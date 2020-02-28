Россия: что изменится с новым Кодексом об административных правонарушениях

Митинг в защиту политзаключенных в Москве в сентябре 2019 года. Новый КоАП может, помимо прочего, осложнить жизнь оппозиционерам, политически активной молодежи и журналистам. (Фото: Владимир Варфоломеев, CC BY-NC 2.0, https://bit.ly/2T3MYnZ)

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В некоторой степени он смягчает систему наказаний, но вводит новые запреты и может ударить по карману россиян.

Минюст преподносит поправки как либерализацию КоАП. Но некоторые «ужесточающие» поправки вызвали недовольство у депутатов, сенаторов и даже в правительстве РФ. Часть нововведений вызывала критику у экспертов.

Зачем нужны поправки

К административным правонарушениям относят проступки, не столь опасные, как преступления: от курения в неположенных местах и нарушений ПДД до мелких краж, побоев и занятия проституцией.

В 2018 году административным правонарушителем стал примерно каждый двадцатый россиянин. За первую половину 2019 года (полные данные еще не опубликованы) только в суде за различные нарушения КоАП (многие нарушения рассматриваются контролирующим органом) рассмотрено дел в отношении почти 3,5 млн человек, примерно в 10 раз больше, чем по уголовным статьям.

Два миллиона административных правонарушителей в первом полугодии 2019-го приговорили к штрафу, 641 тыс. — к аресту сроком до 15 суток или обязательным работам, 154 тыс. лишили водительских прав.

Общая сумма денежных взысканий, поступивших в бюджеты РФ за 2018 год, превышает 216,4 млрд рублей (сумма, эквивалентная годовому ВРП Камчатского края), сообщал «Коммерсантъ».

Минюст называет действующий КоАП слишком суровым и запутанным. За восемнадцать лет существования документа в него внесли 4,8 тыс. поправок, зачастую бессистемных, говорится в пояснительной записке. Это привело к увеличению количества составов правонарушений и ужесточению наказаний.

Что исчезнет, что останется

В действующем КоАП — чуть больше 1 тыс. статей, в проектируемом — около 880. Общее число составов правонарушения (включая не выделенные в отдельные статьи) уменьшится. Сегодня их более 1800, а в проектируемом кодексе — 1666, сообщает ТАСС.

Например, из новой редакции статьи «Оскорбление» исчезнет наказание за бездействие (непринятие мер) в случаях, когда кто-то намерен опубликовать оскорбление в СМИ или публичном произведении.

Некоторые статьи, которые требовали отменить или изменить общественники, в документе остались. Так, из перечня наказаний, перечисленных в статье «Побои», просят убрать штрафы. Три года назад нетяжкие побои перестали считаться уголовным преступлением, что, по мнению экспертов, отрицательно сказалось на ситуации с домашним насилием.

В большинстве случаев домашним тиранам выписывают штрафы — от 5 до 30 тыс. рублей, которые таким образом изымаются из семейного бюджета. Однако в проектируемом КоАП все остается по-старому.

Осталась и статья, наказывающая за занятие проституцией штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (6.11 в «старом» и 6.12 в новом КоАП). Одни правозащитники считают проституцию формой рабства, другие — секс-работой, которая должна быть легализована. Однако и те, и другие призывают отказаться от штрафов, которые, по их мнению, приводят лишь к коррупции.

Что добавят

Появились в проекте и санкции, которых раньше не было, например штрафы за нарушения в сфере рейтинговых агентств и за повторный случай неприменения онлайн-касс. Меры не вызвали энтузиазма в бизнес-кругах.

После реформы рейтинговой отрасли Центробанк перестал учитывать данные международных рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor’s, Fitch или Moody’s. Оценивать надежность российских компаний по национальной шкале могут лишь аккредитованные отечественные агентства: АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР.

Минюст предлагает штрафовать их за нарушения (например, за «незаконное присвоение кредитного рейтинга»), гласит статья 30.34 проекта. Участники рынка неофициально называют поправки «сырыми», так как многие из описанных нарушений, по их словам, еще не встречались на практике.

