североморск (рядом с Мурманском). Путин попросил Шойгу вылететь в Североморск, чтобы проконтролировать выявление причин пожара.

Минобороны не уточнило, о каком аппарате идет речь. Пожар произошел на секретной атомной подводной станции АС-12 «Лошарик», носителем которой является подводная лодка БС-136 «Оренбург» (базируется в Оленьей Губе, рядом с Североморском), сообщили РБК и «Новая газета» со ссылкой на свои источники. Источники «Открытых медиа» сообщили, что инцидент мог произойти не на «Лошарике», а на его носителе — обычной атомной подводной лодке (БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье»).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался подтверждать эту информацию.

«Это [данные об аппарате] относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий все знает», — сказал Песков.

По данным «Военного обозрения», аппарат АС-12 «Лошарик» не имеет вооружения, но оснащен манипуляторами для работы с предметами в океане, а также может погружаться на глубину 6 тыс. метров, но публично объявлялось только о его погружении на глубину 3 тыс. метров.

Американские военные полагают, что подобные аппараты могут использоваться в диверсионных целях, например для прослушивания или повреждения сетей электронных коммуникаций, проложенных по дну моря, сообщали издания The New York Times и Business Insider. «Известия» сообщали, что такие аппараты занимаются прослушиванием кабелей связи, установкой датчиков движения, а также занимаются сбором с морского дна обломков кораблей, самолетов и спутников.

О причинах инцидента официально не сообщается. По данным источников «Газеты.ру», на борту глубоководного аппарата произошло короткое замыкание. Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности заявил Reuters, что после сообщений в российских СМИ о взрыве газа на борту аппарата «мы провели проверку, но не обнаружили слишком высокого уровня радиации».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник также сообщил о взрыве. «Это подтверждается также и характером повреждений у выживших на подлодке: у них, помимо отравления продуктами горения, диагностирована контузия», — говорится в сообщении. Издание «Североморск Life», которое сообщило об инциденте за несколько часов до официального заявления Минобороны, также сообщало о взрыве. Текст впоследствии был удален, потому что главному редактору издания Евгению Карпову позвонил человек, связанный с Северным флотом, и попросил убрать информацию, заменив ее на подготавливавшееся тогда официальное сообщение, сообщил он «Медузе».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о взрыве. В ходе разговора с представителями нескольких СМИ («Коммерсантъ», «Медуза», «Эхо Москвы», «Говорит Москва», BBC и Reuters) Песков не ответил практически ни на один ни на один вопрос, сославшись на гостайну, следует из расшифровки разговора.

Владимир Путин заявил, что семь из 14 погибших — капитаны I ранга, двое — Герои России. «Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал он.

Из отсека, где начался пожар, был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, и затем потушили пожар, заявил Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости». Подводники «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», отметил он.

Однако некоторые подробности в сообщениях властей вызвали сомнения и вопросы. Одной из нестыкующихся деталей является сообщение о высоком профессиональном уровне погибших от «отравления продуктами горения».

«Это не просто матросы, которые не умеют надеть аппараты защиты. Это опытные офицеры, которые уже много что прошли и много с чем сталкивались», — сказал в беседе с «Открытыми медиа» на условиях анонимности бывший офицер-подводник, делая вывод, что если бывалые профессионалы не успели защитить себя при помощи индивидуальных средств спасения, значит взрыв был мгновенным. По его версии, причина взрыва — утечка водорода из аккумуляторной батареи подлодки, что объясняет известные детали произошедшего.

Также вызвало вопросы упоминание Шойгу об эвакуации некоего «гражданского представителя промышленности». В той же беседе с «Открытыми медиа» офицер-подводник сказал, что даже если версия властей о пожаре, с которым какое-то время боролись подводники, верна, то в этом случае деталь об эвакуации поднимает новые вопросы. «На подводном флоте есть правило — в случае пожара каждый отсек должен задраить люк. Не задраишь — распространится дым, ты сам сгоришь и других не спасешь», — сказал офицер-подводник. По его словам, эвакуируя гражданского в другой отсек, моряки рисковали его задымить, т.е. ставили под угрозу жизни остальных находящихся на борту людей и выживание подлодки. Подобные действия идут вразрез со всеми правилами, и со стороны опытных офицеров не вполне понятны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице в соцсети, что команда была закреплена за петербургской воинской частью. По данным «Коммерсанта», речь идет о войсковой части 45707, расположенной в городе Петергоф в Санкт-Петербурге. В ней сообщили РБК о том, что в части проводится проверка. Источник издания добавил, что проверкой занимаются сотрудники военной контрразведки. Номер войсковой части называет также «Коммерсантъ».

Если верить «Википедии», данная войсковая часть является одной из наиболее засекреченных военных объектов в России и подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ, которое занимается эксплуатацией атомных глубоководных станций.

В группе «Русский подплав» во «Вконтакте» опубликовали фотографии 14 погибших подводников. Telegram-канал Baza опубликовал имена погибших. «Тринадцать офицеров погибли на подлодке до того, как она достигла берега. Четырнадцатый скончался в карете скорой помощи по пути в военно-морской клинический госпиталь города Североморска», — сообщается на канале.

Одним из погибших является капитан I ранга Денис Опарин, житель поселка Оленья Губа Мурманской области, сообщили Baza и «Новая газета». В 2000 году Опарин участвовал в спасательной операции на месте гибели атомной подводной лодки «Курск».

Следственный комитет РФ объявил о начале доследственной проверки. Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России», чтобы встретиться с Сергеем Шойгу. Министр обороны 3 июля прибыл в Североморск. Расследованием причин пожара со стороны Минобороны руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.