За повторный отказ использовать онлайн-кассу (статья 29.31) торговцам, по новому КоАП, грозит штраф до 500 тыс. рублей для ИП и 5 млн — для фирм (действующий кодекс предусматривает лишь приостановку деятельности на 90 дней). Меру называют слишком суровой и чреватой злоупотреблениями.

«Не применяют кассу и уходят от налогов таким способом в основном мелкие компании. Для них огромные штрафы будут означать ликвидацию бизнеса», — считает индивидуальный предприниматель и муниципальный депутат Владимир Волохонский.

По его мнению, ужесточение штрафов может разорить и фирмы покрупнее (если окажется, что часть платежей они проводят мимо кассы), а также — стимулировать коррупцию со стороны контролирующих органов.

Спорные новации ждут и гражданское общество. Беспилотники, летающие над митингами и режимными объектами, будут отбирать, а их владельцев — штрафовать, сказано в статье 39.21. Запрет, скорее всего, свяжет руки оппозиционерам и журналистам, использующим дроны, чтобы снимать акции протеста (это позволяет точнее оценить число участников) и проводить антикоррупционные расследования (например, снимая владения чиновников с воздуха).

Летом 2019 года, во время демонстраций, вызванных недопуском независимых кандидатов к муниципальным выборам, правоохранители начали захватывать дроны с помощью электромагнитного оружия, писала «Медуза». Осенью владельцев обязали регистрировать устройства в Росавиации.

Провинившимся несовершеннолетним подросткам запретят «определенные формы досуга» и «посещение определенных мест» по решению суда, гласит статья 5.5 проекта. Протестная активность молодежи беспокоит власти. Поэтому норму среди прочего могут применить к несовершеннолетним участникам политических митингов.

Что смягчат

В некотором отношении новый КоАП либеральнее нынешнего. Например, проект предлагает ограничить продолжительность обязательных работ шестьюдесятью часами (ст. 3.22 проекта) против нынешних двухсот.

Сегодня обязательные работы отбывают участники несанкционированных акций, неплательщики алиментов, мелкие воры и некоторые другие группы правонарушителей. Обычно их отправляют работать дворниками в свободное от основной работы время, а иногда — на промышленные предприятия.

Возможно, норму смягчили потому, что для осужденных не хватает вакансий. Известно, например, что проблемы с трудоустройством есть у приговоренных к исправительным работам по уголовным статьям.

Проект предлагает сделать общим правилом замену штрафа предупреждением в случаях, когда человек впервые совершил правонарушение (сегодня норма распространяется только на предпринимателей).

Кроме того, Минюст хочет положить конец практике нескольких наказаний за одно или несколько однородных правонарушений. Такое бывает, например, когда две камеры в одном и том же месте дороги фиксируют превышение скорости, и водитель получает два штрафа за одно нарушение.

«Получается, можно установить десяток камер друг за другом и выписывать штрафы пачками», — недоумевает автолюбитель Максим на сайте journal.tinkoff.ru. Юристы считают подобную практику незаконной, но это еще надо доказать в суде, говорится в публикации.

Бывает, что за одно и то же действие, подпадающее под разные статьи КоАП, осуждают дважды. Так произошло с петербуржцами, протестовавшими против коррупции в 2017 году. Некоторым из них выписали штрафы как за участие в несанкционированном митинге, так и за невыполнение распоряжений полицейских. Исправить подобные казусы в КоАП рекомендовал Европейский суд по правам человека.

Минюст учел критику и теперь хочет закрепить в КоАП понятия «длящегося» (непрерывного), «продолжаемого» (представляющего собой цепочку одинаковых действий) и «однородного» (повторяющегося) правонарушений (статья 2.4).

В первых двух случаях нарушителю можно назначить одно основное и одно дополнительное наказание, но не два основных. Например, оштрафовать и лишить водительских прав. Если же одно действие подпадает под разные нормы закона, судья должен выбрать более суровое наказание.

Нельзя будет карать за одно и то же правонарушение руководителя и возглавляемую им организацию. Сегодня такая практика считается законной.

Штрафников, рассчитавшихся с государством в течение двадцати дней после вынесения взыскания, ждет «скидка» в 50%, в случае если нарушение не считается грубым. Об этом сказано (статья 12.2) в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас 50-процентной скидкой могут пользоваться только водители автомобилей, нарушившие ПДД. Теперь возможность появится у большинства других правонарушителей.

«Грубыми» будут считаться правонарушения (статья 2.2), связанные с экстремизмом, коррупцией, наркотиками, оружием, отмыванием денег, детской порнографией, пьяным вождением и тому подобным.

Но определение грубого нарушения в новой версии кодекса содержит неясности, сказал эксперт центра «Сова» Михаил Ахметьев. Например, к грубым относятся экстремистские правонарушения, но какие именно — не перечислено, говорит он. Предположительно, речь идет о демонстрации запрещенной символики, распространении экстремистских материалов и возбуждении ненависти или вражды.

«Загвоздка в том, что дела по грубым правонарушениям не могут быть прекращены за малозначительностью. По действующему КоАП, судья может прекратить любое дело, если видит, что не был нанесен реальный ущерб. В случае с правонарушениями, которые можно отнести к экстремистским, такое редко, но бывает. Стоило бы оставить такую возможность [в новом КоАП], поскольку, если речь идет о каком-нибудь посте с запрещенной символикой, размещенном десять лет назад, и который посмотрели два человека, сложно понять, какие общественные отношения поставлены под угрозу».

Что ужесточат

Законопроект снимает некоторые ограничения на размер штрафов. Сегодня максимальное денежное взыскание для граждан варьируется в диапазоне от 5 тыс. до 60 млн рублей, в зависимости от статьи. Здесь ничего не изменится: проект Минюста по-прежнему предусматривает штрафы в диапазоне «от и до» (статья 3.9).

Однако в отдельных случаях штрафы могут вырасти. Например, за самовольный захват земельного участка полагается взыскание в размере 1-3% его кадастровой стоимости, но не больше 100 тыс. рублей для граждан и 700 тыс. для фирм (пункт 3).

В новой редакции статьи (11.4) сказано, что штраф не может быть меньше 5 тыс. рублей для граждан и 100 тыс. — для юрлиц, а верхняя планка не установлена. Новость, по-видимому, с удовлетворением воспримут борцы против самозахватов дачниками лесов и побережий.

Зато автовладельцы не ждут от нового кодекса ничего хорошего. Штрафы за превышение скорости, предложенные Минюстом, в некоторых случаях вшестеро выше, чем действующие.

Сегодня, нарушив скоростной режим на 20-40 км/ч (ответственность за превышение на 0-20 км/ч давно отменена), водитель заплатит до 500 рублей, или 250 рублей, с учетом скидки, а согласно проекту — до 3 тыс. рублей (статья 21.9).

Отдельный пятитысячный штраф вводится за опасное вождение (статья 21.30), то есть маневры на дороге, создающие, по мнению сотрудников ГИБДД, риск аварии. Норма может привести к злоупотреблениям со стороны правоохранителей, поскольку понятие «опасное вождение» довольно субъективное. До сих пор наказания за агрессивный стиль езды не существовало.

«Неясно, каковы критерии опасного вождения, и кто их будет регламентировать. Это размытая норма, которую можно применить к кому и чему угодно», — считает председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров.

Проект вводит накопительную систему наказаний: автомобилисту, трижды совершившему грубое нарушение ПДД, по новому кодексу грозит лишение прав на полтора года.

Против увеличения автоштрафов резко выступили депутаты, сенаторы и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметивший, что они не по силам многим россиянам.

Однако определенное ужесточение правил неизбежно, так как штрафы не индексировали с 2013 года, уверен глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, которого цитирует «Автостат».

На дорожные штрафы приходится 71,3 млрд рублей, по данным компании «Финэкспертиза» за 2018 год. Сумма способна покрыть правительственную субсидию на реконструкцию дорог и мостов в регионах.

Количество штрафов за нарушение ПДД неуклонно растет, что связывают с увеличением числа камер на дорогах. В России на одну машину приходится 2,5 штрафа в год, а в США и Германии — меньше одного, выяснили в Probok.net.

Увеличение сумм штрафов в новом КоАП, даже с учетом послаблений, по всей видимости, призвано солидно увеличить бюджетные доходы.